В Петербурге начались испытания американского и шведского препаратов от коронавируса. Как сообщает «Фонтанка», в этом будут участвовать шесть медицинских учреждений Петербурга.
В больницах Петербурга начались клинические испытания иностранных препаратов от коронавируса
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Фото: Shutterstock
По данным издания, Минздрав выдал разрешение на испытание препарата C21 шведского производителя «Викор Фарма» в Петербурге. Его будут выдавать 38 добровольцам в четырех петербургских стационарах — Мариинской больнице, больнице № 40, Александровской больнице и Первом медицинском университете имени Павлова. Второй препарат — руксолитиниб американской компании «Инсайт». В его испытаниях будут задействованы 100 пациентов восьми стационаров России. В их число вошли больницы № 15 и №40, а также Покровская. Срок испытания обоих препаратов продлится до конца года.
Уточняется, что шведский препарат будут испытывать на пациентах, которые могут обойтись без ИВЛ. Второй будут применять пациенты с острым респираторным дистресс-синдромом, которым требуется ИВЛ.
Также Минздрав разрешил провести клиническое исследование во 2-й фазе компании из Сколково «Фарминтерпрайсез», которая будет тестировать на 67 добровольцах препарат «Треамид». Лекарство предназначено для реабилитации пациентов после перенесенной COVID-19-пневмонии. Применять российский препарат будут в 12 стационарах, в том числе в Ленинградской областной клинической больнице.
Напомним, ранее в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Как рассказал Мурашко, прививки от коронавирусной инфекции получат в первую очередь медицинские сотрудники и учителя. Кроме того, вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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