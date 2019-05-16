Что такое биореволюметрия: рассказывают врачи
Дерматологи, косметологи и эндокринологи объясняют, почему препарат линейки «зеленых» инъекций Bio-expander может восстановить объемы мягких тканей лица и тела.
Елена Парсагашвили
дерматолог, косметолог, главный врач клиники эстетической медицины Aestima Clinic, Петербург
Гибридный продукт Bio-expander обладает не только всеми достоинствами филлера, но и способностью биоревитализации. Его позитивно отмечают мои пациенты: снижение пастозности, естественность объемов, выразительные результаты в щечно-скуловой области, при коррекции лба и височной области. У пациентов может улучшаться микрорельеф кожи даже в нецелевой области – в области вокруг глаз, хотя эта зона лишь граничит с областью введения препарата - щечно-скуловой, и, тем не менее, она стала выглядеть заметно лучше!
Марина Русова
врач косметолог, эндокринолог, центр эстетической медицины «Чистые пруды», Москва
Bio-expander в целом позволяет за одну процедуру решить две проблемы: улучшить качество кожи и скорректировать объем, так как в препарате сочетаются два вида молекул гиалуроновой кислоты. Одна молекула «свободная», что обуславливает ее соединение с рецепторами клеток кожи и позволяет ей оказывать стойкое – до шести месяцев – увлажнение и разглаживание морщинок. Другая молекула гиалуроновой кислоты «связанная» – она поддерживает естественные объемы и контуры лица. Я использую препарат при работе с такими мимически активными зонами как лоб, область вокруг рта. Мягко распределяясь в тканях, он сохраняет и, что очень важно, не меняет мимику пациента, при этом сглаживая возрастные изменения.
Людмила Камелина
врач высшей категории, дерматолог, косметолог «Клиника Данищука», Москва
Я много работаю с Bio-expander – это один из моих препаратов-фаворитов. Его также любят и пациенты, они отмечают эффект биоревитализации и восполнения утраченных объемов. Свойства препарата довольно равномерно распространяться и длительно увлажнять делают его привлекательным при работе с кистями рук и мочками ушей. Такие зоны как кожа над коленями, внутренняя поверхность бедра после инъецирования препарата увеличивают свой тургор и эластичность.
Диана Шамсутдинова
врач-дерматовенеролог, дерматокосметолог клиники «Бионика», Петербург
Bio-expander позволяет работать с разными зонами лица и тела и получать отличные результаты! Он стремится восстанавливать утраченные объемы, улучшает качество кожи, увеличивая увлажненность, тургор и эластичность. Он стимулирует природные процессы обновления и восстановления кожи. Это препарат, который не имеет возрастных ограничений.
Фируза Али-Заде
дерматокосметолог, клиника пластической хирургии FrauKlinik, Москва
Bio-expander – это естественность и улучшение качества кожи. Результат нарастает в течение нескольких месяцев: препарат, сохраняясь в тканях, медленно выделяет гиалуроновую кислоту, которая отвечает за здоровье и молодость кожи. Пациенты отмечают, что лицо выглядит не таким уставшим, снижается количество морщинок, кожа выглядит свежей и отдохнувшей.
Людмила Степанова
врач-дерматокосметолог медицинского центра «Санклиник», Петербург
Препарат Bio-expander – мой фаворит для лечения возрастной кожи, кожи, склонной к образованию морщин при потере объемов. Но также он незаменим для молодых пациентов с кожей, страдающей от обезвоживания: в эту категорию попадают спортсменки и девушки, соблюдающие строгие диеты. Препарат прекрасно заполняет мимически активные морщины в той зоне, где нет возможности использовать ботулотоксин: область вокруг глаз, шеи, на кистях рук и локтях. Bio-Expander надолго увлажняет кожу, дает упругость, эластичность, цвет, выполняет мягкую и естественную коррекцию. Пациенты выглядят свежими, отдохнувшими, ухоженными длительное время!
Подробнее о Bio-expander
Клиника Aestima Clinic, Санкт-Петербург, Резная ул., 6, тел. (812) 493-4993
Центр эстетической медицины «Чистые пруды», Москва, ул. Макаренко, 3, стр. 2, тел. (495) 984-4108
«Клиника Данищука», Москва, Луков пер., 4, тел. (495) 737-6184
Клиника «Бионика», Санкт-Петербург, Гороховая ул., 53, ул. Рылеева, 2, корп. 6, тел. (812) 719-7022
Клиника FrauKlinik, Москва, ул. Гиляровского, 55, тел. (495) 021-9230
«Санклиник», Санкт-Петербург, Шведский пер., 2, тел. (812) 425‑4040
Имеются противопоказания: перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
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