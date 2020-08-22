В Петербурге открылся «СПИД.ЦЕНТР», где можно анонимно сдать тест на ВИЧ или гепатит

Каждый день, с 13:00 до 21:00, любой желающий может сдать тест на ВИЧ или гепатит в центре, результаты которого можно будет узнать через 15 минут. Кроме того, здесь будут проводить лекции, тренинги и группы поддержки. Также в фонде можно получить консультации по всем заболеваниям, которые передаются половым путем. При этом все услуги центра являются анонимными.