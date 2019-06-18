Как в клинике «Ангелы косметологии» применяют японские плацентарные препараты
Разрабатывая свою собственную авторскую программу, в клинике «Ангелы косметологии» решили при комплексах «Преображение» для женщин и «Пробуждение силы» для мужчин сочетать ультразвуковую терапию Ultherapy и японские плацентарные препараты.
Мола Лондон
главный врач, челюстно-лицевой хирург, косметолог
Клиника эстетической медицины "Ангелы косметологии" разработала авторский подход, который заключается в коллаборации аппарата "Альтера" и японской плацентарной терапии. Всего за одну процедуру достигается такой эффект лифтинга и омоложения, как после хирургического вмешательства. С одним большим отличием! После можно сразу вернуться к своему привычному образу жизни, так как процедура проходит без операции и не имеет постхирургического восстановления. А уже к этим процедурам подключается японская плацентарная терапия, которая усиленно используется для оздоровления и омоложения всего организма.
Мола Лондон
главный врач, челюстно-лицевой хирург, косметолог
Совсем немногие врачи умеют правильно применять плацентарные препараты. У меня же большой опыт в этой области и, находя точки "молодости" у каждого человека, в полную силу использую преимущества наших подходов. Как только в эти точки попадает одно из средств, процессы в организме запускаются с особой силой: стимулируется выработка "свежей" крови, нормализуются фазы сна, появляется ясность ума, пропадает хроническая усталось, усиливается сексуальное желание, пробуждается желание жить и творить
Мола Лондон
главный врач, челюстно-лицевой хирург, косметолог
Коллаборация "Альтеры" и японской плацентарной терапии позволяет достигать положительных результатов, которые влияют на улучшение качества жизни. Как правило, уже через пару месяцев не только сам пациент будет чувствовать силу и энергию, которая поднимается изнутри, но и окружающие начнут замечать эти изменения.
Клиника эстетической медицины «Ангелы косметологии», Аптекарская наб., 6, тел. +7 (812) 303-7777, ангелыкосметологии.рф
Имеются противопоказания: перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
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