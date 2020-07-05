Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей российским медикам за борьбу с коронавирусом

«Около 7,5 миллиарда рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», – написано в официальном заявлении. Деньги выделили из резервного фонда правительства. Так, более 1,5 миллиарда рублей получит Москва, а Петербургу направили 1,2 миллиарда.