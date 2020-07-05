Новая волна заражения коронавирусом может наступить в ноябре-декабре, при этом она будет сложнее из-за сезонной вспышки ОРВИ, имеющей похожие с COVID-19 симптомы. Об этом заявил экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.
Врач: вторую волну коронавируса в России стоит ожидать к концу года
«Мы ожидаем большую волную в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — пояснил Эйдельман.
Как считает врач, именно к ноябрю, когда на вторую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения. Осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений, из-за отмены ограничений по коронавирусу, считает он. Кроме того, по его мнению, сейчас идет распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной. Он отметил, что в таких странах, как Италия и Германия, наблюдается маленький рост заболеваний, а в Индии, наоборот, значительный. Также несколько очагов заражения зафиксировано снова в Китае.
Напомним, что В ВОЗ, напротив, считают, что вторая волна коронавируса может и не наступить. Сообщения о второй волне пандемии директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал «спекуляциями». По словам Райана, рост заболеваемости во многих странах на сегодняшний день нужно рассматривать не как вторую волну, а «как второй пик» пандемии, так как «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи».
Число заболевших коронавирусом в России превысило 670 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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