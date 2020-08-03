«Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей. Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», — приводит РИА «Новости» заявление главы Всемирной организации здравоохранения.

В России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 850 тысяч, в мире — 18 миллионов человек. Россия возобновляет международное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения. Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.