Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, готова ли на данный момент эффективная вакцина от новой коронавирусной инфекции. По его мнению, «серебряной пули», простого решения сложной проблемы, на данный момент нет.
«Идеального средства нет, и его может никогда не быть»: глава ВОЗ — о предотвращении заражения людей коронавирусом
«Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей. Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть», — приводит РИА «Новости» заявление главы Всемирной организации здравоохранения.
В России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 850 тысяч, в мире — 18 миллионов человек. Россия возобновляет международное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения. Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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