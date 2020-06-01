Где в Петербурге можно сдать тест на антитела с СOVID-19? Вот список клиник и ответы на самые частые вопросы об исследовании

Что показывает тест на антитела?

Тест на антитела показывает иммунный ответ вашего организма на встречу с COVID-19. Если у вас нашли антитела к коронавирусу, это значит, что ваш организм уже столкнулся с новой инфекцией: и либо излечился от неё, либо ещё борется за выздоровление. Если результат теста на антитела отрицательный, с большой долей вероятности вы еще не сталкивались с коронавирусом.

Какой тест мне сделать?

В России существуют три вида исследований на COVID-19: первый – ПЦР-тест показывает наличие РНК вируса в организме человека; второй – тест на антитела IgM говорит об острой фазе болезни; третий – тест на IgG-антитела, с помощью которого можно узнать, встречался ли человек с новой инфекцией в прошлом. Если у вас нет симптомов, но вы беспокоитесь о своем здоровье, то лучше всего сдать все три анализа.

Когда сделать тест?

Антитела IgM появляются на 6-9 день после заражения, IgG – на 7-14 день, в зависимости от индивидуального иммунного ответа организма. Если вы думаете, что перенесли заболевание бессимптомно, тест можно сделать в любое время. Если же у вас были симптомы COVID-19, то сдавать кровь для определения антител к коронавирусу имеет смысл не ранее 5-й недели с момента появления признаков болезни.

Как расшифровать анализ?

Отрицательный ПЦР-тест и положительные IgM и IgG говорят о том, что инфекционный процесс идет на спад, но человек все еще болен коронавирусом. Положительный результат теста на IgG-антитела, при отрицательном результате ПЦР и отсутствии антител IgM, показывает, что организм уже перенес инфекцию. Более того, наличие в крови только антител IgG с высокой долей вероятности позволяет говорить о низком риске повторного заражения.

То есть, если в моей крови обнаружили IgG-антитела, COVID-19 мне больше не страшен?

Наличие у вас в крови антител класса IgG еще не гарантирует, что вы не заразитесь коронавирусом повторно. Чтобы сделать прогноз о том, готов ли ваш иммунитет противостоять заражению, необходимо выяснить, в каком количестве антитела IgG присутствуют в вашей крови. И если количественный анализ покажет, что их мало – у вас есть риск заболеть COVID-19 еще раз. Медики пока не дают точной информации о том, какая концентрация IgG-антител в организме обеспечивает стопроцентную защиту от повторного заражения. А значит, положительный тест на антитела к коронавирусу – не повод отказаться от мер предосторожности.