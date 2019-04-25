Всемирная организация здравоохранения сообщила, можно ли детям до 5 лет пользоваться гаджетами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала новые рекомендации по физической активности и сну для детей в возрасте до 5 лет. В них особое внимание уделено общению детей с гаджетами.

Итак, младенцам до года ВОЗ настоятельно не рекомендует давать в руки любые гаджеты и не позволять просмотр телевизора. Детей в возрасте от 1 года до 2 лет также рекомендуется оградить от экранов, а малышей старше 2 лет ограничивать часом — и чем меньше, тем лучше. Практически такая же рекомендация распространяется и на детей в возрасте 3-4 лет — время сидения перед экранами стоит сократить до одного часа в день, а вот на физическую активность любой активности (подвижные игры, ходьба) стоит отводить как минимум 3 часа в день.

ВОЗ обеспокоена тем, что родители все чаще позволяют своим детям сидеть за экранами смартфонов, компьютеров и телевизоров, а время, которое дети проводят в активных играх, сокращается. Если уж ребенок и находится в сидячем положении, то это время стоит проводить с пользой — например, решая головоломки и читая книги.