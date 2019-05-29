Продвинутый уровень: как ухаживают за зубами сами стоматологи и бывает ли у них кариес?
Устроили авторитетным петербургским стоматологам допрос на тему лечения не только чужих зубов, но и своих собственных. Как врачи исправляют себе прикус, проходят ли сами отбеливание и какими щетками чистят зубы?
Моим первым учителем стал ортодонт, исправлявший мне прикус. Я носил брекеты в студенчестве не из-за эстетических дефектов, скорее, чтобы решить функциональные вопросы. И теперь чувствую себя куда комфортнее. Ортодонтическое лечение сродни профилактике, ведь не исправленный вовремя прикус может запустить целый цикл проблем со здоровьем. Иногда пациенты не понимают этого, тогда я на основе цифровых снимков зубов объясняю, куда все на самом деле движется и чем это грозит.
Главное, чему нужно научиться пациенту с брекетами, — это правильная чистка зубов. И настроиться на прохождение профгигиены раз в три месяца, ведь зубной щеткой до труднодоступных мест не добраться. Кстати, то, как ты чистишь зубы до ношения брекетов и после, — две существенные разницы. Процесс лечения приводит к навыку осознанной и тщательной чистки, и выработанная за полтора-два года привычка сохраняется с тобой на всю жизнь.
Для меня золотой стандарт исправления прикуса — классические вестибулярные брекеты. Существует много запутанных случаев, распутать которые не получится с помощью прозрачных кап или лингвальных систем. Я абсолютно не стеснялся носить брекеты и давно не наблюдаю людей, которых смущает эстетическая сторона вопроса. А с приходом весны пациенты, ходившие с прозрачными резинками на брекетах, просят поставить им ярко-розовые и салатовые.
Елена Шмайн, заведующая отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Американской Медицинской Клиники, объясняет, как правильно чистить зубы.
Всех стоматологов можно разделить на два лагеря: одни считают верным чистить зубы до завтрака, другие — после. Мне кажется более логичным второй подход. На полке в ванной пять видов различных паст (всех их объединяет низкий индекс абразивности) и две щетки — механическая и звуковая. Обычно предпочитаю звуковую, но вечером, когда хочется тишины и покоя, пользуюсь классической. А в кармане моего медицинского костюма всегда лежит зубная нить, а иногда даже зубной ершик. Если не можешь полноценно почистить зубы после обеда, то стоит хотя бы проработать их флоссом. При этом зубные врачи — тоже люди. Хоть мы и уделяем больше внимания домашнему уходу и профилактическим осмотрам, все равно лечим друг другу кариес. Возможно, стоматологи страдают от него чуть реже остальных, но ручаться за такие данные не могу — подобных исследований не проводилось.
Константин Ронкин, президент Бостонского Института Эстетической Медицины, знает о том, как часто нужно бывать у стоматолога.
Посещать стоматолога раз в полгода могут только люди с относительно здоровыми деснами. Некоторым же стоит появляться у врача и раз в три месяца. Я оказываюсь в кресле стоматолога еще чаще. Мы воспитываем множество молодых кадров, так что неоднократно приходится выступать в роли морской свинки.
Я исправлял прикус на элайнерах, проходил полную реконструкцию зубов. Но самая важная проблема, с которой столкнулся, — это ночное апноэ, обнаруженное совершенно случайным образом. Люди десятилетиями страдают от остановки дыхания во сне и не догадываются, какой вред это несет организму и что это связано с положением их челюстей. Долгие годы я купировал симптомы с помощью внутриротового аппарата, но сейчас появился новый метод, который позволяет устранить синдром за пару лет — за счет развития челюсти и средней трети лица. Сейчас я сам прохожу лечение, ну а затем привезу аппарат из США в Петербург.
Всем пациентам рекомендую заменить обычную щетку на ультразвуковую — их преимущество в борьбе с налетом было доказано американскими гигиенистами еще двадцать лет назад. Также опыт США показывает, что фтор — лучший друг зубов. Фторирование воды, использование обогащенных этим элементом паст, а также привычка отводить ребенка на профилактику с трехлетнего возраста — и теперь из десяти американских подростков в худшем случае кариес обнаруживается у двух.
Отбеливание зубов из трехчасовой процедуры, которая могла стоить полторы тысячи долларов, превратилось в быструю, недорогую и чрезвычайно комфортную. Лазер сменился синим светом, составы паст усовершенствовались. И, слава богу, уже никто не боится, что отбеливание разрушит зубы, — миллионы человек по всему миру ходят с ослепительной и здоровой улыбкой.
Татьяна Морева, заместитель главного врача клиники стоматологии «МЕДИ на Невском», предпочитает фотодинамическое отбеливание и фторирование.
В кресле у стоматолога я появляюсь для профилактического осмотра, регулярной профессиональной гигиены, а также периодически прохожу поддерживающее фотодинамическое отбеливание. Еще одна хорошая процедура для ухода за зубами, показанная многим, — это обработка зубов специальным фторсодержащим покрытием от марки Clinpro. Лак укрепляет и минерализует верхний слой эмали, делая ее гладкой и менее пористой. И налет на таких зубах накапливается меньше.
Основное правило ухода за деснами такое же, как и за самими зубами, — правильный домашний уход. Нужно чистить зубы тщательно, но без остервенения и излишнего давления. А если проблемы с деснами все же возникли, то помогут пародонтологи. Сейчас мы используем множество новых технологий — например, плазмолифтинг или пересадка собственных фибробластов позволяют ускорить реабилитацию и улучшить результаты после десневой пластики.
Хочется, чтобы пациенты перестали бояться компьютерной томографии. Вы не получите избыточную дозу радиационного облучения — это опасный миф. А вот если отказываться делать снимки КТ, то ситуация в полости рта может выйти из-под контроля. Глаз стоматолога порой недостаточно, чтобы увидеть все необходимое.
Алина Большакова, генеральный директор клиники DK Dent, выровняла зубы элайнерами меньше, чем за год.
Желая изменить положение передних зубов, решила опробовать на себе новую на тот момент, альтернативную брекетам систему съемных кап «Инвизилайн». Из калифорнийской лаборатории моему врачу прислали мультимедийный кейс, который показывал, как будут перемещаться зубы во время лечения и каким будет окончательный результат. Этот «мультик» меня вдохновил, и я решилась! Весь процесс занял чуть менее года. Главный залог эффективности данного лечения — ваша дисциплинированность . При необходимости вы можете снять капу, но если носить ее менее двадцати часов в сутки, то перемещение зубов будет происходить медленнее и может понадобиться дополнительный курс лечения.
Я за продвинутый уровень домашней гигиены: пасты и механической щетки недостаточно, нужно добавить в свой арсенал ультразвуковую, а также флосс и ирригатор. Последний необходим для удаления мягкого налета из межзубных промежутков с помощью струи воды. А еще важно помнить, что профилактика дешевле и быстрее любого лечения. Лечить кариес гораздо проще, чем пульпит, не говоря уже о необходимости восстановления имплантами, коронками и вкладками утраченных и разрушенных зубов. Так что рекомендую своим пациентам регулярно приходить на профосмотры.
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