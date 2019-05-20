Как прожить до 120 лет

Западные ученые на страницах специализированного журнала Molecular Biology & Evolution утверждают, что длительность жизни человека в 120 лет — это норма, а их российские коллеги предлагают поддержать молодость организма с помощью природных терпенов сибирской пихты.

Что влияет на длительность жизни? В последние годы наука много сделала для того, чтобы развеять мифы о «плохих» генах и их влиянии здоровье и внешний вид. Так, масштабное Исследование Calico Life Sciences на примере более 400 млн. человек показало, что продолжительность жизни всего на 7% зависит от наследственности, а на 93% от ежедневных привычек. Люди запрограммированы в среднем на 100 лет и более. Об этом говорят результаты работы геронтологов, опубликованные в журнале Molecular Biology & Evolution. Специалисты утверждают: 120 лет – это норма! Но чаще всего мы управляем нашими телами настолько из рук вон плохо, что старость и болезни изнашивают его намного раньше времени. Если же научиться организму помогать и упорядочить его работу, то можно значительно продлить себе жизнь, причем пребывая в отличном состоянии и внешне, и внутренне.

Как продлить молодость? Не так давно уже российские ученые обнаружили, что терпены сибирской пихты способны тормозить старение клеток. В ходе исследований оказалось – именно они изменяют экспрессию некоторых генов, регулирующих омоложение организма на клеточном уровне. Эти вещества входят в состав уже известного отечественного противовоспалительного препарата «Абисил» и являются его основной молекулой. Терпены – это уникальные природные соединения, которые синтезируются в хвойных растениях. Их главное назначение состоит в том, что они обеспечивают растение защитой от неблагоприятных условий окружающей среды. Растения в отличии от животных не могут передвигаться и тем самым адекватно реагировать на опасные для их жизни обстоятельства, поэтому для предотвращения влияния негативных факторов они и синтезируют терпены. То, что защищает растительную клетку, оказывает значительное влияние и на клетки человека.

Как защитить жизнь? Основываясь на новейших достижениях науки, ученым удалось создать средство, буквально защищающее саму жизнь, способное улучшить качество и увеличить продолжительность активного долголетия. Исследователи смогли усилить действие природных терпенов пихты сибирской, добавив ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и витамин Е, так необходимые клеткам. В результате была разработана новая биологическая добавка к пище полностью на растительной основе «КардиоОрганик» Омега-3. Препарат быстро понравился женщинам, пожилым людям, студентам, водителям, путешественникам, а также людям, чья работа требует длительной активности и концентрации. Специалисты рекомендуют его в профилактических целях, а также в составе комплексной терапии при нарушениях работы сердца и сосудов. При регулярном применении призван сохранить упругость мембраны клеток, тонус мышц и кожи, защитить сосуды и суставы от возрастных изменений, не дать женщинам угаснуть раньше времени.

Где найти?⠀ Сейчас «КардиоОрганик» Омега-3 поступил в продажу в аптеки Санкт-Петербурга и на 18 АЗС «Татнефть». А это значит, что в ваших руках теперь есть все действенные средства: препараты для помощи организму, рекомендации по здоровому питанию и ваши 10 000 шагов в день. Гармоничный подход и профилактика дадут шанс улучшить показатели своего генетического долголетия и передать его потомкам.