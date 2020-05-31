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Роспотребнадзор: россияне могут не носить маски на пляже

Россиянам во время отдыха на пляже разрешено не носить маски, при этом социальную дистанцию придется соблюдать. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

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«Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем [носить], а вот расстояние между отдыхающими –  да.Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, –  да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», –  заявила она.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что вакцина от COVID-19 появится до начала второй волны. «Мы очень надеемся, что получим ее вовремя – до второй волны», – отметила Анна Попова  в интервью «Опасный вирус – Вакцина».  Предполагается, что новый приход заболевания может наступить осенью, как обычный сезонный грипп.

Напомним, власти Петербурга объявили о смягчении ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Отмечается, что с 1 июня соблюдение самоизоляции будет носить рекомендательный характер для лиц старше 65 лет. Обязательное ношение масок и перчаток вновь останется обязательным только в общественных местах, транспорте и магазинах. Также с лета откроются нотариальные и юридические конторы, а петербуржцам вновь разрешат посещать кладбища, но обяжут пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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Сабина Алиева,
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