Не только коронавирус: почему мы можем перестать чувствовать запахи — объясняет врач-ЛОР

Из-за чего возникают поломки в обонятельной системе помимо коронавируса?

1. Из-за заболеваний ЛОР-органов и хронического воспаления

Вы можете начать куда хуже распознавать запахи при хроническом синусите и полипозах (кстати, снижение обоняния — один из первых симптомов, указывающих на рост полипов в носу, даже когда само носовое дыхание еще не нарушено). Воспаление зоны обонятельного эпителия естественным образом приводит к снижению нашей возможности слышать запахи. Среди населения Петербурга хронические заболевания ЛОР-органов, приводящие к снижению обоняния, крайне распространены.

2. Из-за аллергических заболеваний

Отек слизистой в обонятельной зоне может возникнуть из-за воздействия на нас различных аллергенов. Чаще всего это пыльцевые аллергены (пыльца деревьев, луговых и сорных трав); домашняя пыль (основные ее компоненты, вызывающие аллергию, — микроскопические клещи); шерсть домашних животных — кошек и собак; споры плесневых грибов. В случае аллергического отека слизистой, как и в случае воспаления при синусите, механически нарушается способность воспринимать и доставлять запахи — нужная информация просто не поступает в зону, где запах анализируется.

Многие люди, страдающие аллергией, считают, что ее обострение может вызвать какой-либо запах. Это не совсем так. Любой аллерген — это белковая структура или то вещество, которое соединилось во внешней среде или в организме с белком. Запах к ним не относится. Однако любой аллергик имеет гиперреактивную слизистую — так как слизистая находится в состоянии аллергического воспаления, она особо чувствительна. И любые резкие запахи: краски, табачный дым, парфюмерные запахи, запахи в хозяйственных магазинах — могут провоцировать обострение аллергического заболевания.

3. Из-за ОРВИ, гриппа и других токсических воздействий

Вирусы токсически воздействуют на обонятельные рецепторы, нарушая их функцию. Как правило, после того как заболевание проходит, клетки слизистой регенерируют — и обоняние восстанавливается. Однако после гриппа обонятельные рецепторы могут пострадать достаточно серьезно. Губительно действует на рецепторы химио- и лучевая терапия, применяемые при лечении рака. К сожалению, они очень агрессивны, и в ряде случаев потеря обоняния может быть необратимой.

4. Из-за неврологических нарушений в организме

Область головного мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, может быть поражена опухолью или последствиями инсульта — и это тоже станет причиной расстройства обоняния. Кстати, различные неврологические заболевания могут, напротив, приводить к обострению обоняния (гиперосмия). Обостренное обоняние может быть предвестником мигрени, эпилепсии или опять же связано с опухолями головного мозга.