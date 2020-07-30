Глава клиники и врач Вероника Третьякова — о витаминах, интервальном голодании и генетических тестах

О питании, генетическом тесте и витаминах

Я за здравые отношения с телом: с одной стороны, важно прислушиваться к себе и потребностям организма, с другой — не забывать вставать на весы и смотреть в зеркало. Во всем нужна мера и баланс: в питании, косметологических процедурах, спорте, алкоголе, в удовольствиях и усилиях над собой. На системах питания не зациклена, но мне нравится идея интервального голодания 8/16. Стараюсь делать 16-часовой перерыв между приемами пищи и, как правило, пропускаю время завтрака — по утрам обхожусь стаканом воды и 15-минутной зарядкой.

Первый прием пищи в районе 13.00 миксую с Омега-3, витамином D и комплексом витаминов группы В. Последние, на мой взгляд, незаслуженно обделены вниманием ЗОЖ-блогеров — хотя именно они поддерживают работу нервной системы и стрессоустойчивость, которая всем сейчас так необходима. Перед тем, как заполнять корзину на IHerb, рекомендую пройти лабораторные исследования — бесконтрольный прием БАДов в дозировке, которая вам не подходит, принесет скорее вред, чем пользу.

Исповедую принцип «praemonitus, praemunitus» («предупрежден — значит вооружен» — прим. Ред.) и не пропускаю ежегодный чек-ап. А пройдя в нашей клинике генетическое тестирование, узнала, что в моем организме под воздействием солнечных лучей не синтезируется витамин D (приходится восполнять таблетками) и не хватает фермента ALDH2 для расщепления алкоголя. Теперь бокал вина на вечеринке всегда наполовину наполнен льдом, а на утро обеспечено отличное самочувствие.