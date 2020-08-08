В больницах Петербурга начались клинические испытания иностранных препаратов от коронавируса

По данным издания, Минздрав выдал разрешение на испытание препарата C21 шведского производителя «Викор Фарма» в Петербурге. Его будут выдавать 38 добровольцам в четырех петербургских стационарах — Мариинской больнице, больнице № 40, Александровской больнице и Первом медицинском университете имени Павлова. Второй препарат — руксолитиниб американской компании «Инсайт». В его испытаниях будут задействованы 100 пациентов восьми стационаров России. В их число вошли больницы № 15 и №40, а также Покровская. Срок испытания обоих препаратов продлится до конца года.