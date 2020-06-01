Что показывает тест на антитела? Какой анализ лучше сдать и какую лабораторию выбрать? Как скоро вы получите результат и гарантирует ли присутствие антител, что COVID-19 вам теперь не страшен? «Собака.ru» еще раз проводит краткий ликбез о самом популярном анализе 2020 года и публикует список петербургских клиник, где уже сейчас можно пройти исследование.
Где в Петербурге можно сдать тест на антитела с СOVID-19? Вот список клиник и ответы на самые частые вопросы об исследовании
Что показывает тест на антитела?
Тест на антитела показывает иммунный ответ вашего организма на встречу с COVID-19. Если у вас нашли антитела к коронавирусу, это значит, что ваш организм уже столкнулся с новой инфекцией: и либо излечился от неё, либо ещё борется за выздоровление. Если результат теста на антитела отрицательный, с большой долей вероятности вы еще не сталкивались с коронавирусом.
Какой тест мне сделать?
В России существуют три вида исследований на COVID-19: первый – ПЦР-тест показывает наличие РНК вируса в организме человека; второй – тест на антитела IgM говорит об острой фазе болезни; третий – тест на IgG-антитела, с помощью которого можно узнать, встречался ли человек с новой инфекцией в прошлом. Если у вас нет симптомов, но вы беспокоитесь о своем здоровье, то лучше всего сдать все три анализа.
Когда сделать тест?
Антитела IgM появляются на 6-9 день после заражения, IgG – на 7-14 день, в зависимости от индивидуального иммунного ответа организма. Если вы думаете, что перенесли заболевание бессимптомно, тест можно сделать в любое время. Если же у вас были симптомы COVID-19, то сдавать кровь для определения антител к коронавирусу имеет смысл не ранее 5-й недели с момента появления признаков болезни.
Как расшифровать анализ?
Отрицательный ПЦР-тест и положительные IgM и IgG говорят о том, что инфекционный процесс идет на спад, но человек все еще болен коронавирусом. Положительный результат теста на IgG-антитела, при отрицательном результате ПЦР и отсутствии антител IgM, показывает, что организм уже перенес инфекцию. Более того, наличие в крови только антител IgG с высокой долей вероятности позволяет говорить о низком риске повторного заражения.
То есть, если в моей крови обнаружили IgG-антитела, COVID-19 мне больше не страшен?
Наличие у вас в крови антител класса IgG еще не гарантирует, что вы не заразитесь коронавирусом повторно. Чтобы сделать прогноз о том, готов ли ваш иммунитет противостоять заражению, необходимо выяснить, в каком количестве антитела IgG присутствуют в вашей крови. И если количественный анализ покажет, что их мало – у вас есть риск заболеть COVID-19 еще раз. Медики пока не дают точной информации о том, какая концентрация IgG-антител в организме обеспечивает стопроцентную защиту от повторного заражения. А значит, положительный тест на антитела к коронавирусу – не повод отказаться от мер предосторожности.
Где можно сдать тест? Вот список лабораторий и медицинских центров
- Лабораторная служба Хеликс
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный (3 200 р.); анализ на антитела класса IgG, качественный (1 600 р.)*
Тест-система: «Вектор-Бест», производитель — Россия.
Адреса: анализ можно сдать во всех лабораториях города или на дому.
Стоимость: от 1600 до 3200 р.
Срок выполнения анализа: 2 дня.
*В ближайшее время в «Хеликс» также появится количественный тест на антитела класса IgG с тест-системами от DiaSorin (Италия).
- Медицинская компания INVITRO
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный (1 900 р.); анализ на антитела класса IgG, качественный (950 р.); анализ на антитела класса IgM (950 р.)
Тест-система: «Вектор-Бест», ФГБУ «НИИЦ гематологии» Минздрава России, производитель — Россия.
Адреса: анализ можно сдать во всех центрах медицинской компании, кроме медицинского офиса на Красносельском шоссе, д. 54.
Стоимость: 950 - 1 900 р.
Срок выполнения анализа: до 5-6 рабочих дней.
- Клинико-диагностические лаборатории KDL
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный.
Тест-система: Lepu Medical Technology Beijing, производитель — Китай.
Адреса: Лиговский пр-т, 110, Гжатская, 22, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: 1 900 р.
Срок выполнения анализа: 2 дня.
- Сеть медицинских центров Династия
Тип анализа: анализ на антитела класса IgG, качественный.
Тест-система: «Вектор-Бест», ФГБУ «НИИЦ гематологии» Минздрава России, производитель — Россия.
Адреса: ул. Ленина, 5, ул. Репищева, 13, Новочеркасский пр-т, 33 к3, г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, 96А
Стоимость: 1 053 р.
Срок выполнения анализа: до 5 дней.
- Медицинская лаборатория Explana
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный
Адреса: анализ можно сдать в любом из пунктов приема анализов Explana
Стоимость: 2 900 р.
- Сеть медицинских центров Лахта Клиника
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный.
Тест-система: INNOVITA, производитель — Китай.
Адреса: в клиниках на Савушкина, 73, Ковенском, 5, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: 5 500 р.
Срок выполнения анализа: 1 день.
- Северо-западный центр доказательной медицины
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный (1 790 р.); анализ на антитела класса IgG, качественный (996 р.); анализ на антитела класса IgM, качественный (996 р.); комплексный анализ на антитела класса IgA и IgG, полуколичественный (1 790 р.); анализ на антитела класса IgG, полуколичественный (2 950 р.); анализ на антитела класса IgA, полуколичественный (1 550 р.)
Адреса: во всех лабораторных терминалах клиники.
Стоимость: до 2 950 р.
Срок выполнения анализа: до 3 дней.
- Многопрофильный медицинский центр Евромед
Тип анализа: анализ на антитела класса IgG, качественный.
Тест-система: Abcam, производитель — Великобритания.
Адреса: Суворовский пр-кт, 60, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: 7 000 р.
Срок выполнения анализа: 10-15 минут.
- Сеть медицинских центров ЛабТест СПб
Тип анализа: анализ на антитела класса IgM, качественный (900 р.), анализ на антитела класса IgG, качественный (1 100 р.)
Тест-система: «Вектор-Бест», производитель — Россия.
Адреса: ул. Михайлова, д.1, Заставской ул., д.33, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: до 1 100 р.
Срок выполнения анализа: 3-4 дня.
- Медицинский центр Медицентр
Тип анализа: анализ на антитела класса IgG, качественный.
Тест-система: ФГБУ «НИИЦ гематологии» Минздрава России, производитель — Россия.
Адреса: Пр.Маршала Жукова 28к2, Аллея Поликарпова 6к2, Охтинская аллея, 18.
Стоимость: 2 000 р.
Срок выполнения анализа: до 5 дней.
- Медицинская лаборатория Гемотест
Тип анализа: анализ на антитела класса IgM, качественный (950 р.), анализ на антитела класса IgG, качественный (950 р.)
Тест-система: EUROIMMUN AG, производитель — Германия; «Вектор-Бест», производитель — Россия.
Адреса: анализ на наличие антител класса IgG можно сдать во всех лабораториях, анализ на наличие антител класса IgM только в некоторых лабораториях компании.
Стоимость: 950 р. каждый тест.
Срок выполнения анализа: 3 дня.
- Медицинский центр Немецкая семейная клиника
Тип анализа: анализ на антитела класса IgG, качественный (1 800 р.); анализ на антитела класса IgA, полуколичественный (2 700 р.); анализ на антитела класса IgM, полуколичественный (1 800 р.).
Тест-система: "ХЕМА", производитель — Россия; Euroimmun. производитель — Германия
Адреса: анализ на антитела класса IgG можно сдать во всех центрах медицинской компании, анализ на антитела классов IgA и IgM можно сдать на пл.Чернышевского, д.11.
Стоимость: до 2 700 р.
Срок выполнения анализа: 3 дня.
- Сеть медицинских центров АльфаМед
Тип анализа: анализ на антитела класса IgG, качественный.
Адреса: тест проводится во всех медицинских центрах, кроме центра на ул. Маршала Казакова, д. 9, к. 1
Стоимость: 1 600 р.
Срок выполнения анализа: от 2 до 10 дней. Сдать анализ можно только после 20:00.
- Медицинский центр СМ-Клиника
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный.
Тест-система: «Вектор-Бест», производитель — Россия
Адреса: Дунайский пр., д. 47, пр. Ударников, д. 19, ул. Маршала Захарова, д. 20, Выборгское ш., д. 17, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: 1 200 р.
Срок выполнения анализа: до 7 дней
- Медицинский центр МедПроф
Тип анализа: комплексный анализ на антитела класса IgG и IgM, качественный.
Тест-система: «Вектор-Бест», производитель — Россия.
Адреса: Лиговский, 78 Б, Малая Балканская, 26.
Стоимость: 1 900 р.
Срок выполнения анализа: 1 день.
Текст: Ольга Шкворова.
Благодарим лабораторную службу «Хеликс» за помощь в подготовке материала.
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