Травматология 21 века: как работают врачи Американской Медицинской Клиники в Петербурге?

руководитель центра:

Центр травматологии и ортопедии не первый год применяет в своей работе инновационные методы лечения, которые только приходят на российский рынок медицины, но уже успели хорошо зарекомендовать себя в Европе и США. При необходимости оперативное лечение можно организовать в кратчайшие сроки; операция может быть проведена в течение 6–8 часов с момента обращения пациента в клинику, согласно золотому стандарту международной травматологии. Это позволяет избежать развития возможных грозных осложнений, связанных с длительным пребыванием пациента в лежачем положении, например острой сердечной недостаточности или инсульта. Каждый специалист центра травматологии и ортопедии делает порядка 250–300 операций в год. Благодаря наличию специализированного инструментария и компетентности врачей операции выполняются малоинвазивным способом, что позволяет снизить болевой синдром в послеоперационный период и обеспечить быстрое восстановление. Одно из приоритетных направлений центра — хирургия стопы. Врачи-ортопеды занимаются лечением любых видов деформации стопы. Такие операции могут выполняться без разрезов, через проколы кожи, и, при необходимости, сразу на двух ногах.