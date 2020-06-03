Главный эпидемиолог Швеции назвал отказ от строгой изоляции ошибкой

Он отметил, что если бы Швеция столкнулась с эпидемией COVID-19 сейчас, уже имея знания о ней, то меры, которые были приняты в стране для борьбы с вирусом, «были бы где-то между тем, что есть, и тем, что приняли в других странах».

Тегнелл также признал, «что его стратегия борьбы с COVID-19 привела к слишком большому числу смертей после того, как он убедил свою страну избежать строгой изоляции».

Напомним, Швеция согласилась с подходом эпидемиолога, который не подразумевал строгих ограничительных мер, вызванных коронавирусом, и не стала закрывать места большого скопления людей, включая рестораны, магазины и школы. Такая стратегия привела к тому, что в стране от коронавируса умирали 43 человека из 100: «Однако не подлежит обсуждению то, как эта стратегия повлияла на число умерших [от инфекции] в стране. При 43 смертях на сто тысяч населения уровень смертности в Швеции стал одним из самых высоких в мире», — отмечает Bloomberg.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса процент смертности в стране оказался значительно выше, чем в соседних с ней Дании и Норвегии (11,6% от числа заболевших против 4,9% и 2,8% соответственно), установивших жесткие ограничения с самого начала.

По состоянию на 3 июня, в Швеции зафиксировали 40,8 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерли от инфекции за время эпидемии 4542 человека.



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