Петербургская бизнес-леди и ресторатор Наталья Рукина оказалась в числе 15 тысяч горожан с подтвержденным COVID-19. Она рассказала «Собака.ru» о своем опыте лечения, обращении к государственной медицине в попытках пройти компьютерную томографию, а также о предвзятости по отношению к заболевшим.
«Не умираете там? Отлично, выздоравливайте!»: ресторатор Наталья Рукина о том, как с COVID-19 впервые столкнулась с бесплатной медициной
С высокой температурой я свалилась в конце апреля. Пыталась справляться с состоянием в уверенности, что это обычное ОРВИ, и в надежде, что мне вот-вот станет лучше. Но температура выше 38,5° не хотела сбиваться жаропонижающими, глаза жутко слезились, а когда на четвертый день столбик на градуснике все же показал 37,5°, начались сильные боли в спине. Все это время я не вызывала врача — вроде бы не умираю. В существование COVID-19 верить отказывалась — точнее, была убеждена, что история точно не коснется меня. Но близкие начали беспокоиться: может быть, это то самое?
В итоге тест на коронавирусную инфекцию я сдала только на 7-й день, воспользовавшись услугой частной лабораторной службы. Мазок взяли на дому, а уже через день мне на почту упал положительный результат. Могу сказать, что психологический эффект крайне неприятный. Когда ты лечишься с мыслью, что у тебя ОРВИ, чувствуешь себя куда спокойнее. А вместе с положительным результатом получаешь тревожность — кажется, что теперь болезнь будет протекать в совершенно ином русле. Начинаешь бояться развития ужасных событий — каких, не знаешь сам, но точно ожидаешь чего-то плохого. Это не отменяет того, что куда лучше понимать, что с тобой происходит, чем оставаться в неведении — поэтому всем, кто в разгар пандемии свалился с температурой, я рекомендую сразу же сдать тест. Не стоит следовать моему примеру и неделю лежать дома с высокой температурой — это может привести к не очень хорошим последствиям.
На вторую неделю заболевания у меня начался легкий кашель. Уже наслышанные о том, что пневмония при коронавирусе развивается в два счета, мы начали искать клинику для прохождения компьютерной томографии. Оказалось, что с положительным результатом теста меня нигде принять не могут: КТ я могу сделать только после обращения в «Скорую» или своему участковому врачу.
С государственной медициной я столкнулась впервые. Все началось с вызова неотложной помощи. Молодой врач послушал легкие стетоскопом и ничего не услышал. «Не думаю, что вам нужно ехать на КТ, болейте дома, пейте противовирусные препараты, отдыхайте», — подытожили в неотложке и уехали на другой вызов. Но кашель не проходил, я обратилась в районную поликлинику, к участковому терапевту. Из поликлиники ко мне направили медсестру, взяли еще один тест на COVID-19 — и он тоже оказался положительным. Все это время мое состояние курировали дистанционно. Общение с самим участковым проходило по WhatsApp, а из городской службы, которая следит за пациентами с подтвержденным COVID-19, звонили раз в день и очень коротко спрашивали о самочувствии.
Мне принесли официальное предписание Роспотребнадзора о том, что я обязана соблюдать режим самоизоляции. Естественно, все это время я находилась дома — желания прогуляться в таком состоянии не возникает. Справляться помогал муж, при этом он тоже заболел коронавирусной инфекцией, но симптомы проявились на три дня позже. С нами дома во время лечения находилась моя дочь — она жила в другом крыле квартире, мы старались не пересекаться, использовать разную посуду, включали аппарат для дезинфекции воздуха на кухне. Этих мер предосторожности хватило, чтобы дочь не заболела.
Главной целью моего обращения в поликлинику было желание сделать КТ — и 9 мая мы вместе с медсестрой в карете скорой отправились в центр компьютерной томографии МИБС на 6-й советской, где обследуют петербуржцев с подозрением на COVID-19. «Готовьтесь, сидеть будем 2-3 часа. С утра были большие очереди, я даже еду с собой взяла», — предупредила медсестра. Но нам повезло — скопления скорых перед центром на этот раз не было. Мне достаточно оперативно провели КТ и выдали диагноз — двусторонняя пневмония с поражением 25% легких. Сказали, что это считается легкой формой, поэтому ложиться в больницу мне не надо — могу долечиваться дома. На основании КТ врач прописал недельный курс классического антибиотика «Азитромицин», на этом рекомендации закончились.
Сейчас с момента моего заболевания прошел ровно месяц: три проведенных теста на COVID-19 уже показали отрицательный результат, а тест на IgG — присутствие антител к коронавирусу. У меня по-прежнему остаются першащий кашель и непонимание того, что происходит с моими легкими. В поликлинике в повторной компьютерной томографии отказали: сказали, что служба загружена, и в исследовании нуждаются болеющие, а не переболевшие.
С отрицательным тестом на руках я оправилась на КТ в ближайшую к дому клинику — Консультативно-диагностический центр с поликлиникой при Управлении делами Президента РФ. Предварительно объяснила свою ситуацию администратору — уже переболела, но хочу сделать снимок. Мне разрешили прийти на КТ, но с одним условие: вход в клинику возможен только с черного входа, чтобы я, как переболевшая, не сталкивалась с другими посетителями. Придя в назначенное время, я узнала, что сейчас врач занят. « — Ждите. — Сколько? —Неизвестно, но, вы, главное, стойте на улице. Не заходите, пожалуйста внутрь». В итоге мое ожидание на улице продлилось полчаса — не получив никакой помощи, я вернулась домой. Эта зарисовка поразила меня больше, чем сдержанный пофигизм государственной медицины. В ответ на написанную жалобу мне принесли извинения и объяснили такое поведение заботой об эпидемиологическом благополучии других пациентов. Но зачем же заставлять людей, перенесших пневмонию, мерзнуть на улице? Вы ведь врачи и должны понимать, что это недопустимо.
Надеюсь, что в ближайшее время я все же узнаю, как поживают мои легкие. Хочу пожелать всем, с одной стороны, не впадать в истерику при появлении симптомов. На своем примере могу сказать, что даже если на фоне коронавируса у вас развилась пневмония, это не означает, что все — конец. С другой стороны, важно не затягивать с обращением к врачу и прохождением тестирования. Ваше здоровье — в ваших руках.
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