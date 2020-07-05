Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на больных коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте организации, передает ТАСС.
ВОЗ остановила испытания нескольких препаратов от COVID-19
Такое решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, который направлен на разработку средства от коронавирусной инфекции. Специалисты сравнили влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.
Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19, говорится в заявлении ВОЗ. Заключение касается исключительно тестирования этих средств на заразившихся коронавирусом в лечебных учреждениях.
Напомним, в апреле правительство РФ разрешило больницам использовать для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированный в России препарат гидроксихлорохин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Впоследствии Минздрав официально одобрил гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Китайский препарат гидроксихлорохин, незарегистрированный в России и применяющийся для лечения больных с коронавирусом, по безопасности и эффективности не хуже российских аналогов, сообщила пресс-служба Минздрава.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 670 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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