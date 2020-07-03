Не только коронавирус: почему мы можем перестать чувствовать запахи — объясняет врач-ЛОР
Почему мы чувствует запахи?
Пахучие молекулы через ноздри попадают на рецепторы обонятельного эпителия в нашей носовой полости. Эти рецепторы образуют обонятельный нерв — он пронизывает основание черепа и заканчивается в обонятельной луковице, которая связана своими ветвями со структурами в головном мозге. Кстати, в височной доле мозга человека, где расположен центр обоняния, находится так называемая лимбическая система, отвечающая за наши эмоции. В том числе поэтому когда страдает центр обоняния, страдает и наше эмоциональное состояние.
Мы можем выделить три этапа ощущения человеком запаха: восприятие, доставка и анализ. Сбой на любом из этих этапов может привести к нарушению обоняния. Например, если обонятельные рецепторы, в силу каких-то причин, не работают, то и соответствующего сигнала в мозг не поступает. Или сбой системы произошел в отделе, где полученная информация о запахе анализируется — тогда человек чувствует запах, но не может распознать его. Чаще всего причиной снижения обоняния (аносмия) или его ухудшения (гипосмия) все же становится сбой на этапе восприятия и доставки.
Из-за чего возникают поломки в обонятельной системе помимо коронавируса?
1. Из-за заболеваний ЛОР-органов и хронического воспаления
Вы можете начать куда хуже распознавать запахи при хроническом синусите и полипозах (кстати, снижение обоняния — один из первых симптомов, указывающих на рост полипов в носу, даже когда само носовое дыхание еще не нарушено). Воспаление зоны обонятельного эпителия естественным образом приводит к снижению нашей возможности слышать запахи. Среди населения Петербурга хронические заболевания ЛОР-органов, приводящие к снижению обоняния, крайне распространены.
2. Из-за аллергических заболеваний
Отек слизистой в обонятельной зоне может возникнуть из-за воздействия на нас различных аллергенов. Чаще всего это пыльцевые аллергены (пыльца деревьев, луговых и сорных трав); домашняя пыль (основные ее компоненты, вызывающие аллергию, — микроскопические клещи); шерсть домашних животных — кошек и собак; споры плесневых грибов. В случае аллергического отека слизистой, как и в случае воспаления при синусите, механически нарушается способность воспринимать и доставлять запахи — нужная информация просто не поступает в зону, где запах анализируется.
Многие люди, страдающие аллергией, считают, что ее обострение может вызвать какой-либо запах. Это не совсем так. Любой аллерген — это белковая структура или то вещество, которое соединилось во внешней среде или в организме с белком. Запах к ним не относится. Однако любой аллергик имеет гиперреактивную слизистую — так как слизистая находится в состоянии аллергического воспаления, она особо чувствительна. И любые резкие запахи: краски, табачный дым, парфюмерные запахи, запахи в хозяйственных магазинах — могут провоцировать обострение аллергического заболевания.
3. Из-за ОРВИ, гриппа и других токсических воздействий
Вирусы токсически воздействуют на обонятельные рецепторы, нарушая их функцию. Как правило, после того как заболевание проходит, клетки слизистой регенерируют — и обоняние восстанавливается. Однако после гриппа обонятельные рецепторы могут пострадать достаточно серьезно. Губительно действует на рецепторы химио- и лучевая терапия, применяемые при лечении рака. К сожалению, они очень агрессивны, и в ряде случаев потеря обоняния может быть необратимой.
4. Из-за неврологических нарушений в организме
Область головного мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, может быть поражена опухолью или последствиями инсульта — и это тоже станет причиной расстройства обоняния. Кстати, различные неврологические заболевания могут, напротив, приводить к обострению обоняния (гиперосмия). Обостренное обоняние может быть предвестником мигрени, эпилепсии или опять же связано с опухолями головного мозга.
Как же понять, с чем связана потеря обоняния?
Обратите внимание, есть ли у вас другие симптомы недомогания — важно измерить температуру тела, не игнорировать ощущение слабости, посмотреть, не появился ли кашель и другие проявления острой вирусной инфекции. В период пандемии COVID-19 при потере обоняния я все же советую пациентам сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. И даже если симптомы ушли, для полноты картины проконтролировать наличие антител. Также при подозрении на COVID-19 имеет смысл сделать компьютерную томографию — нередки случаи, что у человека всего несколько дней наблюдается слабость и потеря обоняния, а КТ показывает достаточно серьезное поражение легких.
Если проблема все же не в коронавирусной инфекции, а обоняние в полной мере к вам не возвращается, обратитесь к отоларингологу. Он проведет диагностику, в том числе при необходимости назначит компьютерную томографию придаточных пазух носа. Вне пандемии в большинстве случаев причиной сниженного обоняния все же являются заболевания в виде синусита и полипоза, а пациентам назначается лечение хронических воспалительных процессов в носу, санация пазух, удаление полипов.
В случае с потерей обоняния после COVID-19 специфического лечения не существует. Но, к счастью, этот процесс обратимый и практически у всех пациентов восстанавливается способность чувствовать запахи. У кого-то обоняние возвращается через неделю, у кого-то через месяц, у кого-то через два — в зависимости от тяжести перенесенной инфекции.
В данной статье в том числе используются фрагменты книги Н.Н. Науменко, И.В. Кузьмина «УХО. ГОРЛО. НОС. Комплексный подход к здоровью ЛОР-органов» под редакцией д.м.н. Т.Ш. Мчедлидзе (OOO «МЕДИ издательство»). Благодарим систему клиник МЕДИ за помощь в подготовке материала.
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