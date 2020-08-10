Как понять, что вы эмоционально выгорели на работе – объясняет Наталья Бехтерева, психотерапевт Института мозга человека РАН

Что такое эмоциональное выгорание или «синдром отравления людьми»

Впервые эмоциональное выгорание было описано в статье американского психолога Герберта Фрейденбергера в 1974 году, хотя, возможно, что этот термин использовался и ранее. Однако именно Фрейденбергер, наблюдая за коллегами в медицинском центре, смог проанализировать и описать их состояние. Он охарактеризовал его как набор симптомов, включающих в себя истощение, вызванное чрезмерным стрессом на работе. Состояние включало в себя такие физические симптомы, как головные боли и бессонница, раздражительность и ограниченность мышления. Будучи здоровыми, медики оказывались перегружены эмоционально. Благодаря наблюдательности Герберта удалось выявить связь между их эмоциональным истощением и постоянным взаимодействием с другими людьми.

Согласно статистике, синдром эмоционального выгорания чаще всего наблюдается у людей, которые ежедневно имеют дело с человеческим фактором. Иногда данный феномен называют «синдромом отравления людьми», и его распространенность растет вместе с интересом врачей и ученых к нему. Если изначально считалось, что эмоциональное выгорание — удел помогающих профессий, то сейчас это состояние встречается повсеместно. Но все же наибольший уровень эмоционального выгорания наблюдается у работников медицинской сферы, преподавателей и людей, которые наиболее тесно взаимодействуют с другими людьми.