Это все гормоны? Почему во время ПМС появляются тревожность, головные боли и любовь к сладкому

Когда цикл нормальный и здоровый, симптомы ПМС должны быть незначительными (или их не будет вообще). Менструальная молимина — более старый термин, который описывает нормальные симптомы, возникающие после овуляции. Это набухание груди, задержка жидкости в организме, вздутие живота и ухудшение настроения. У женщин с нормальным овуляторным менструальным циклом эти симптомы возникают всегда — на самом деле их наличие даже может помочь подтвердить факт овуляции (при условии, что они возникают после овуляции). Очень важно понимать, что представляет собой молимина. Так вам будете проще определить, где — нормальные предменструальные явления, а где — ПМС.

В своей книге «Ее кровь — это золото» Лара Оуэн предлагает по-другому смотреть на ПМС. Несмотря на то что предменструальные симптомы часто бывают неприятными и причиняют много неудобств, необходимо, считает автор, оценивать их как нечто, из чего можно извлечь пользу. Она пишет: «Во всем этом... есть свой смысл, особенно если учитывать, что внутри нас заложен очень мудрый механизм, который очищает нас до и во время менструаций. Тело и психика очень тесно связаны между собой. Тело выводит токсины по кровотоку, а психика освобождается от эмоциональных и ментальных токсинов через выражение своих эмоций». В ваших силах смягчить симптомы ПМС — для этого нужно давать себе больше отдыха. С другой стороны, очень важно понимать, когда неприятные симптомы выходят за рамки нормы, и отдых уже не сможет помочь. Если относиться к менструальному циклу как к ключевому показателю здоровья, сразу станет ясно: при помощи этих симптомов организм отчаянно подает знаки, привлекая ваше внимание. Вообще, перед менструациями не должно быть резкого спада настроения, поэтому если замечаете, что ПМС разыгрывается у вас не на шутку, считайте это полем для роста и самосовершенствования.