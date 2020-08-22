Глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил о возможности начала голода «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Всемирной продовольственной программы предупредил о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса
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Фото: Shutterstock
«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — со 140 миллионов до пандемии до 270 миллионов уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу», — сказал Бисли. По его словам, человечество может столкнуться с голодом библейских масштабов. Для его предотвращения организации потребуется почти 5 млрд. долларов.
Так, число голодающих в Латинской Америке может увеличиться на 269%. В Восточной и Центральной Азии рост голодающих прогнозируется на уровне 135%, а вот в Южной Африке — до 90%. Он отметил, что голод в мире достиг «заоблачного уровня», поэтому действовать нужно уже сейчас.
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