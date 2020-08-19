Президент Японской ассоциации инфекционных заболеваний Казухиро Татеда сообщил о том, что сейчас в Японии идет вторая волна коронавирусной инфекции. Также он не исключает, что за ней последуют третья и четвертая. Врач призвал следить за развитием ситуации.
Японский врач-инфекционист предупредил о новых волнах коронавируса
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Фото: Shutterstock
Как отметил Татеда, сейчас надо следить за тем, не наступит ли новый рост заболеваний. «Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волна, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», — заявил специалист.
Также инфекционист рассказал, что в Японии все реже происходят случаи тяжелого течения коронавируса. Татеда сообщил о необходимости собирать все новые данные о COVID-19, чтобы защититься от него.
Напомним, ранее врач-инфекционист Акихиро Сато из Японии предположил, что вероятность второй волны распространения коронавируса составляет около 90%. Инфекционист также назвал основной признак прихода второй волны COVID-19, а не разовой вспышки – одновременное возникновение очагов заражения в разных регионах страны.
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