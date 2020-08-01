В России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Сейчас готовятся документы для ее регистрации, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса
«Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная центром Гамалеи, завершила клинические исследования, и сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации», — заявил он. Как рассказал Мурашко, прививки от коронавирусной инфекции получат в первую очередь медицинские сотрудники и учителя.
По словам Мурашко, в России планируется начать более массовую вакцинацию от коронавируса в октябре. Он также сообщил, что еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Помимо этого, еще две вакцины от коронавируса в ближайшие 1,5 - 2 месяца подадут заявления на разрешение проведения клинических испытаний на добровольцах, добавил глава Минздрава.
Напомним, в Сеченовском университете успешно завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Клинические испытания начались 18 июня. Вакцину разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Так, первую группу добровольцев должны выпустить из больницы 15 июля, вторую — 20 июля.
Ранее стало известно о том, что иммунитет, полученный после введения вакцины против коронавируса, будет сохраняться в течение около двух лет или более. Такие сроки назвали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Биотехнологическая компания BIOCAD намерена приступить к клиническим испытаниям на людях вакцины от коронавируса уже этим летом. Одновременно с ними к доклиническим исследованиям приступают в петербургском НИИ гриппа имени Смородинцева. Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.
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