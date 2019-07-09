Международная общественная организация «Глобальная комиссия по наркополитике» просит пересмотреть классификацию наркотических веществ ООН, которая была разработана еще в 1961 году. Эта классификация стала базой для Единой конвенции ООН о наркотических средствах и ограничила доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, разрешая их употребление только в медицинских целях.

Члены «Глобальной комиссии по наркополитике», среди которых всемирно известный предприниматель Ричард Брэнсон, экс-президент Польши Александр Квасьневский, бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, а также другие влиятельные люди и экс-главы государств, уверены — классификация морально устарела. А государства в своей наркополитике не опираются на результаты последних научных исследований. Это приводит к укреплению наркокартелей, росту коррупции и манипулированию законами со сторонами правоохранительных органов. А также к тому, что у 83% населения планеты, по данным ВОЗ, нет доступа к опиоидным обезболивающим средствам.