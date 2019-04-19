Почему новорожденные болеют тяжелее, чем дети постарше? Может, лучше вообще не выходить из дома? Отвечают врачи

Публикуем отрывок из книги «Школа здравого смысла для будущих родителей», в которой авторитетные шведские педиатры отвечают на самые частые вопросы о здоровье детей. Можно ли обезопасить новорожденного от частых простудных заболеваний и нормально ли болеть по 8 раз в год?

Почему новорожденные болеют тяжелее, чем дети постарше? Иммунная система младенца сразу после рождения достаточно развита, несмотря на отсутствие иммунологической памяти. Тем не менее в первые месяцы инфекции, в первую очередь кишечный грипп и респираторные заболевания, нередко приводят к госпитализации. Не то чтобы вероятность этого была очень высока, но она выше, чем для детей постарше. Респираторные инфекции, легко протекающие у взрослого, для грудничка могут стать проблемой. Отчасти потому, что дыхательные пути у них гораздо уже и легко забиваются слизью. А отчасти потому, что в силу слабости дыхательной мускулатуры они не в состоянии откашливать мокроту. Вот почему банальный вирус простуды вроде HRSV (респираторно-синцитиальный вирус человека, который мы все периодически подхватываем) приводит к тому, что примерно один новорожденный из ста заболевших нуждается в госпитализации.

Если вашему ребенку меньше трех месяцев и у него температура выше 38 градусов, срочно обращайтесь в неотложку. А уж тем более, когда младенец вялый и отказывается от еды, даже при нормальной температуре.

У младенцев обезвоживание наступает гораздо быстрей, чем у взрослых и детей постарше. Потеря жидкости происходит как при кишечном гриппе, так и при респираторных инфекциях, когда ребенок часто дышит, за счет чего испаряется больше жидкости. Обезвоживание приводит к слабости, в результате малыш отказывается от еды и питья, и образуется замкнутый круг. Основное лечение в случае инфекции у младенца — очистка носовых ходов, чтобы ребенок мог нормально дышать, и кормление грудным молоком или смесью. Если малыш не может питаться самостоятельно, в больнице применяют кормление через зонд — силиконовую трубку, которая вводится в желудок через нос. Бактериальное заражение крови (сепсис) наряду с еще более редким, но очень опасным воспалением мозговых оболочек — менингитом — очень редкие, но опасные заболевания, симптомы которых поначалу слабо выражены. Ребенок кажется вялым, плохо сосет молоко, возможно повышение температуры. В обоих случаях очень важно вовремя поставить диагноз и начать лечение антибиотиками или антивирусными препаратами, чтобы снизить риск смертельного исхода или развития осложнений. Так что малышам при повышении температуры сразу дают антибиотики или антивирусные препараты в течение нескольких дней, просто чтобы подстраховаться.

Может, лучше вообще не выходить из дома? Год за годом мы слышим, как родителям новорожденных рекомендуют посидеть дома, по крайней мере всю зиму, дабы избежать инфекций. Совет во многом безосновательный. В Швеции младенец, попав в людное место, рискует заразиться разве что респираторными заболеваниями, которые передаются воздушно-капельным путем. Заражение крови, инфекции мочевыводящих путей и менингит так не получишь. Их вызывают бактерии, которые живут в кишечнике, глотке или на коже самого ребенка или его матери, а также вирус герпеса из вагины матери. От ветряной оспы новорожденный защищен в первые месяцы жизни благодаря антителам, позаимствованным у мамы. Если у младенца есть серьезные заболевания сердца или легких, врожденный иммунодефицит или тяжелое нарушение обмена веществ, его стоит держать в паре метров от других людей даже в помещении, поскольку для такого малыша простой вирус простуды может оказаться опасным для жизни. Об этом ответственный врач и так обязательно предупредит родителей. Для остальных детей вероятность заразиться респираторными инфекциями в общественном транспорте или людном месте очень мала, к тому же простуда, как правило, неопасна даже для новорожденного. Палочка коклюша и респираторно-синцитиальный вирус опаснее для грудничка, чем обычная простуда, но младенцу в коляске они обычно не передаются. Согласно одному исследованию, вирус HRSV передается только на очень близком расстоянии. Чаще всего заражение происходит дома — от сопливых брата или сестры, принесших заразу из садика, или от родителя с затянувшимся кашлем.

Простуженный младенец — дополнительная нагрузка на родителей, но в целом простуда для новорожденных не опасна. А подхватить на улице более серьезные инфекции маловероятно.

Решение запереться в четырех стенах может привести к негативным последствиям для родителей и, в долгосрочной перспективе, для их ребенка. Душевное равновесие новоиспеченных родителей и так очень хрупко, у них высок риск возникновения депрессии или тревожных расстройств. Изоляция и отсутствие общения, как известно, являются фактором, способствующим развитию подобных состояний, и служат одним из первых их симптомов. Страдающий депрессией родитель — это гораздо большая беда для ребенка, чем простуда. Поэтому адекватная мера предосторожности — не подпускать к ребенку людей, не относящихся к вашему ближнему кругу и имеющих выраженные признаки простуды. Если у малыша есть старшие братья или сестры, то вероятность распространения инфекции наиболее высока у вас дома, поэтому сидеть там безвылазно тем более бессмысленно. Теоретически можно изолировать старших братьев и сестер от других детей, но мы не советуем. Двух- или трехлетнему ребенку сложно объяснить, что он не сможет пойти в садик и играть с друзьями из-за того, что в доме появился малыш. А управиться одновременно с новорожденным и вопящим, негодующим трехлеткой не так легко. И не забывайте, что наличие в семье других детей помогает защитить младенца от аллергии (подробнее читайте в одиннадцатой главе). Может статься, как раз потому, что старшие дети приносят домой массу инфекций.

Детский сад — тренировка иммунной системы Чем большим количеством инфекций переболеет ребенок (и чем больше прививок он получит), тем богаче будет его иммунологическая память. Вот почему маленькие дети в среднем болеют вирусными инфекциями по шесть–восемь раз в год, в то время как для взрослых это число составляет «всего» две-три инфекции. Существует около пары сотен вирусов, вызывающих простуду. К двадцати годам можно успеть переболеть половиной из них, и тогда получится, что у вас будет выработан иммунитет к каждому второму вирусу, а значит, и болеть вы будете в два раза реже, чем когда были младенцем без иммунологической памяти. Распространение большинства вирусных инфекций приходится на период с октября по апрель, причем каждый эпизод простуды длится обычно пару недель. Иными словами, малыш будет простужен практически половину зимнего сезона, что совершенно нормально. Это значит, иммунитет у него в порядке, а иммунологическая память тренируется, благодаря чему ребенок, когда вырастет, будет болеть гораздо реже.

Возраст, когда иммунитет ребенка станет «зрелым» и простуды будут переноситься легче, у всех детей разный. Все зависит от тренированности иммунологической памяти.

Мы рекомендуем заранее спланировать вместе с партнером, как вы будете делить больничный, ведь вам придется довольно часто его брать, чтобы ухаживать за простуженным малышом, в особенности в первую его зиму в садике. В Швеции оплачивается шестьдесят дней больничного в год из расчета 77,6% от зарплаты. Для этого достаточно зарегистрировать больничный лист на сайте Управления социального страхования. Мы считаем, что поровну нужно делить не только отпуск по уходу за ребенком, но и больничные. Договоритесь заранее, чтобы, когда понадобится остаться дома с больным малышом, не препираться о том, чья встреча важнее, чья работа скучнее и чья жизнь тяжелее в целом. Например, можно брать больничный по очереди — через день или через неделю, что позволит вам заранее планировать важные встречи. Ребенка с ветрянкой можно сдать на руки бабушкам и дедушкам, поскольку ее вирус им не угрожает. А если у него простуда или кишечная инфекция, старшему поколению лучше с малышом не контактировать: у пожилых людей, как и новорожденных, инфекционные заболевания обычно протекают тяжелее.

Бактериофобия По каким-то причинам сегодня все крайне боятся бактерий. Что странно, ведь со смертельными инфекциями реально сталкивались крайне немногие. Сто лет назад, когда инфекционные заболевания были частой причиной смерти, боязнь микроорганизмов была бы уместнее, чем сегодня, когда инфекции практически не угрожают нашему здоровью. Так что бактериофобия в наши дни вполне иррациональна. Люди боятся заразиться через ручку двери в общественном месте, сиденье в транспорте или чужой мобильный телефон. Но совершенно напрасно. Обычные бактерии, живущие на коже и передавшиеся вам с поручня в метро, дисплея мобильного телефона или грязной клавиатуры компьютера, не способны вызвать инфекцию. Пусть даже перечисленные поверхности и кишат микробами, как обязательно напишут бульварные СМИ про очередные стандартные анализы, чтобы вы напугались и лишний раз кликнули на эту ссылку.

Если вы сами страдаете бактериофобией, то вам захочется и ребенка оградить от всех микроорганизмов. Вы начнете кипятить соски и пустышки, чтобы их стерилизовать.

Не делайте этого. Стерилизовать соску надо, только если ребенок лежит в пренатальном отделении, или вы проводите отпуск в Центральноафриканской Республике, или в вашем районе объявили о том, что уровень загрязнения водопроводной воды повышен. В остальных случаях такой необходимости нет. Стоит раз поддаться бактериофобии, как это иррациональное чувство заставит вас вводить для себя все новые и все более нелепые правила. Вы начнете носить в сумочке антисептический гель для рук и требовать, чтобы окружающие протирали им руки, прежде чем дотронуться до вашего ребенка. Вы станете запрещать малышу ползать по пыльному полу в кафе или сосать немытые пальцы. Возможно, вы начнете требовать от партнера, чтобы он разделил ваши страхи. Подобное поведение не пойдет на пользу ребенку, а будет иметь негативные последствия. Постарайтесь бороться с желанием контролировать все и вся, дабы защитить младенца и себя от бактерий.