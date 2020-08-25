Что такое элайнеры и как они помогают незаметно получить улыбку мечты?

Как в «Институте красоты ГАЛАКТИКА» можно выиграть диагностику и компьютерный 3D-проект лечения?

Сейчас «Институт красоты ГАЛАКТИКА» разыгрывает диагностику и компьютерный 3D-проект лечения на элайнерах, который обычно стоит 48 000 рублей. Проект лечения с указанием, как будет двигаться зубной ряд и прикус на каждом этапе, пожалуй, самая важная часть ортодонтического лечения.

Для того, чтобы выиграть проект лечения до 17сентября необходимо:

1. Оставить контактные данные а форме обратной связи на сайте

2. Подписаться на @galaxy.dental

3. Посетить консультацию стоматолога-ортодонта в «Институт красоты ГАЛАКТИКА» до 17 сентября

4. Подождать результатов конкурса