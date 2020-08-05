Ждете похолодания, чтобы уже, наконец, надеть бадлон? «Собака.ru» вместе с врачами-косметологами рассказывает, какие процедуры помогут избавиться от колец Венеры, второго подбородка, дряблости кожи и отобьют желание прятать шею за высоким воротником.
Врачи-косметологи — о том, как правильно ухаживать за шеей в любом возрасте
1. Если вы мечтаете избавиться от колец Венеры
Поперечные морщинки на шее (они же кольца Венеры) могут проявиться даже у подростков, но возрастные изменения, лишний вес и отсутствие должного ухода за кожей в этой зоне делают их глубокими и отчетливыми. Врач-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА Наталья Каленова рассказывает: для профилактики появления горизонтальных морщин важно заботиться о качестве кожи — например, насыщая ее питательными веществами во время мезотерапии или биоревитализации. А уже явные заломы можно заполнить филлерами на основе гиалуроновой кислоты — подбор препарата и техники зависит от возраста пациентки и глубины колец Венеры.
2. Если ваша шея слишком напряжена
Жилистая шея с «тяжами» по бокам — результат того, что ваша платизма (подкожная мышца шеи,которую также именуют мышцей молодости) находится в гипертонусе. У некоторых излишне напряженная платизма может тянуть лицо вниз, усиливая проявление брылей. Хорошие новости: расслабить мышцу молодости просто. Для этого применяются инъекции ботулотоксина — например, по точкам лифтинга Нефертити. Врач-косметолог клиники «ГрандМед» Елена Мамонтова рассказывает, что все чаще петербурженки
выбирают фулфейс-коррекцию, во время которой лицо и шея прорабатываются ботулотоксином целиком — ото лба до ключиц.
3. Если шея становится дряблой
Для возвращения коже плотности и эластичности у косметологов есть десяток инструментов — все процедуры объединяет то, что они стимулируют неоколлагенез, то есть выработку свежего коллагена. Во-первых, могут помочь уколы красоты — например, препаратами на основе гидроксиапатита кальция (Radiesse) или полимолочной кислоты (Sculptra, AestheFill). Во-вторых, аппаратные процедуры. В МЕДИ рекомендуют обратить внимание на радиочастотное омоложение (RF-лифтинг), во время которого ткани шеи нагреваются до 40°C. Благодаря появлению новых волокон коллагена кожа уплотняется и разглаживается, а еще после процедуры уходит отечность и сокращается слой подкожно-жировой клетчатки. В «ГрандМеде» напоминают про силу света — лазерные технологии, благодаря которым кожа проходит реконструкцию. Это может быть и шлифовка на CO2 лазере, и более деликатное лазерное омоложение на аппарате Fotona. В ГАЛАКТИКА напоминают про альтеротерапию, во время которой ультразвук «прошивает» ткани шеи на уровне мышечно-апоневротического слоя, позволяя укрепить ее каркас.
Елена Мамонтова
врач-косметолог клиники высшей категории «ГрандМед»
По моим наблюдениям, петербурженки начинают обращать внимание на возрастные изменения шеи с 35 лет. Мы можем сделать их менее заметными, позаботившись об этой зоне заранее. Например, проводя лазерное омоложение лица тридцатилетним пациенткам, я рекомендую проработать еще и шею, зону декольте и область над ключицами.
Антиэйдж-работа со зрелой шеей часто состоит из комбинации процедур. Например, эффектный результат даст одномоментное сочетание альтеротерапии, лазерного воздействия и биоревитализации. Конечно, в каждом случае важен персонализированный подход к омоложению
4. Если вы хотите омоложения на клеточном уровне
Пожалуй, одна из самых продвинутых бьюти-инвестиций для вашей шеи — это прохождение SPRS-терапии. За названием скрывается одобренная Росздравнадзором процедура клеточного омоложения с использованием фибробластов — это клетки-строители, отвечающие за создание в коже коллагена, эластина и собственной гиалуроновой кислоты. С возрастом фибробласты выходят на пенсию, а мы имеем дело с возрастными изменениями. Как все проходит? Частичку вашей кожи отправляют на исследование в лабораторию— чтобы определить ее регенераторный потенциал и вырастить из нее 120-миллионную колонию молодых фибробластов. Они и будут выступать в качестве препарата для последующих инъекций. Процедура показана в возрасте от 35 до 65 лет, однако врачи-косметологи рекомендуют создать собственный криобанк заранее — он выступит в качестве вашей бьюти-страховки.
Ксения Обухова
косметолог-дерматолог клиники «МЕДИ на Невском»
Эту процедуру, которую я рекомендую проводить раз в 2-5 лет, можно назвать истинным омоложением: мы заселяем зрелую кожу пациента его же собственными клетками — «фибробластами-подростками», которые производят новый, юношеский коллаген. Клинические эффекты проявляют себя уже в течение первых месяцев — это более плотная, увлажненная, гладкая кожа с меньшим количеством морщин и пигментных пятен.
Решение о SPRS-терапии принимается после детальной диагностики. Необходимо изучить пациента, определить тип старения и степень выраженности возрастных изменений, особенности состояния здоровья, и только после этого назначать лечение. Я уверена: недостаточно вводить пациенту филлеры, маскируя эстетические недостатки — врач-косметолог, в первую очередь, должен работать как врач.
5. Если беспокоит второй подбородок
Второй подбородок — далеко не всегда про лишний вес. Жировая ловушка в этой зоне встречается и обладательниц размера S, а еще виной всему может быть строение челюсти или провисание кожи из-за возрастных изменений. Исправить ситуацию и сделать угол между нижней челюстью и шеей куда более четким можно разными способами: кому-то подойдет нитевой лифтинг, кто-то оценит возможности липолитиков (спрашивайте, что за препарат предлагает вам врач, ведь единственный зарегистрированный в РФ липолитик — это «Акваликс»). В одних случаях хороша альтеротерапия, в других — криолиполиз, в буквальном смысле замораживающий (жировые клетки боятся низких температур!) второй подбородок.
6. Если вы задумываетесь о будущем
Врачи-косметологи уверены: ухаживать за шеей нужно уже с 25-30 лет. Во-первых, задумайтесь, не вредит ли ей ваш образ жизни — слишком активный загар (в итоге приводит к пигментации и сосудистой сеточке) или плохая осанка (усугубляет образование морщин и потерю эластичности кожи). Во-вторых, не жалейте уходовой косметики — крем и сыворотка перед сном должны наноситься не только на лицо. В-третьих, позаботиться о нежной коже поможет периодическое прохождение поверхностно срединных пилингов и мезотерапии.
Наталья Каленова
врач-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Один из главных принципов косметологии — скорректировать и нивелировать возрастные изменения куда проще, когда они только начали себя проявлять. Однако от многих пациенток я слышу фразу: «Шея — ладно, я ее прикрою». И пытаюсь объяснить, что лицо на самом деле начинается с зоны декольте.
Если вы активно занимаетесь одним лишь лицом и игнорируете шею, то должны четко понимать — через какое-то время она начнет меняться и создавать нежелательный контраст. Обсудите с вашим косметологом стратегию ухода за этой зоной — им не стоит пренебрегать.
7. В каком случае пора задуматься о пластической хирургии?
Эка Гварамия
пластический хирург «СМ-Клиника»
Моей самой молодой пациентке, обратившейся по поводу коррекции шеи, было 35 лет. С ее слов, у матери и бабушки
были такие же провисания кожи, это генетическая особенность их семьи. Но обычно мысли об операции появляются у женщин при вступлении в период менопаузы, когда нежная кожа шеи быстро теряет тонус и эластичность. И, к сожалению, косметологические процедуры уже не дают результата.
Показания к платизмопластике — подтяжке шеи — мы имеем после 45-55 лет. Разошедшуюся мышцу можно ушить как в направлении центра, сделав разрез в области подбородка, так и по горизонтали — тогда разрезы выполняются впереди ушных раковин и в заушной области. Чаще всего идеальный контур шеи дает сочетание этих двух способов платизмо-
пластики.
Для того, чтобы избавиться от второго подбородка, одновременно с подтяжкой шеи проводится липосакция. Если нужно очертить угол между шеей и подбородком, при этом значительных избытков и провисания кожи нет — подойдет минимально травматичный эндоскопический лифтинг. Кроме того, лифтинга шеи можно добиться с помощью нитей,но это временный эффект.
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