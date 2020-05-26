Как поддерживать самодисциплину (или, наконец, научиться ей) в любых условиях? Советует премьер Мариинки Владимир Шкляров

Умение концентрироваться, то есть собраться в нужный момент и показать на сцене свой максимум – необходимый навык для любого артиста. Ты держишь в голове весь хореографический текст (иногда это до 90-110 минут чистого времени на сцене), замечания педагога, пожелания балерины, придуманные детали в исполнении собственной партии – и при этом тебе надо создать ощущение легкости и сказки. Классическая балетная школа и так скажет своё слово в осанке, манере поведения, исполнении прыжков и вращений – но именно концентрация позволяет создавать химию, то, что сложно описать словами, но когда она есть на сцене, то очевидна всему залу и даже онлайн.

Концентрация критична и во время разучивания хореографического текста. Главная разница между запоминанием танца в отличии от информации в ее привычном смысле – в том, что в балете его текст надо пропустить и через голову, и через тело. То есть нужно усвоить рисунок танца умственной памятью и «перевести» его в память тела. Только тогда, выходя на сцену, я не думаю о том, что делать дальше – а танцую, рассказывая некую историю и проживая ее актерски, мимически, эмоционально. Хореографы, с которыми мы работали вместе, знают такую мою особенность: я разучиваю хореографический текст, сразу вкладывая в него смысл – для меня танец это не набор физических движений. На первом этапе, разучивания и запоминания, этого не требуется и иногда тормозит репетиционный процесс – но с другой стороны, на выходе это дает более осмысленный материал, на всех уровнях.

Конечно, умение концентрироваться очень выручает при интенсивном графике выступлений. Но также оно выручило меня и в период, когда эти выступления оказались отменены. Вот, что я могу посоветовать всем, кто сейчас страдает от дефицита внимания и ругает себя за отсутствие самодисциплины.