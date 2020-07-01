Легко ли заразиться коронавирусом летом? Объясняют в Минздраве

Согласно первой версии, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов COVID-19 в разных регионах мира свидетельствуют о том, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения.

Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром) - предшественниками COVID-19. Оказалось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около 6 изменений, а у MERS-CoV – 350 изменений, у нового коронавируса изучены около 200. Это доказывает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека.

Еще одно мнение заключается в том, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. Таким образом, скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний.