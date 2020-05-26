Сейчас вам, как никогда, тяжело сосредоточиться на задачах и собраться с мыслями (даже если близится дедлайн)? С вопросом о том, как поддерживать самодисциплину и концентрацию в любых обстоятельствах, «Собака.ru» обратилась к премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову. Вот что позволяет артисту балета удерживать внимание на самом важном и сохранять спокойствие.
Как поддерживать самодисциплину (или, наконец, научиться ей) в любых условиях? Советует премьер Мариинки Владимир Шкляров
Умение концентрироваться, то есть собраться в нужный момент и показать на сцене свой максимум – необходимый навык для любого артиста. Ты держишь в голове весь хореографический текст (иногда это до 90-110 минут чистого времени на сцене), замечания педагога, пожелания балерины, придуманные детали в исполнении собственной партии – и при этом тебе надо создать ощущение легкости и сказки. Классическая балетная школа и так скажет своё слово в осанке, манере поведения, исполнении прыжков и вращений – но именно концентрация позволяет создавать химию, то, что сложно описать словами, но когда она есть на сцене, то очевидна всему залу и даже онлайн.
Концентрация критична и во время разучивания хореографического текста. Главная разница между запоминанием танца в отличии от информации в ее привычном смысле – в том, что в балете его текст надо пропустить и через голову, и через тело. То есть нужно усвоить рисунок танца умственной памятью и «перевести» его в память тела. Только тогда, выходя на сцену, я не думаю о том, что делать дальше – а танцую, рассказывая некую историю и проживая ее актерски, мимически, эмоционально. Хореографы, с которыми мы работали вместе, знают такую мою особенность: я разучиваю хореографический текст, сразу вкладывая в него смысл – для меня танец это не набор физических движений. На первом этапе, разучивания и запоминания, этого не требуется и иногда тормозит репетиционный процесс – но с другой стороны, на выходе это дает более осмысленный материал, на всех уровнях.
Конечно, умение концентрироваться очень выручает при интенсивном графике выступлений. Но также оно выручило меня и в период, когда эти выступления оказались отменены. Вот, что я могу посоветовать всем, кто сейчас страдает от дефицита внимания и ругает себя за отсутствие самодисциплины.
Поддерживайте и укрепляйте свое физическое здоровье
Находиться в режиме многозадачности и поддерживать самодисциплину не получится без правильного восстановления. Важно высыпаться — для взрослого человека это положенные 7-9 часов каждые сутки. Качественный сон дает свежесть и физическую, и ментальную, а значит, помогает удерживать стабильную концентрацию. Если вы, как и я, иногда не добираете положенные часы ночью – обязательно организуйте 1-1.5 часа днем (лучше в период с 14:00 до 16:00, так как в это время вырабатывается гормон роста).
Не переедайте – для легкости в теле и ясности в мыслях. Для себя я давно определил, что приемы еды лучше делать чаще, но небольшими порциями. Из сладкого позволяю себе только мармелад: в них желатин и пектин, полезные для костной ткани и суставов. Плюс, каждый день я выпиваю по 3.5-5 литров чистой воды, но это необходимо для восстановления организма с моим расписанием физических нагрузок – взрослому человеку весом от 50 кг рекомендуется выпивать не менее 1.5 литров. Во всем этом важна регулярность — это позволит закрепить полезную привычку.
Накачивайте «мышцы» полезных привычек ежедневно
Пройдя сложный путь адаптации к новым реалиям (у меня он занял примерно две недели), я смог практически вернуться к своему прежнему расписанию. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что ключ — все в той же самодисциплине, правильно организованном расписании дня, ограничении в еде, регулярной и разнообразной физической нагрузке (например, я открыл для себя уличный бег). В общем, никаких секретов и нет. На протяжении всего карантина я стараюсь внедрить новые привычки. Например, во время театрального сезона, к моему сожалению, страдает чтение: очень мало свободного времени. Моя жена Маша (Мария Ширинкина — прим. Ред.) очень много читает. И теперь беру с нее пример — взял в привычку читать после обеда, пока спит наш сынАлеша. Из новых привычек на карантине еще появилась прогулка перед сном. Надеваем маски-перчатки – и выходим всей семьей подышать на набережную. Если я отхожу от режима тренировок для поддержания балетной формы – «штрафую» себя выполнением двойного-тройного объема необходимой работы. Как говорил мой педагог в Академии Русского балета Петр Афанасьевич Силкин: «Если ты один день пропустил, то тебе три дня приходится тянуться к той форме, которая у тебя была». Осознание того, что в конечном итоге ты «должен» только по отношению к самому себе, выводит на новый уровень понимания и себя, и профессии.
Учитесь минимизировать внешние раздражители
У каждого они свои. Если говорить об обычном режиме, то в день спектакля меня никто не дёргает ни по каким делам и вопросам (это знают и в театре, и в семье) – чтобы я мог полностью сконцентрироваться на своей партии и своём герое. Также за несколько часов до начала любого спектакля я убираю телефон – в первую очередь, чтобы ограничить доступ к социальным сетям. Очень хочется понять реакцию зрителей в моменте, но все комментарии в своем Instagram я изучаю после. Сейчас очень большой негативный информационный фон, который создают медиа и, как ни странно, мы сами. Для меня плохое настроение на публике – это отчасти плохие манеры. Мне кажется, что сеять вокруг тревожность не нужно, а если вышел из себя – надо собраться с мыслями и зайти обратно, но уже в нормальном состоянии, позитивном.
Найдите свой «переходный ритуал» в режим концентрации – то, что помогает вам настроиться на продуктивную волну
Для меня в театральном режиме это грим: я весь делаю себе сам, за 20 минут. Сейчас на первый план вышла музыка. Любимое из последних – «Everything I Wanted» Billie Eilish: там еще в клипе Dodge Challenger, и это машина мечты. Важно также чередовать периоды концентрации с расслаблением – это физиологическая, и психологическая особенность нашего организма. Например, во время репетиций у нас могут случаться моменты потери концентрации. Это случается, если репетиция затянута или некорректно сформирована с точки зрения чередования нагрузки и отдыха. Идеально, чтобы процесс был выстроен так: полтора часа репетиции, полчаса отдых, еще один час репетиции. В этом случае еще может быть репетиция вечером. Это идеальная формула, при которой артисты сконцентрированы на работе с хореографом и выдают максимум.
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