В ВОЗ считают, что вторая волна коронавируса может и не наступить

По словам Райана, рост заболеваемости во многих странах на сегодняшний день нужно рассматривать не как вторую волну, а «как второй пик» пандемии, так как «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи», отмечает Райан. Поэтому необходимо бросить все силы на борьбу с вирусом, что, «возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны». Также он считает, что борьба будет более эффективной, если будут «извлечены уроки из первой волны».