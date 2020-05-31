Россиянам во время отдыха на пляже разрешено не носить маски, при этом социальную дистанцию придется соблюдать. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.
Роспотребнадзор: россияне могут не носить маски на пляже
-
Фото: Shutterstock
«Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем [носить], а вот расстояние между отдыхающими – да.Для людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто живет вместе, – да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», – заявила она.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что вакцина от COVID-19 появится до начала второй волны. «Мы очень надеемся, что получим ее вовремя – до второй волны», – отметила Анна Попова в интервью «Опасный вирус – Вакцина». Предполагается, что новый приход заболевания может наступить осенью, как обычный сезонный грипп.
Напомним, власти Петербурга объявили о смягчении ограничений, введенных в целях борьбы с распространением коронавируса. Отмечается, что с 1 июня соблюдение самоизоляции будет носить рекомендательный характер для лиц старше 65 лет. Обязательное ношение масок и перчаток вновь останется обязательным только в общественных местах, транспорте и магазинах. Также с лета откроются нотариальные и юридические конторы, а петербуржцам вновь разрешат посещать кладбища, но обяжут пользоваться средствами индивидуальной защиты.
«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.