Фоторепортаж: как прошел матч между «Зенитом» и «Тамбовом»

Первый мяч забил Дуглас Сантос под конец первого тайма. Еще три гола принесли команде Малком, Александр Ерохин, а последний гол в ворота соперников забил Азмун. На 85-й минуте единственный гол «Тамбова» смог забить Кирилл Панченко. В настоящий момент петербургская команда набрала 12 очков, возглавив таблицу чемпионата. Следующий матч с «Динамо» состоится 26 августа.