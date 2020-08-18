Как привычка критиковать себя доводит до депрессии и можно ли от нее избавиться?

Упражнение «Успокаивающее прикосновение»

Хотя на первый взгляд это упражнение может показаться «сентиментально-глуповатым» — по сути, оно таким и является, — очень полезно использовать силу физического прикосновения, чтобы вызвать сочувствующую реакцию. Мягко, заботливо и нежно прикасаясь одной или обеими руками к телу, мы можем помочь себе ощутить уют и безопасность. Важно отметить, что у разных людей различные жесты вызывают различные эмоциональные реакции. Предлагаем найти свой индивидуальный способ физического контакта, приносящий легкость, чтобы вы смогли применять его в стрессовой ситуации.

Найдите место, где вас не будут беспокоить посторонние взгляды. Ниже мы перечисляем различные жесты, которыми люди себя успокаивают. Попробуйте выполнить эти движения, не бойтесь экспериментировать. Возможно, вам будет комфортнее, если вы будете выполнять эти действия с закрытыми глазами.

Приложить руку к сердцу.

Приложить обе руки к сердцу.

Погладить себя в области грудной клетки.

Приложить сомкнутую в кулак ладонь к сердцу.

Приложить руку к сердцу, другую — на область живота.

Приложить обе руки к животу.

Приложить одну ладонь к щеке.

Обнять лицо ладонями.

Погладить себя по рукам.

Обхватить руками зону ближе к плечам, обняв себя.

Взять себя за руку.

Соединить вместе ладони.

Продолжайте поиски, пока не найдете тот тип прикосновения, который успокаивает именно вас, ведь все мы разные.

Размышление после упражнения: Как вам эти жесты? Смогли ли вы найти тот тип физического контакта, который успокаивает и поддерживает именно вас? Если вы нашли такой жест, попытайтесь применять его в ситуации стресса или эмоционального дискомфорта в повседневной жизни. Ощущая заботу и безопасность на физическом уровне, вы быстрее проникнетесь этим чувством в интеллектуальном и эмоциональном плане.

Иногда, выполняя движения самоуспокоения, мы можем чувствовать себя неловко или глупо. И вообще, нередко возникает обратная тяга. Обратная тяга означает возвращение старых травм, возникающих в момент доброжелательного отношения к себе: к примеру, мы вспоминаем моменты, когда к нам плохо относились. Поэтому успокаивающее прикосновение может совсем не приносить успокоения. Если у вас происходит что-то подобное, попробуйте прикоснуться к кому-то или чему-то внешнему, главное, теплому и мягкому, к примеру к собаке, кошке, подушке. Или, возможно, вам помогут более энергичные движения, к примеру постукивание кулаком в области груди. Суть в том, чтобы выразить заботу и участие так, чтобы вам было приятно.