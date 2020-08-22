Появление вакцины от коронавируса не гарантирует немедленного завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.
ВОЗ: создание вакцины не остановит пандемию коронавируса
Он отметил, что вакцина станет жизненно важным инструментом и выразил надежду на то, что ее получат как можно быстрее. Однако глава ВОЗ считает, что она может и не появиться. «Но даже если мы получим вакцину, то сама по себе она не приведет к завершению пандемии», — считает Гебрейесус.
Кроме того, медицине еще не все известно о последствиях коронавирусной инфекции. «Хотя мы так много узнали об этом заболевании, у нас имеется менее 8 месяцев опыта. Мы все еще относительно мало знаем о долгосрочных последствиях», — сказал он. По этой причине нужно научиться контролировать этот вирус при помощи уже имеющихся инструментов, приспосабливаться к новым условиям. По словам эксперта, самоизоляция позволила многим странам приостановить рост заболевания коронавирусом, однако такой способ не может быть долгосрочным решением.
Напомним, 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя. Массовая вакцинация стартует приблизительно через месяц.
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