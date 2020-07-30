Главный врач и соосновательница клиник DK Dent и DK Forma Вероника Третьякова открыла для «Собака.ru» содержимое своей аптечки и рассказала о главных велнес-заповедях. Какие витамины незаконно обделены вниманием ЗОЖ-блогеров, что полезного можно узнать о себе из генетического тестирования и какие зубные принадлежности используют сами стоматологи?
Глава клиники и врач Вероника Третьякова — о витаминах, интервальном голодании и генетических тестах
О питании, генетическом тесте и витаминах
Я за здравые отношения с телом: с одной стороны, важно прислушиваться к себе и потребностям организма, с другой — не забывать вставать на весы и смотреть в зеркало. Во всем нужна мера и баланс: в питании, косметологических процедурах, спорте, алкоголе, в удовольствиях и усилиях над собой. На системах питания не зациклена, но мне нравится идея интервального голодания 8/16. Стараюсь делать 16-часовой перерыв между приемами пищи и, как правило, пропускаю время завтрака — по утрам обхожусь стаканом воды и 15-минутной зарядкой.
- Первый прием пищи в районе 13.00 миксую с Омега-3, витамином D и комплексом витаминов группы В. Последние, на мой взгляд, незаслуженно обделены вниманием ЗОЖ-блогеров — хотя именно они поддерживают работу нервной системы и стрессоустойчивость, которая всем сейчас так необходима. Перед тем, как заполнять корзину на IHerb, рекомендую пройти лабораторные исследования — бесконтрольный прием БАДов в дозировке, которая вам не подходит, принесет скорее вред, чем пользу.
Исповедую принцип «praemonitus, praemunitus» («предупрежден — значит вооружен» — прим. Ред.) и не пропускаю ежегодный чек-ап. А пройдя в нашей клинике генетическое тестирование, узнала, что в моем организме под воздействием солнечных лучей не синтезируется витамин D (приходится восполнять таблетками) и не хватает фермента ALDH2 для расщепления алкоголя. Теперь бокал вина на вечеринке всегда наполовину наполнен льдом, а на утро обеспечено отличное самочувствие.
Об уходе за кожей
Я не сторонник интенсивного загара и использую крем с почти рекордной степенью защиты SPF-85. Поначалу любительницы инсоляции получают красивый тон кожи, но в конечном счете проигрывают — фотостарение, о котором твердят врачи-косметологи, вовсе не миф. Масса петербурженок страдают от пигментации, сухости кожи и мелкой сеточки морщин из-за того, что долгие годы увлекались загаром.
В кабинет врача-косметолога наведываюсь по долгу службы: чтобы рекомендовать процедуру или принять решение об ее эффективности, приходится жертвовать собой. Люблю Heleo4 — это аппаратная процедура для естественного восстановления кожи. Во время сеанса чувствую себя фотосинтезирующим растением — на кожу наносят зеленую сыворотку с фотосенсибилизатором, и под действием специальной ламы в клетках выделяется активный кислород. Биохимические реакции приводят к волшебству: старые и дефектные клетки самоликвидируются, освобождая место для молодых и здоровых. Неровный цвет кожи во многом связан с тем, что ее клетки находятся в разной степени зрелости — с помощью процедуры мы уравниваем их возраст и получаем здоровое, сияющее, ухоженное лицо.
Тестирую всю косметику, которую мы покупаем для DK Formа. В числе последних фаворитов — профессиональные средства от SkinCeuticals с антиоксидантами. Главный принцип летнего ухода — это увлажняющие маски и сыворотки с гиалуроновой кислотой. Зимой увлажнение кожи стоит заменить на питание, и при наличии показаний добавить ретинол и кислоты, сыворотки с витаминами.
- Маска Hydrating B5 от SkinCeuticals не только увлажняет кожу, но и корректирует мелкие морщины, возникшие по причине обезвоживания.
- Чистить зубы с удовольствием поможет набор паст от Curaprox — и разнообразие вкусов, и цветотерапия.
- Тот самый SPF 85 от Medic Control Peel, позволяющий снизить риски пигментации кожи.
- Для зоны вокруг глаз выбираю линейку Eye Zone Care Kit от Genosys. В наборе интенсивный крем, сыворотка, роллер и патчи — все на основе пептидов.
- Тканевые маски от японских брендов тоже могут отлично работать — выбираю вполне доступную All In One Sheet.
О здоровье зубов
Главное правило домашнего ухода за зубами — это правильная техника чистки (а не минута беспорядочных движений во рту!) и хорошая зубная щетка с большим количеством щетинок (например, от Curaprox). При этом, как бы хорошо вы не следили за зубами дома, без профессиональной помощи не обойтись. Рекомендую дважды в год посещать стоматолога для ухода за полостью рта: вас ждут ультразвук, наконечник Airflow, всевозможные щеточки и резиночки, а также аппарат Vector для более глубокой чистки с полировкой шеек зубов.
О ментальном здоровье
Красота и здоровье невозможны без ментального благополучия, и мой главный лайфхак для mental health — быть нужным человеком. Во всем работает принцип бумеранга: принося пользу пациентам, друзьям и семье, взамен получаешь удовлетворение и запас жизненных сил. В сеансах психотерапевта я не нуждаюсь — годы работы врачом заставили меня саму стать им на полставки. Каждый час ко мне приходит новый пациент, и почти каждый в стрессе — ведь к стоматологам обращаются не ради удовольствия, а по необходимости. Так что помимо лечения зубов ты учишься находить дорожку к уму и сердцу доверившегося тебе человека.
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