Петербуржцев приглашают бесплатно проверить родинки для профилактики меланомы

20 мая, в рамках Дня диагностики меланомы, петербуржцы могут пройти бесплатное обследование родинок у врача-дерматолога. В акции участвуют 20 клиник — и частных, и государственных. Чтобы записаться на прием, необходимо позвонить по телефону Горячей линии 8(800) 2000-345 или зарегистрироваться на сайте Melanomaday.ru.

Меланома — это злокачественная опухоль кожи, которая очень быстро дает метастазы и способна привести к летальному исходу буквально за несколько месяцев. Ежегодно в мире диагностируется свыше 232 тысяч новых случаев заболевания меланомой. 25% заболевших не удается спасти из-за позднего выявления, а в России эта цифра доходит до 40%. При этом при ранней диагностике заболевание излечимо в 90% случаев.

Рост числа случаев меланомы врачи связывают с ухудшением экологической ситуации, а также модой на загар на загар, которая сопровождается активным посещением соляриев и длительным пребыванием на солнце без солнцезащитных средств.

В России День диагностики меланомы проводится уже более 10 лет под эгидой Национального Альянса дерматологов и косметологов и при поддержке дерматологической лаборатории La Roche-Posay.