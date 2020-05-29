Как выбрать зубного врача, которому вы будете доверять? Вот 20 советов от самих стоматологов

Как выбрать врача, к которому вы будете ходить годами на осмотры и чистку зубов?

Екатерина Петрова, стоматолог-терапевт Института красоты ГАЛАКТИКА

1. Ваш стоматолог не должен работать в клинике, где единственный сотрудник — это он сам. Иначе рано или поздно вам все равно придется эту клинику менять — в поисках ортопеда, хирурга, ортодонта, пародонтолога. Для лечения не всегда достаточно одного терапевта, даже если вы думаете, что «это всего лишь кариес». Хорошо, если при необходимости для вас могут собрать консилиум врачей, чтобы составить комплексный план лечения.

2. Обращайте внимание на оснащение клиники — ни один уважающий себя врач не будет работать без оборудования, необходимого для лечения по современным протоколам. Например, двумерные панорамные снимки зубов в прошлом — я за 3D. Нет сомнений: компьютерная томография (КТ) с трехмерными изображениями сейчас является самым достоверным рентгенологическим методом. Именно с помощью КТ можно обнаружить кариес, не видимый глазу, и даже некоторые онкологические заболевания на ранней стадии.

3. Стоматолог должен постоянно повышать свою квалификацию, посещать лекции, семинары, мастер-классы. В 2020-м году мы не можем работать так, как работали десять лет назад — объемы полезной информации увеличиваются ежегодно, и нужно эти объемы усваивать.

4. Возраст врача — это все же не главное. В свой первый рабочий день я принимала пациентку, попавшую в клинику «по острой боли». В итоге она продолжает наблюдаться уже 17 лет, на консультации приходит и вся ее семья. При этом у стоматолога может быть хоть 30-летний стаж, но это не означает, что он мастер своего дела. Можно работать все эти годы по устаревшим методикам, основываясь лишь на собственном мнении, а не на данных доказательной медицины.

5. В любом случае появляйтесь в кабинете вашего врача каждые 6 месяцев — для осмотра и гигиенической чистки. Это тот срок, за который могут появиться кариес и зубные отложения. И скорее всего, если проблема возникла в последние полгода, она не настолько значительна и поддается быстрому лечению. А вот запускать процесс не стоит: это может вам дорого стоить — во всех смыслах этого слова