Роспотребнадзор: россияне могут не носить маски на пляже

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что вакцина от COVID-19 появится до начала второй волны. «Мы очень надеемся, что получим ее вовремя – до второй волны», – отметила Анна Попова в интервью «Опасный вирус – Вакцина». Предполагается, что новый приход заболевания может наступить осенью, как обычный сезонный грипп.

Напомним, власти Петербурга объявили о смягчении ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Отмечается, что с 1 июня соблюдение самоизоляции будет носить рекомендательный характер для лиц старше 65 лет. Обязательное ношение масок и перчаток вновь останется обязательным только в общественных местах, транспорте и магазинах. Также с лета откроются нотариальные и юридические конторы, а петербуржцам вновь разрешат посещать кладбища, но обяжут пользоваться средствами индивидуальной защиты.