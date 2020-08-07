Как определить сумму на карманные расходы, можно ли лишать денег из-за плохого поведения и как научить ребенка финансовой грамотности с малых лет? Об этом профессор психологии с сорокалетним опытом практической работы, коуч российских миллиардеров и мама троих детей Марина Мелия рассказывает в новом издании своего бестселлера «Отстаньте от ребенка! Простые правила мудрых родителей».
Профессор психологии и коуч миллиардеров Марина Мелия — о том, как научить ребенка обращаться с деньгами
Не связывать деньги с поведением
Карманные деньги — это прежде всего символ принадлежности ребенка к семье. Лишая денег, мы лишаем его этой символической связи. Ребенок должен получать карманные деньги не за отличные оценки и хорошее поведение, не за победы в олимпиадах и спортивных соревнованиях, не за любовь и уважение к нам, родителям, а просто потому, что он член семьи. Многие напрямую связывают получение карманных денег с успехами ребенка, надеясь мотивировать его деньгами. Да, это самый легкий, но и самый непродуктивный путь, более того — это огромная ошибка. Так мы гасим главную мотивацию — к достижению — и одновременно развиваем наиболее примитивную — к получению денег. Дети перестают радоваться реальным успехам и привыкают ценить только их денежный эквивалент.
Я категорически против того, чтобы увязывать карманные деньги и домашние обязанности: убраться в комнате, купить продукты, помыть машину. Семья — это не рыночные отношения, где платят за оказанные услуги. Это ВЗАИМОотношения, основанные на заботе, любви, доброте. Дети — часть команды, в которой все помогают друг другу. А задача родителей — выражать свое одобрение, поддерживая вклад детей в общее дело.
Не попрекать
Мы ни в коем случае не должны попрекать ребенка деньгами или, как говорили в старину, «куском хлеба». И не важно, что этот хлеб с маслом и икрой. Не надо все время повторять: «Мы-то стараемся, работаем, а ты…» Особенно анекдотично выглядят попытки некоторых родителей подсчитать сумму, выданную ребенку, а потом предъявить ему счет. В подобных ситуациях я задаю родителям вопрос: «А вы давали ребенку эти деньги взаймы?» И они удивляются нелепости своих претензий.
Выработать систему
Нужно четко продумать, сколько мы готовы давать детям на карманные расходы, и уже не метаться из стороны в сторону: «Ой, мы даем мало, в следующий раз добавим» или «Ой, мы даем слишком много, надо урезать». Ребенок должен заранее знать, какую сумму он получит, когда и на какой срок. Если она меняется, надо объяснить почему.
Первокласснику или второкласснику лучше давать деньги на неделю. Станет постарше — можно перейти на раз в две недели, потом на раз в месяц. Периодичность тоже можно обсудить с ребенком. Главное, четко договориться и сообщить об этом своим домашним, чтобы в семье все действовали согласованно. Как определить, сколько давать? С одной стороны, ребенок не должен чувствовать себя обделенным, с другой — денег должно быть всегда чуть меньше, чем хочется, чтобы он учился рассчитывать свои траты. Когда ребенок взрослеет, у него появляются новые увлечения, меняются запросы, сумма должна быть увеличена.
Дети часто пытаются нас шантажировать: «Всем дают вон сколько, а вы мне всего…» И мы, движимые чувством вины, тут же начинаем увеличивать «выплаты». Так важно ли, сколько дают другим? Конечно, важно, мы должны это знать и учитывать, формируя «детский бюджет». Если речь идет о школьнике, самое разумное — поговорить с родителями его близких друзей и договориться, чтобы сумма у всех была примерно одинаковой, чтобы никто не чувствовал себя ущемленным и никто резко не выделялся. У одного моего клиента сын уехал учиться в престижный американский университет. Мы обсуждали, сколько давать молодому человеку на карманные расходы. Я посоветовала: «Выясните, сколько получают от родителей американские первокурсники из обеспеченных семей». Они тоже уехали из дома, тоже живут в общежитии, им полностью оплачивается обучение, питание, учебники и медицинская страховка. Оказалось, что оптимальная сумма — примерно $700. Мой клиент был страшно удивлен: «Так мало?» Он предполагал, что получится не менее $2000. На что я сказала: «Выплачивайте ему $800, на $100 больше, но не стоит давать слишком много. Ваш сын не должен выглядеть белой вороной на фоне остальных». Мальчик первое время «подулся» на скупого папу, а потом оценил его поступок. Он живет так же, как и сокурсники, это позволило ему быстрее найти с ними общий язык. Но если сумма, которую готовы давать другие родители, для нас по каким-то соображениям неприемлема, это отличный повод сказать: «Все семьи разные, в нашей семье — так».
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Учить распоряжаться деньгами
Нам кажется, что зрелое отношение к деньгам придет к детям само собой, по мере взросления — как умение говорить. Но это не так. Поэтому прежде чем выдавать им ощутимые суммы на карманные расходы, мы должны научить их грамотно распоряжаться небольшими деньгами.
Начинать «финансовый ликбез» надо как можно раньше. Пока дети маленькие, они с удовольствием слушают наши советы — как и на что лучше потратить. Можно попросить их расписывать свои траты, а потом обсуждать, на чем можно сэкономить, а на чем экономить не стоит. Впрочем, учиться никогда не поздно, но со взрослыми детьми важно найти приемлемую форму, чтобы получился разговор, а не перебранка, не конфликт со взаимными обвинениями, претензиями и попреками. Им тоже нужны и ограничения, и советы, и ориентиры.
Некоторые родители составляют вместе с детьми «вишлисты» — списки желаний. Такие вишлисты помогают планировать покупки, рассчитывать средства, вместе с родственниками готовиться к очередному дню рождения и покупать подарки.
Если ребенок просит что-нибудь, не входящее в наш план покупок, но вполне вписывающееся в его бюджет, то мы можем предложить ему купить это самому. Как правило, многие желания пропадают сами собой, без особых усилий с нашей стороны, когда ребенок понимает, что на свои деньги покупать сложнее.
Важно своим поведением не провоцировать ребенка на безответственные поступки. Скажем, он «забыл» деньги дома и просит нас купить что-то, что он обычно покупает на свои карманные.
Мы даем ему в долг, который он обязан вернуть. А если он этого не сделает, нужно доброжелательно, но твердо сказать, что в долг дают только людям с хорошей кредитной историей. Это касается и просьб о выдаче денег раньше срока. Бывает так: деньги закончились, и тогда мама, папа или бабушка с дедушкой втихаря подбрасывают ребенку еще. Он быстро соображает, что к чему, и начинает манипулировать старшими, а те рады стараться в надежде завоевать его любовь и установить с ним «особые» отношения. Ребенок должен четко понимать: он свободен распоряжаться деньгами по своему усмотрению, но если спустил все до копейки, а до следующего «транша» еще неделя, выкручивайся, как хочешь — дополнительных поступлений не будет: если деньги кончились — значит, кончились.
Давать свободу в тратах
По мере взросления финансовый контроль должен ослабевать. Как только ребенок привыкнет следовать установленным правилам, можно не нависать над ним, не требовать еженедельных отчетов, не отслеживать sms с его счета. К 18–20 годам свобода в распоряжении деньгами особенно важна. Мы даем ребенку деньги, а куда он их потратит — это его дело. Нельзя злоупотреблять родительской властью и отнимать у него то, что принадлежит ему по праву.
Карманные деньги — не целевые выплаты на что-то конкретное: на школьные обеды или плановые экскурсии. Целевыми деньгами нельзя распоряжаться как хочешь, а карманными — можно, это свобода выбора. Ребенок может купить на них что-то, что не купят родители (кока-колу, чипсы, мороженое), он может их подарить или потерять. Это вопрос его ответственности, и он не зависит от суммы. К моменту получения денег ребенок уже обладает набором установок и усвоенных правил. Подросток должен понимать, что деньги ему даются уж точно не на то, что запрещено, — например, сигареты, алкоголь. Если родителям не нравится, как он тратит деньги, это не значит, что они могут их у него отобрать. Это значит, что ребенок не знал или не усвоил семейные правила.
Многие воспринимают карманные деньги как эффективное средство манипуляции: лишим денег — исправится поведение. Я не поддерживаю эту позицию и считаю, что карманные деньги — скорее способ воспитания ответственности и финансовой грамотности.
Уговор дороже денег
От решения денежных вопросов никуда не уйти — рано или поздно они обязательно коснутся и наших детей. Даже если нам кажется, что мы вели себя неверно, что время упущено, а теперь ребенок вырос и назад не отмотать, — ничего страшного. В любом возрасте можно вернуться к пяти принципам, о которых мы говорили. Важно спокойно и твердо сказать, что мы решили изменить систему и с сегодняшнего дня будем придерживаться новых правил. Главное, выполнять их четко и последовательно.
Тогда ребенок увидит, что мы вполне разумные люди, что с уважением относимся к нему, с пониманием к его запросам, но как родители несем за него ответственность и потому вынуждены периодически контролировать его и в чем-то ограничивать. Он и сам чувствует себя гораздо комфортнее, когда есть понятная и прозрачная система, когда он знает, на что может рассчитывать, а на что нет.
При правильном подходе карманные деньги станут эффективным способом воспитания и формирования наших отношений с детьми — не финансовых, а личных, семейных отношений.
Отрывок предоставлен для публикации издательством "Бомбора".
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