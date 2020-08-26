Какие типы ПМС существуют? Сколько женщин испытывают настолько сильный предменструальный синдром, что нуждаются в лечении? Какую роль в вашем состоянии играют уровни эстрогена и прогестерона? Публикуем отрывок из полезной книги «Пятый элемент здоровья. Как использовать менструальный цикл для поддержания жизненно важных функций» .
Это все гормоны? Почему во время ПМС появляются тревожность, головные боли и любовь к сладкому
Предменструальный синдром (ПМС) — комплекс симптомов, появляющихся у женщин в последние дни лютеиновой фазы цикла. Симптомы могут быть связаны с перепадами настроения, а также с поведенческими сдвигами или физическими изменениями в организме.
К самым распространенным симптомам ПМС можно отнести: перепады настроения, головные боли, тревожные мысли, учащенное сердцебиение, нервозность, тягу к сладкому, раздражительность, бессонницу, нетерпеливость, сумбурные мысли, потребность в опеке и заботе, забывчивость, депрессию, набор веса, плач без причины, вздутие живота, повышенную ранимость, потливость, утомляемость, набухание молочных желез, головокружение, боль в суставах, обмороки, боли в спине.
Согласно официальным данным, ПМС бывает примерно у 80−90% женщин. Возникает вопрос: если у 90% женщин возникают примерно одинаковые симптомы перед менструациями, почему мы называет это синдромом? А если 90% женщин после марафона устанут, мы тоже назовем это синдромом?
Когда цикл нормальный и здоровый, симптомы ПМС должны быть незначительными (или их не будет вообще). Менструальная молимина — более старый термин, который описывает нормальные симптомы, возникающие после овуляции. Это набухание груди, задержка жидкости в организме, вздутие живота и ухудшение настроения. У женщин с нормальным овуляторным менструальным циклом эти симптомы возникают всегда — на самом деле их наличие даже может помочь подтвердить факт овуляции (при условии, что они возникают после овуляции). Очень важно понимать, что представляет собой молимина. Так вам будете проще определить, где — нормальные предменструальные явления, а где — ПМС.
В своей книге «Ее кровь — это золото» Лара Оуэн предлагает по-другому смотреть на ПМС. Несмотря на то что предменструальные симптомы часто бывают неприятными и причиняют много неудобств, необходимо, считает автор, оценивать их как нечто, из чего можно извлечь пользу. Она пишет: «Во всем этом... есть свой смысл, особенно если учитывать, что внутри нас заложен очень мудрый механизм, который очищает нас до и во время менструаций. Тело и психика очень тесно связаны между собой. Тело выводит токсины по кровотоку, а психика освобождается от эмоциональных и ментальных токсинов через выражение своих эмоций». В ваших силах смягчить симптомы ПМС — для этого нужно давать себе больше отдыха. С другой стороны, очень важно понимать, когда неприятные симптомы выходят за рамки нормы, и отдых уже не сможет помочь. Если относиться к менструальному циклу как к ключевому показателю здоровья, сразу станет ясно: при помощи этих симптомов организм отчаянно подает знаки, привлекая ваше внимание. Вообще, перед менструациями не должно быть резкого спада настроения, поэтому если замечаете, что ПМС разыгрывается у вас не на шутку, считайте это полем для роста и самосовершенствования.
Роль эстрогена и прогестерона
Если у вас здоровый цикл, то до овуляции во время фолликулярной фазы в организме вырабатывается эстроген, а после овуляции во время лютеиновой фазы — прогестерон. Уровень прогестерона начинает снижаться с середины лютеиновой фазы (когда беременность невозможна). В результате этого гормонального спада начинается менструация. Однако женщинам со средне- или ярко выраженным ПМС свойственен гормональный дисбаланс, особенно во время лютеиновой фазы.
Исследования показывают, что у женщин с заметно выраженным ПМС часто за три-пять дней до начала менструаций резко снижается уровень прогестерона. Также на протяжении всей лютеиновой фазы у них прослеживается явный дисбаланс эстрогена и прогестерона. Для сравнения: у женщин с мягкой формой ПМС (или его отсутствием) гормональный фон находится в норме.
Признаки гормональных нарушений становятся очевидными, когда женщина отслеживает менструальные циклы. О низком прогестероне свидетельствуют предменструальные кровяные выделения, короткая лютеиновая фаза (менее десяти дней) и чересчур интенсивная выработка слизи за неделю перед критическими днями.
Предменструальные головные боли и мигрени
Почти у 43% женщин хоть раз в жизни была мигрень. У мужчин она бывает в два раза реже. Практически в 60% случаев мигрень совпадает по времени с менструацией, что говорит о возможной взаимосвязи между мигренью и цикличными изменениями эстрогена и прогестерона. Как правило, менструальные мигрени появляются за два дня до начала менструаций или в первые три дня месячных. Чаще всего они дают о себе знать уже в пубертатный период после того, как цикл окончательно устанавливается. Однако, несмотря на то что мигрени могут иметь отношение к менструациям, они возникают не из-за менструального цикла (в противном случае мигрень была бы у всех женщин во время критических дней!). Отслеживание цикла (и соответствующие записи о времени головных болей) поможет ответить на вопросы ниже.
- В какое время цикла у вас бывают головные боли/мигрени?
- Бывают ли они во время других этапов цикла?
- Отличаются ли головные боли по степени интенсивности?
- Возникают ли головные боли вследствие стресса?
- Усиливаются ли головные боли, когда вы пьете алкоголь, кофеиносодержащие напитки или увлекаетесь сладким?
- Становятся ли головные более редкими и менее сильными, когда вы употребляете определенные продукты?
Отслеживая симптомы на протяжении двух-трех циклов, вы сможете получить всю необходимую информацию о возможной связи между мигренью и менструальным циклом. Возможно, вы узнаете о чем-то, что провоцирует головные боли.
Четыре разновидности ПМС
Существует четыре категории ПМС: с тревожностью, с гипергидратацией, с сильной тягой к углеводам и с депрессией. Рассмотрев эти категории, вы лучше поймете механизмы, провоцирующие возникновение неприятных симптомов перед критическими днями. Вообще, очень полезно знать точное название вещей, которые с вами происходят (особенно это касается симптомов, ранее казавшихся несерьезными).
ПМС с тревожностью. Примерно у 66–68 % женщин с ПМС появляются тревожные мысли. Получается, что это самая распространенная категория ПМС. Если вы чувствуете тревожность, нервозность или раздражительность во время лютеиновой фазы, знайте: у вас ПМС с тревожностью. Эти симптомы обычно усиливаются по мере приближения менструаций, причем перед самыми месячными вы можете находиться в подавленном состоянии. Когда приходят критические дни, все эти симптомы быстро пропадают. Для ПМС с тревожностью характерен дисбаланс эстрогена и прогестерона — это становится очевидно по укорачиванию лютеиновой фазы и низкому уровню прогестерона (по отношению к эстрогену).
ПМС с гипергидратацией и вздутием живота. Встречается у 60−66% женщин, это вторая по распространенности разновидность ПМС14. Для нее характерна задержка воды и соли в организме, вследствие чего женщины полнеют (прибавка веса происходит за счет отеков — прим. Ред.); также у них появляются такие симптомы, как вздутие живота, чувствительность груди и потливость конечностей. ПМС с гипергидратацией/вздутием живота возникает вследствие повышенного эстрогена и альдостерона в конце лютеиновой фазы.
ПМС с сильной тягой к углеводам. Бывает у 24−44% процентов женщин с ПМС. Для этого типа ПМС характерна тяга к сладостям, повышенный аппетит и увеличение количества потребляемых углеводов (рафинированных) по мере приближения к критическим дням. Возникает замкнутый круг: вас тянет на сладкое, вы едите много вкусного, а употребление большого количества сладкого (читайте: обжорство сладким) приводит к усталости, головным болям, учащенному сердцебиению, головокружениям и даже обморокам. Особенно это касается женщин с нестабильным уровнем сахара в крови (например, женщин с синдромом поликистозных яичников — СПКЯ.
ПМС с депрессией. Наблюдается почти у 23% женщин с ПМС. К симптомам можно отнести депрессию, социальную изоляцию и в особо сложных случаях даже суицидальные мысли. Другие симптомы включают вялость, забывчивость, беспорядочность и спутанность мыслей, слезливость и бессонницу. Хотя большинство женщин считают, что им присущ первый тип ПМС, чаще всего у них происходит наслоение симптомов. Углубившись в тему, мы поймем, что лечение ПМС связано прежде всего с восстановлением гормонального баланса.
Способы борьбы с ПМС
По оценкам экспертов, 18% женщин репродуктивного возраста испытывают такой сильный ПМС, что у них возникает необходимость в лечении. Как я уже говорила, появление ПМС связано с дисбалансом эстрогена и прогестерона в лютеиновой фазе, а также с дефицитом питательных веществ, особенно магния, кальция, витамина D и витаминов группы B. Женщины, которые регулярно употребляют в пищу продукты с высоким содержанием этих витаминов и микроэлементов, гораздо реже страдают от ПМС по сравнению с женщинами, увлекающимися сладким, углеводами и неорганическими молочными продуктами. Чрезмерное потребление рафинированного сахара может привести к мигреням (особенно если у вас гипогликемия — патологическое состояние, характеризующееся низким уровнем содержания глюкозы в крови). Считается, что диета с ограниченным употреблением сладкого уменьшает интенсивность и частотность головных болей примерно на 75%.
Отрывок предоставлен для публикации издательством Бомбора.
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