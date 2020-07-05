ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от COVID-19

Напомним, в апреле правительство РФ разрешило больницам использовать для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированный в России препарат гидроксихлорохин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Впоследствии Минздрав официально одобрил гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Китайский препарат гидроксихлорохин, незарегистрированный в России и применяющийся для лечения больных с коронавирусом, по безопасности и эффективности не хуже российских аналогов, сообщила пресс-служба Минздрава.



Число заболевших коронавирусом в России превысило 670 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.