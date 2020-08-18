Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коллективный иммунитет не поможет победить эпидемию коронавируса. Как отметил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, нужно найти другой способ решения этой проблемы.
В ВОЗ заявили, что коллективный иммунитет не сможет победить эпидемию коронавируса
«Население планеты еще очень далеко от того уровня иммунитета, который позволил бы победить пандемию COVID-19. Коллективный иммунитет — это не то решение, которое мы должны искать», — заявил Райан на брифинге. Как передает Star Tribune, для того, чтобы эпидемия коронавируса прошла, антитела должны быть как минимум у 70% населения — этого можно достичь с помощью вакцинации.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что более 20% петербуржцев имеют иммунитет к коронавирусу. Также иммунитет к коронавирусу есть у более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. Всего эксперты провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах, в трех из которых обследования должны завершиться.
Напомним, в России массовая вакцинация от коронавируса стартует приблизительно через месяц. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее, 11 августа, Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от новой коронавирусной инфекции. Как заявили в Минздраве РФ, по сути Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. В России уже запустили производство первой партии вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Вакцинацию намерены проводить в два этапа с интервалом в три недели. В Минздраве считают, что таким образом получится сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Также напомним, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. В первую очередь прививки получат медицинские сотрудники и учителя.
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