Лери Абесадзе. Некоторые важные обследования в женской консультации проводятся лишь дважды — в начале беременности и перед родами. Ежемесячными их делают в случае, если прошлая беременность протекала с осложнениями. Но лучше не дожидаться возможных проблем, а предупреждать их заранее. Поэтому под моим руководством в Американской Медицинской Клинике разработан расширенный формат ведения беременности, основанный на стандарте Минздрава РФ. Например, коагулограмма, позволяющая оценить систему свертываемости крови — больше 70 % осложнений беременности связаны с ее нарушениями — проводится раз в месяц. Это также касается других лабораторных исследований и УЗИ-диагностики, включащей доплерографию. Наша цель — выявить риски на ранних этапах и вовремя скорректировать их, не дожидаясь развития осложнений. Врач получает информацию о протекании беременности в самые короткие сроки — все анализы мы обрабатываем в собственной современной лаборатории.

Кому стоит задуматься об углубленном ведении беременности?

Лери Абесадзе. Особенно внимательно к подготовке и ведению беременности стоит отнестись в случае, если во время прошлой у вас были осложнения, вы столкнулись с токсикозом второй половины беременности, если зачатие наступило с помощью вспомогательных репродуктивных технологий — например, после ЭКО, а также женщинам, страдающим бесплодием. Возраст тоже имеет значение: петербурженки все чаще беременеют после 35 лет, когда увеличиваются риски как для матери, так и для плода. Но мы можем свести их к минимуму грамотным наблюдением и комплексным подходом.

Юлия Никонова. Мне кажется, углубленное ведение беременности может быть рекомендовано каждой девушке. Современные реалии таковы, что и в 25–30 лет у петербурженок встречаются хронические заболевания — они могут повлиять на протекание беременности. Таких пациенток с первой минуты важно обеспечить повышенным вниманием — к сожалению, в условиях женской консультации это не всегда удается сделать.

Как часто я буду встречаться с врачом?

Юлия Никонова. В первом триместре, если все проходит хорошо и без осложнений, мы встречаемся каждые три недели, во втором — раз в две недели, третий триместр — это консультации каждые 10–14 дней.