Летом вероятность заражения коронавирусной инфекцией снижается, однако полностью не исчезает. Зимой вирус может быть активен на поверхностях до 3 дней, а в жаркую летнюю погоду активность вируса снижается до нескольких часов. Об этом заявила к.м.н. Людмила Алимбарова, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Легко ли заразиться коронавирусом летом? Объясняют в Минздраве
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Фото: Shutterstock
По словам специалиста, чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус.Так, летом вероятность заражения контактно-бытовым путем снижается. «Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, то вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается. Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до 3 дней, то летом его активность снижается до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла», — цитирует пресс-служба Минздрава Людмилу Алимбарову, ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
При этом вирус равно представляет опасность. Поэтому Алимбарова советует не пренебрегать барьерной защитой и надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах, городском транспорте.
Она также рассказала о том, что коронавирус меняется. Сейчас известно о 6 его разновидностей, циркулирующих в мире: китайский, европейский и латиноамериканский варианты вирусов. «Эти мутации возникают у разных линий вируса независимо друг друга, что свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеку. Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит», — добавляет Алимбарова.
Согласно первой версии, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов COVID-19 в разных регионах мира свидетельствуют о том, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения.
Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром) - предшественниками COVID-19. Оказалось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV – 350 изменений, у нового коронавируса изучены около 200. Это доказывает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека.
Еще одно мнение заключается в том, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. Таким образом, скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний.
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