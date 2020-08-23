В минувшую субботу, 22 августа, «Зенит» одержал победу на домашнем матче с «Тамбовом». Сине-бело-голубые победили со счетом 4:1. «Собака.ru» показывает, как это было.
Фоторепортаж: как прошел матч между «Зенитом» и «Тамбовом»
Первый мяч забил Дуглас Сантос под конец первого тайма. Еще три гола принесли команде Малком, Александр Ерохин, а последний гол в ворота соперников забил Азмун. На 85-й минуте единственный гол «Тамбова» смог забить Кирилл Панченко. В настоящий момент петербургская команда набрала 12 очков, возглавив таблицу чемпионата. Следующий матч с «Динамо» состоится 26 августа.
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