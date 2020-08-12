В чем отличия между ведением беременности в женской консультации и частной клинике? Какие исследования позволяют вовремя определить риски для мамы и плода? Что можно делать во время беременности, а что категорически нельзя? Отвечаем на эти вопросы с акушером-гинекологом клиники «Мать и дитя» Юлией Никоновой и руководителем гинекологической службы Американской Медицинской Клиники Лери Абесадзе.
Ликбез: Как спланировать беременность и выбрать клинику, где за тобой присмотрят?
Хочу спланировать беременность: сколько времени на это нужно?
Лери Абесадзе. В большинстве случаев двух месяцев вполне достаточно, чтобы обследовать и подготовить женщину к беременности. Исследовать гормональный фон, инфекции, передающиеся половым путем, выявить и восполнить дефицитные состояния, снизить риски предстоящей беременности.
Юлия Никонова. Лучше всего прийти к врачу за 2–6 месяцев, чтобы оценить здоровье комплексно — сдать анализы крови, сделать флюорографию и кардиограмму, исследовать щитовидную железу и молочные железы, вылечить зубы. Резерв времени также необходим, чтобы восполнить низкий гемоглобин, создать запас фолиевой кислоты и других питательных веществ для ребенка.
Женская консультация VS частная клиника: в чем отличия?
Юлия Никонова. Всех будущих мам мы наблюдаем как пациенток с высокой группой риска, выходя за пределы стандарта обследований в женских консультациях. Не хочу никого пугать: беременность — это не болезнь, а физиологическое состояние, от которого можно и нужно получать удовольствие. Но врачи должны исключить факторы, приводящие к неудачным сценариям. Для этого проводятся более частые ультразвуковые исследования (с привлечением врачей экспертного уровня ), углубленное исследование гормонального фона, свертывающей системы крови, микробиологии репродуктивной системы,углеводного обмена, нарушения которого могут привести у беременных к сахарному диабету. Исключить врожденные пороки развития ребенка — синдромы Дауна и Эдвардса, генетические заболевания, сцепленные с полом — мы можем уже после десятой недели по капле крови мамы. К ведению беременности подключаются узкие специалисты —эндокринологи, генетики, урологи.
Лери Абесадзе. Некоторые важные обследования в женской консультации проводятся лишь дважды — в начале беременности и перед родами. Ежемесячными их делают в случае, если прошлая беременность протекала с осложнениями. Но лучше не дожидаться возможных проблем, а предупреждать их заранее. Поэтому под моим руководством в Американской Медицинской Клинике разработан расширенный формат ведения беременности, основанный на стандарте Минздрава РФ. Например, коагулограмма, позволяющая оценить систему свертываемости крови — больше 70 % осложнений беременности связаны с ее нарушениями — проводится раз в месяц. Это также касается других лабораторных исследований и УЗИ-диагностики, включащей доплерографию. Наша цель — выявить риски на ранних этапах и вовремя скорректировать их, не дожидаясь развития осложнений. Врач получает информацию о протекании беременности в самые короткие сроки — все анализы мы обрабатываем в собственной современной лаборатории.
Кому стоит задуматься об углубленном ведении беременности?
Лери Абесадзе. Особенно внимательно к подготовке и ведению беременности стоит отнестись в случае, если во время прошлой у вас были осложнения, вы столкнулись с токсикозом второй половины беременности, если зачатие наступило с помощью вспомогательных репродуктивных технологий — например, после ЭКО, а также женщинам, страдающим бесплодием. Возраст тоже имеет значение: петербурженки все чаще беременеют после 35 лет, когда увеличиваются риски как для матери, так и для плода. Но мы можем свести их к минимуму грамотным наблюдением и комплексным подходом.
Юлия Никонова. Мне кажется, углубленное ведение беременности может быть рекомендовано каждой девушке. Современные реалии таковы, что и в 25–30 лет у петербурженок встречаются хронические заболевания — они могут повлиять на протекание беременности. Таких пациенток с первой минуты важно обеспечить повышенным вниманием — к сожалению, в условиях женской консультации это не всегда удается сделать.
Как часто я буду встречаться с врачом?
Юлия Никонова. В первом триместре, если все проходит хорошо и без осложнений, мы встречаемся каждые три недели, во втором — раз в две недели, третий триместр — это консультации каждые 10–14 дней.
Как понять, что организму во время беременности чего-то не хватает?
Лери Абесадзе. Для этого в программу ведения беременности включены расширенные лабораторные исследования. Очень важно вовремя обнаружить дефицит микроэлементов и грамотно восполнить его — будь то магний, железо, витамин D, кальций или калий. Ведь будущая мама отдает их плоду и из собственных запасов.
Юлия Никонова. Самый популярный набор микроэлементов для беременной петербурженки — это фолиевая кислота, йод и витамин D. Но в каждом случае врач подбирает их индивидуально: например, если у вас снижен гемоглобин или есть склонность к сгущению крови, добавляются микроэлементы, которые помогают улучшить ее свойства.
Как точно узнать — что можно во время беременности, а что нельзя?
Лери Абесадзе. Ищите рекомендации не на интернет-форумах, а в ходе беседы с лечащим врачом. Мы выделяем на такую консультацию час — этого времени хватает, чтобы ответить на все волнующие вопросы.
Юлия Никонова. Врач по полочкам разложит ЗОЖ-рекомендации после оценки вашего состояния здоровья. Есть советы, которые подходят всем — правильно питаться, исключить откровенно вредные продукты с большим количеством быстроусваиваемых углеводов, отказаться от стейков слабой прожарки, тартара и суши (во избежание токсоплазмоза!), не контактировать с неприятными людьми и получать удовольствие от процесса. Вопрос со спортом решается индивидуально: никто не заставит вас сразу бросить занятия и залечь в постель на девять месяцев. Но если есть риски по вынашиванию беременности, от беговых дорожек и силовых упражнений мы рекомендуем отказаться. А вот йога, плавание и пилатес могут быть крайне полезны, подготавливая тело к нагрузке во время родов — мы можем порекомендовать тренеров, занимающихся с беременными пациентками.
Что делать, если мне нужен срочный совет?
Юлия Никонова. Вы можете получить поддержку и консультацию специалиста по телефону в любое время суток — будь то головокружение, тошнота или заболевший зуб, с которым вы не знаете, что делать. Врач оценит, насколько ситуация экстренная, даст рекомендации и при необходимости назначит очную встречу.
Как выбрать клинику, которую я буду посещать эти 9 месяцев?
Юлия Никонова. Какой бы авторитетной ни была клиника, вы должны быть на одной волне с вашим лечащим врачом. Даже если перед вами лучший акушер-гинеколог Петербурга, это не значит, что вы обязательно найдете с ним общий язык. А без доверия будете неохотно следовать рекомендациям, вступать в противоречие и внутренний конфликт — все это может не очень хорошо повлиять на исход беременности. Многие пациентки назначают встречу не с одним доктором, чтобы выбрать того самого, подходящего. На роды я тоже рекомендую идти с тем врачом, к которому лежит сердце. Эти несколько часов крайне ответственны — между вами должно быть понимание.
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