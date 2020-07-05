Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медработникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Фонтанка».
Правительство выделило еще 7,5 млрд рублей российским медикам за борьбу с коронавирусом
«Около 7,5 миллиарда рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», – написано в официальном заявлении. Деньги выделили из резервного фонда правительства. Так, более 1,5 миллиарда рублей получит Москва, а Петербургу направили 1,2 миллиарда.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, работающих в условиях повышенной нагрузки. Выплаты начисляются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 670 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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