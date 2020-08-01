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В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса

В России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Сейчас готовятся документы для ее регистрации, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — заявил он. Как рассказал Мурашко, прививки от коронавирусной инфекции получат в первую очередь медицинские сотрудники и учителя.

По словам Мурашко, в России планируется начать более массовую вакцинацию от коронавируса в октябре.  Он также сообщил, что еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Помимо этого, еще две вакцины от коронавируса в ближайшие 1,5 - 2 месяца подадут заявления на разрешение проведения клинических испытаний на добровольцах, добавил глава Минздрава.

Напомним, в Сеченовском университете успешно завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Клинические испытания начались 18 июня. Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Так, первую группу добровольцев должны выпустить из больницы 15 июля, вторую — 20 июля.

Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века

Сабина Алиева,
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