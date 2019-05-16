Что такое биореволюметрия: рассказывают врачи

врач косметолог, эндокринолог, центр эстетической медицины «Чистые пруды», Москва

Bio-expander в целом позволяет за одну процедуру решить две проблемы: улучшить качество кожи и скорректировать объем, так как в препарате сочетаются два вида молекул гиалуроновой кислоты. Одна молекула «свободная», что обуславливает ее соединение с рецепторами клеток кожи и позволяет ей оказывать стойкое – до шести месяцев – увлажнение и разглаживание морщинок. Другая молекула гиалуроновой кислоты «связанная» – она поддерживает естественные объемы и контуры лица. Я использую препарат при работе с такими мимически активными зонами как лоб, область вокруг рта. Мягко распределяясь в тканях, он сохраняет и, что очень важно, не меняет мимику пациента, при этом сглаживая возрастные изменения.