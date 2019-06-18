Как в клинике «Ангелы косметологии» применяют японские плацентарные препараты

главный врач, челюстно-лицевой хирург, косметолог

Клиника эстетической медицины "Ангелы косметологии" разработала авторский подход, который заключается в коллаборации аппарата "Альтера" и японской плацентарной терапии. Всего за одну процедуру достигается такой эффект лифтинга и омоложения, как после хирургического вмешательства. С одним большим отличием! После можно сразу вернуться к своему привычному образу жизни, так как процедура проходит без операции и не имеет постхирургического восстановления. А уже к этим процедурам подключается японская плацентарная терапия, которая усиленно используется для оздоровления и омоложения всего организма.