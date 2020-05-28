«Не умираете там? Отлично, выздоравливайте!»: ресторатор Наталья Рукина о том, как с COVID-19 впервые столкнулась с бесплатной медициной

С высокой температурой я свалилась в конце апреля. Пыталась справляться с состоянием в уверенности, что это обычное ОРВИ, и в надежде, что мне вот-вот станет лучше. Но температура выше 38,5° не хотела сбиваться жаропонижающими, глаза жутко слезились, а когда на четвертый день столбик на градуснике все же показал 37,5°, начались сильные боли в спине. Все это время я не вызывала врача — вроде бы не умираю. В существование COVID-19 верить отказывалась — точнее, была убеждена, что история точно не коснется меня. Но близкие начали беспокоиться: может быть, это то самое?

В итоге тест на коронавирусную инфекцию я сдала только на 7-й день, воспользовавшись услугой частной лабораторной службы. Мазок взяли на дому, а уже через день мне на почту упал положительный результат. Могу сказать, что психологический эффект крайне неприятный. Когда ты лечишься с мыслью, что у тебя ОРВИ, чувствуешь себя куда спокойнее. А вместе с положительным результатом получаешь тревожность — кажется, что теперь болезнь будет протекать в совершенно ином русле. Начинаешь бояться развития ужасных событий — каких, не знаешь сам, но точно ожидаешь чего-то плохого. Это не отменяет того, что куда лучше понимать, что с тобой происходит, чем оставаться в неведении — поэтому всем, кто в разгар пандемии свалился с температурой, я рекомендую сразу же сдать тест. Не стоит следовать моему примеру и неделю лежать дома с высокой температурой — это может привести к не очень хорошим последствиям.