Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, насколько россияне готовы прививаться с помощью новой вакцины «Спутник V». Как оказалось, больше половины россиян не планируют делать прививку от коронавируса, пишет ТАСС.
Статистика дня: больше половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Респондентов спрашивали, будут ли они прививаться новой вакциной. Так, 42% опрошенных ответили положительно, а 52% заявили, что не собираются этого делать. «Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют», — отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Как он считает, дело в том, что россияне боятся, не верят и опасаются. Всего опросили 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше.
Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя. Массовая вакцинация стартует приблизительно через месяц.
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