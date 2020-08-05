Врачи-косметологи — о том, как правильно ухаживать за шеей в любом возрасте

1. Если вы мечтаете избавиться от колец Венеры

Поперечные морщинки на шее (они же кольца Венеры) могут проявиться даже у подростков, но возрастные изменения, лишний вес и отсутствие должного ухода за кожей в этой зоне делают их глубокими и отчетливыми. Врач-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА Наталья Каленова рассказывает: для профилактики появления горизонтальных морщин важно заботиться о качестве кожи — например, насыщая ее питательными веществами во время мезотерапии или биоревитализации. А уже явные заломы можно заполнить филлерами на основе гиалуроновой кислоты — подбор препарата и техники зависит от возраста пациентки и глубины колец Венеры.

2. Если ваша шея слишком напряжена

Жилистая шея с «тяжами» по бокам — результат того, что ваша платизма (подкожная мышца шеи,которую также именуют мышцей молодости) находится в гипертонусе. У некоторых излишне напряженная платизма может тянуть лицо вниз, усиливая проявление брылей. Хорошие новости: расслабить мышцу молодости просто. Для этого применяются инъекции ботулотоксина — например, по точкам лифтинга Нефертити. Врач-косметолог клиники «ГрандМед» Елена Мамонтова рассказывает, что все чаще петербурженки

выбирают фулфейс-коррекцию, во время которой лицо и шея прорабатываются ботулотоксином целиком — ото лба до ключиц.