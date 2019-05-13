Травматология 21 века: как работают врачи Американской Медицинской Клиники в Петербурге?
Американская Медицинская Клиника создала в Петербурге современный центр травматологии и ортопедии. В нем – оперативная помощь 24 часа в сутки, малоинвазивные способы лечения, собственная служба скорой помощи, реанимация, лаборатория и клеточная терапия.
Максим Вадимович Исаев
руководитель центра:
Центр травматологии и ортопедии не первый год применяет в своей работе инновационные методы лечения, которые только приходят на российский рынок медицины, но уже успели хорошо зарекомендовать себя в Европе и США. При необходимости оперативное лечение можно организовать в кратчайшие сроки; операция может быть проведена в течение 6–8 часов с момента обращения пациента в клинику, согласно золотому стандарту международной травматологии. Это позволяет избежать развития возможных грозных осложнений, связанных с длительным пребыванием пациента в лежачем положении, например острой сердечной недостаточности или инсульта. Каждый специалист центра травматологии и ортопедии делает порядка 250–300 операций в год. Благодаря наличию специализированного инструментария и компетентности врачей операции выполняются малоинвазивным способом, что позволяет снизить болевой синдром в послеоперационный период и обеспечить быстрое восстановление. Одно из приоритетных направлений центра — хирургия стопы. Врачи-ортопеды занимаются лечением любых видов деформации стопы. Такие операции могут выполняться без разрезов, через проколы кожи, и, при необходимости, сразу на двух ногах.
Иван Андреевич Музылев
врач травматолог-ортопед:
Остеоартроз (возрастное разрушение суставов) — болезнь тысячелетия, признанная ВОЗ. Боли в коленных суставах, затруднения при ходьбе, использование дополнительных средств опоры — первые признаки необходимости обращения к врачу. Единственным радикальным методом в лечении данной группы заболеваний остается замена суставов. Если говорить про операцию эндопротезирования (замены суставов) — мы одни из лидеров в лечении данного вида заболеваний. В качестве имплантируемых конструкций используются только немецкие или американские изделия, хорошо зарекомендовавшие себя за рубежом, а само оперативное лечение проводится минимально инвазивными доступами, позволяющими максимально сохранять окружающие ткани, избегая больших кровопотерь. Такой подход помогает в кратчайшие сроки поставить на ноги пациента и начать программу реабилитации. Мы находимся с пациентом на связи 24/7 как в период предварительного обследования, так и в последующий период реабилитации.
Анвар Ринатович Гиниятов
врач травматолог-ортопед
Центр травматологии и ортопедии в своей работе использует клеточные технологии как альтернативное решение в лечении заболеваний коленного и других крупных суставов. Как это происходит? Врачом производится забор венозной крови или жировых клеток пациента. С помощью специального оборудования в лаборатории выделяются определенные клетки, которые затем вводятся в сустав, и они помогают тканям сустава постепенно восстановиться. При травмах менисков, заболеваниях и повреждениях связочного аппарата плечевых и коленных суставов, патологиях стоп и голеностопных суставов возможно проведение малоинвазивных артроскопических операций. Все применяемые методики являются щадящими, с доказанным положительным лечебным эффектом. Применение подобных инновационных методик существенно сокращает реабилитационный период и позволяет получить высококачественный результат.
Американская Медицинская Клиника, наб. р. Мойки, 78, тел. (812) 740-2090, amclinic.ru
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