Вторая волна коронавирусной инфекции может не наступить. Об этом сообщил в пятницу на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает ТАСС.
В ВОЗ считают, что вторая волна коронавируса может и не наступить
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Фото: Shutterstock
«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет», — считает Райан. Сообщения о второй волне пандемии Райан назвал «спекуляциями». «С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон», — отметил он. Специалист добавил, что «всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом». Как он подчеркнул, «потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус», а подобные вирусы «имеют тенденцию быть сезонными по природе».
По словам Райана, рост заболеваемости во многих странах на сегодняшний день нужно рассматривать не как вторую волну, а «как второй пик» пандемии, так как «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи», отмечает Райан. Поэтому необходимо бросить все силы на борьбу с вирусом, что, «возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны». Также он считает, что борьба будет более эффективной, если будут «извлечены уроки из первой волны».
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