Продвинутый уровень: как ухаживают за зубами сами стоматологи и бывает ли у них кариес?

Устроили авторитетным петербургским стоматологам допрос на тему лечения не только чужих зубов, но и своих собственных. Как врачи исправляют себе прикус, проходят ли сами отбеливание и какими щетками чистят зубы?

Евгений Герасимов, о ртодонт Системы клиник МЕДИ, рассказывает о том, как сам носил брекеты.

Моим первым учителем стал ортодонт, исправлявший мне прикус. Я носил брекеты в студенчестве не из-за эстетических дефектов, скорее, чтобы решить функциональные вопросы. И теперь чувствую себя куда комфортнее. Ортодонтическое лечение сродни профилактике, ведь не исправленный вовремя прикус может запустить целый цикл проблем со здоровьем. Иногда пациенты не понимают этого, тогда я на основе цифровых снимков зубов объясняю, куда все на самом деле движется и чем это грозит. Главное, чему нужно научиться пациенту с брекетами, — это правильная чистка зубов. И настроиться на прохождение профгигиены раз в три месяца, ведь зубной щеткой до труднодоступных мест не добраться. Кстати, то, как ты чистишь зубы до ношения брекетов и после, — две существенные разницы. Процесс лечения приводит к навыку осознанной и тщательной чистки, и выработанная за полтора-два года привычка сохраняется с тобой на всю жизнь. Для меня золотой стандарт исправления прикуса — классические вестибулярные брекеты. Существует много запутанных случаев, распутать которые не получится с помощью прозрачных кап или лингвальных систем. Я абсолютно не стеснялся носить брекеты и давно не наблюдаю людей, которых смущает эстетическая сторона вопроса. А с приходом весны пациенты, ходившие с прозрачными резинками на брекетах, просят поставить им ярко-розовые и салатовые.

Елена Шмайн, заведующая отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Американской Медицинской Клиники, объясняет, как правильно чистить зубы.

Всех стоматологов можно разделить на два лагеря: одни считают верным чистить зубы до завтрака, другие — после. Мне кажется более логичным второй подход. На полке в ванной пять видов различных паст (всех их объединяет низкий индекс абразивности) и две щетки — механическая и звуковая. Обычно предпочитаю звуковую, но вечером, когда хочется тишины и покоя, пользуюсь классической. А в кармане моего медицинского костюма всегда лежит зубная нить, а иногда даже зубной ершик. Если не можешь полноценно почистить зубы после обеда, то стоит хотя бы проработать их флоссом. При этом зубные врачи — тоже люди. Хоть мы и уделяем больше внимания домашнему уходу и профилактическим осмотрам, все равно лечим друг другу кариес. Возможно, стоматологи страдают от него чуть реже остальных, но ручаться за такие данные не могу — подобных исследований не проводилось.

Константин Ронкин, президент Бостонского Института Эстетической Медицины, знает о том, как часто нужно бывать у стоматолога.

Посещать стоматолога раз в полгода могут только люди с относительно здоровыми деснами. Некоторым же стоит появляться у врача и раз в три месяца. Я оказываюсь в кресле стоматолога еще чаще. Мы воспитываем множество молодых кадров, так что неоднократно приходится выступать в роли морской свинки. Я исправлял прикус на элайнерах, проходил полную реконструкцию зубов. Но самая важная проблема, с которой столкнулся, — это ночное апноэ, обнаруженное совершенно случайным образом. Люди десятилетиями страдают от остановки дыхания во сне и не догадываются, какой вред это несет организму и что это связано с положением их челюстей. Долгие годы я купировал симптомы с помощью внутриротового аппарата, но сейчас появился новый метод, который позволяет устранить синдром за пару лет — за счет развития челюсти и средней трети лица. Сейчас я сам прохожу лечение, ну а затем привезу аппарат из США в Петербург. Всем пациентам рекомендую заменить обычную щетку на ультразвуковую — их преимущество в борьбе с налетом было доказано американскими гигиенистами еще двадцать лет назад. Также опыт США показывает, что фтор — лучший друг зубов. Фторирование воды, использование обогащенных этим элементом паст, а также привычка отводить ребенка на профилактику с трехлетнего возраста — и теперь из десяти американских подростков в худшем случае кариес обнаруживается у двух. Отбеливание зубов из трехчасовой процедуры, которая могла стоить полторы тысячи долларов, превратилось в быструю, недорогую и чрезвычайно комфортную. Лазер сменился синим светом, составы паст усовершенствовались. И, слава богу, уже никто не боится, что отбеливание разрушит зубы, — миллионы человек по всему миру ходят с ослепительной и здоровой улыбкой.

Татьяна Морева, заместитель главного врача клиники стоматологии «МЕДИ на Невском», предпочитает фотодинамическое отбеливание и фторирование.

В кресле у стоматолога я появляюсь для профилактического осмотра, регулярной профессиональной гигиены, а также периодически прохожу поддерживающее фотодинамическое отбеливание. Еще одна хорошая процедура для ухода за зубами, показанная многим, — это обработка зубов специальным фторсодержащим покрытием от марки Clinpro. Лак укрепляет и минерализует верхний слой эмали, делая ее гладкой и менее пористой. И налет на таких зубах накапливается меньше. Основное правило ухода за деснами такое же, как и за самими зубами, — правильный домашний уход. Нужно чистить зубы тщательно, но без остервенения и излишнего давления. А если проблемы с деснами все же возникли, то помогут пародонтологи. Сейчас мы используем множество новых технологий — например, плазмолифтинг или пересадка собственных фибробластов позволяют ускорить реабилитацию и улучшить результаты после десневой пластики. Хочется, чтобы пациенты перестали бояться компьютерной томографии. Вы не получите избыточную дозу радиационного облучения — это опасный миф. А вот если отказываться делать снимки КТ, то ситуация в полости рта может выйти из-под контроля. Глаз стоматолога порой недостаточно, чтобы увидеть все необходимое.

Алина Большакова, генеральный директор клиники DK Dent, выровняла зубы элайнерами меньше, чем за год.