Врач: вторую волну коронавируса в России стоит ожидать к концу года

Как считает врач, именно к ноябрю, когда на вторую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения. Осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений, из-за отмены ограничений по коронавирусу, считает он. Кроме того, по его мнению, сейчас идет распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной. Он отметил, что в таких странах, как Италия и Германия, наблюдается маленький рост заболеваний, а в Индии, наоборот, значительный. Также несколько очагов заражения зафиксировано снова в Китае.