30 книг о сексе, мозге и самооценке — рекомендуют петербургские психологи

Джеффри Янг, Джанет Клоско «Прочь из замкнутого круга. Как оставить проблемы в прошлом и впустить в свою жизнь счастье»

Абсолютный маст-хэв, написанный создателем современного научно-доказанного направления в психотерапии — схема-терапии. Вы узнаете об 11 ловушках (по-научному — «ранних дезадаптивных схемах»), в которые попадал каждый из нас. В книге описано, как детский опыт мог способствовать попаданию в эти ловушки, как из них выбраться самостоятельно или с помощью специалиста. Практически каждый мой клиент находит содержание этой книги ценным и даже «лечебным». В процессе чтения многие плачут и многократно углубляют понимание себя и окружающих людей.

Гитта Джейкоб, Ханни ван Гендерен и Лора Сибауэр «Разрушение паттернов негативного мышления. Самопомощь и поддержка в схема-терапии»

Эта книга углубляет наше понимание причин и форм дезадаптивных эмоций, мыслей и поведения, вводя определение «схема-режим». Каждый из нас в любое время находится в одном из этих режимов. Например, переживание сильных негативных эмоций (страх, отчаяние и т.д.) — это «режим уязвимого ребенка». Его активация — отклик на неудовлетворенные базовые эмоциональные потребности. В первой части книги достаточно подробно описаны все здоровые и дезадаптивные режимы. А во второй изложены стратегии того, как изменить эти привычные и проблемные паттерны. Книга может быть использована в качестве инструкции по самопомощи, а также как рабочая тетрадь для работы с психологом, использующим метод схема-терапии.

Мэтью Маккей, Патрик Фаннинг «Самооценка. Проверенная программа когнитивных техник для улучшения и поддержки вашего самоуважения»

Одна из моих любимых книг, касающихся темы самооценки. Во-первых, потому что одна она может легко заменить все другие. В ней вы найдете исчерпывающий перечень техник для работы с низкой самооценкой. Во-вторых, она прекрасно написана и сверстана, её приятно и удобно читать. В-третьих, в книге отражен когнитивно-поведенческий подход, доказавший свою эффективность в исследованиях. Вы найдете информацию о происхождении самооценки и влиянии на нее «патологического критика». Далее, с помощью целого арсенала когнитивных техник, разобьёте критика и сформируете точную самооценку. Поставите цели согласно своим ценностям, а не внушенным требованиям извне.