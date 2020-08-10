Ассоциация организаций клинических исследований призвала Минздрав отложить регистрацию первой российской вакцины от COVID-19

Члены Ассоциации направили свое предложение главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко. Как пишет «Медуза», в документе говорится о том, что создатели вакцины не завершили ее тестирование с участием «даже сотен человек». Также в основе препарата лежит другая вакцина от MERS, ближневосточного респираторного синдрома, испытания которой в настоящий момент не завершены — поэтому «еще нет оснований делать заключения о ее эффективности».

Авторы обращения просят Минздрав «не форсировать разработку» вакцины от новой коронавирусной инфекции — в настоящий момент в мире насчитывает 26 вакцин, претендующих на регистрацию, а в тестировании шести из них принимают участие тысячи и десятки тысяч человек. ««Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан РФ», — говорится в обращении.

Напомним, в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.