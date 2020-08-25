Считаете калории и не понимаете, почему похудеть все равно не удается? Боитесь углеводов и жиров, а также уверены в том, что самый главный прием пищи — это завтрак? Тема здорового питания окружена огромным количеством мифов, в которые многие из нас продолжают верить. Вот некоторые из них.
10 ошибок, которые вы совершаете, пытаясь питаться правильно и сбросить вес
Ошибка № 1. Уверены, что контролировать калории — самое важное при похудении
Дефицит калорий действительно является одним из важных факторов, когда речь идет о потере веса, но не единственным и далеко не решающим.При подсчете калорий многими не учитывается большое количество переменных, которые могут помешать похудеть даже на очень низкокалорийной диете: состояние здоровья, гормональный дисбаланс, например, гипотиреоз, проблемы с метаболизмом, использование определенных лекарств или даже генетика. Кроме того, при сокращении потребляемых калорий важно не забывать про качество самого питания. Обычно люди начинают концентрироваться исключительно на калорийности продуктов, а не на их питательной ценности. А это может привести к выбору низкокалорийных продуктов питания, в которых почти нет полезных питательных веществ.
Ошибка № 2. Всячески избегаете продуктов с высоким содержанием жира
Хотя устаревшая теория о вреде жиров медленно умирает, многие люди все еще боятся жирной пищи и сидят на низкожировых диетах в надежде, что это пойдет на пользу их здоровью и весу. Многие продукты с высоким содержанием жира чрезвычайно питательны и могут помочь вам поддерживать вес и здоровье. А вот низкожировой рацион питания может привести к рискам проблем со здоровьем, включая метаболический синдром, повышение инсулинорезистентности (повышенная концентрация инсулина в плазме крови по сравнению с концентрации глюкозы), а также повышение уровня триглицеридов, которые, как известно, являются факторами риска возникновения сердечных заболеваний. Более того, когда речь заходит о стимулировании потери веса, доказано, что диеты с более высоким содержанием жира столь же эффективны — или даже более эффективны и полезны — чем низкожировые диеты. Конечно, стоит помнить, что крайности в обоих направлениях (будь то диета с очень низким содержанием жиров или наоборот) могут нанести вред вашему здоровью, особенно при плохом качестве питания.
Ошибка № 3. Пытаетесь питаться часто, но мало
Регулярное и частое питание в течение дня — метод, используемый многими людьми для ускорения обмена веществ и снижения веса. Однако врачи отмечают, что в частых перекусах на самом деле нет ничего хорошего. Они не позволяют достаточно снизиться уровню сахара, нет периода гипогликемии и выхода кетоновых дел, которые стимулируют работу мозга и организма в целом, не достигается утолщение слизистого слоя кишечника, в котором живут микробы.
Ошибка № 4. Уверены, что завтрак — самый главный прием пищи
Хотя когда-то считалось, что завтрак — крайне важная составляющая здорового дня, исследования показали, что для большинства взрослых это может быть не так. Например, было обнаружено, что отказ от завтрака может привести к снижению потребления калорий. А интервальное голодание, во время которого завтрак либо пропускают, либо едят позже привычного времени, связывают со множеством преимуществ для здоровья, в том числе с контролем уровня сахара в крови и снижением маркеров воспаления. Несмотря на вышесказанное, пропуск завтрака может быть опасен для тех, у кого есть повышенная потребность в питательных веществах — для растущих детей и подростков, беременных и людей с определенными заболеваниями. Подытоживая: завтракайте, если вам этого хочется. Если же потребности в раннем приеме пищи у вас нет, вы можете отказаться от него.
Ошибка №5. Боитесь продуктов с высоким содержанием холестерина
Пища, богатая холестерином, имеет плохую репутацию из-за неправильных представлений о том, как диетический холестерин влияет на здоровье сердца. Конечно, есть люди более чувствительные к нему, но в целом продукты, богатые холестерином, без опасений могут быть включены в здоровую диету. Например, не стоит избегать яиц и йогурта с высоким процентом жирности — они лишь помогут укрепить ваше здоровье, дать ощущение сытости и обеспечить организм важными питательными веществами, которых не хватает в других продуктах.
Ошибка № 6. И избегаете углеводов — ведь они заставляют набирать вес
Подобно тому, как жир обвиняли в увеличении веса и сердечных заболеваниях, многие люди избегали углеводов из-за опасений, что употребление этого макроэлемента способствуют ожирению, диабету и другим проблемам со здоровьем. На самом деле, употребление умеренного количества питательных углеводов с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов (крахмалистые корнеплоды, например, картофель, а также зерна и бобовые) скорее принесет пользу организму, а не навредит ему. В то же время следует ограничить потребление продуктов, богатых быстрыми углеводами — кондитерских изделий, выпечки, сладких напитков и белого хлеба — поскольку их чрезмерное употребление действительно несет риски для здоровья и фигуры. Вновь напоминаем — польза или вред продукта определяется его качеством.
Ошибка № 7. Уверены в целебных свойствах соков и смузи
Некоторые из них действительно обладают высокой питательной ценностью. Например, свежевыжатый сок, состоящий в основном из некрахмалистых овощей, содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Тем не менее, важно знать, что большинство соков и смузи (особенно из супермаркетов) содержал огромное количество сахара и калорий, а не питательных веществ. При избыточном потреблении они могут способствовать набору веса и приводить в таким проблемам со здоровьем, как кариес и гипогликемии (дисрегуляции сахара в крови).
Ошибка № 8. Предпочитаете обезжиренные и диетические продукты
Продукты с пометками «легкий», «обезжиренный» и «диетический» крайне соблазнительны для тех, кто переживает из-за лишнего веса. Однако, как правило, являются не самым здоровым выбором — исследования показали, что многие из них содержат много сахара и соли. Их классические аналоги с высоким содержанием жиров часто являются куда более полезной альтернативой.
Ошибка № 9. Уверены, что добавки бесполезны. Главное — хорошо питаться
Да, сбалансированная и богатая питательными веществами диета — это главный компонент вашего здоровья. Но биологически активные добавки (при правильной дозировке и наличии показаний к их применению) действительно могут быть крайне важны для организма. Люди, придерживающихся ограничительных диет, беременные и кормящие женщины, пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями — вот некоторые группы населения, из жизни которых невозможно исключить дополнительные витамины и микроэлементы. О том, какие ошибки чаще всего совершают петербуржцы при их приеме, вы можете прочитать здесь.
Ошибка № 10. Считаете, что существуют способы быстро похудеть.
Меньше верьте удивительным фотографиям «до» и «после», которые используются в качестве рекламы историй о быстром похудении с минимальными усилиями. Похудеть нелегко. Этот процесс требует времени и последовательности в действиях, любви к себе и принятия своего тела, упорного труда и терпения. Генетика и другие физиологические факторы делают потерю веса намного труднее для одних и легче для других. Если вы боретесь с лишним весом, вы не одиноки. Здесь вы можете узнать, какие диеты и рационы питания признаны лучшими для похудения и сохранения здоровья.
Подготовила Екатерина Гончарова.
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