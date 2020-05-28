Минздрав рекомендовал не учитывать больных в легкой форме при подсчете статистики COVID-19

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в новых рекомендациях министерства, опубликованных в среду, 27 мая.

При этом в Минздраве рекомендуют всегда указывать в причинах смерти человека коронавирус. Все летальные исходы, связанные с COVID-19, будут подразделяться на две группы — «случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти» и «случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений».

«Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти», — рекомендовал Минздрав.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения России рассказало о наиболее частых симптомах, которые есть у заразившихся новой коронавирусной инфекцией. В числе основных температура и кашель. Пациенты также жалуются на быструю утомляемость и одышку.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 360 тысяч, в мире — 5 миллионов человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, Москва, после введения всеобщего карантина, готова к смягчению — Собянин уже сообщил об отмене ограничений по COVID-19. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.