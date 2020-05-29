Личный психотерапевт у вас уже есть, а стоматологом так и не обзавелись? Пять петербургских врачей (они тоже оказываются в роли пациентов в кресле зубного) рассказали «Собака.ru», на какие детали точно стоит обращать внимание при выборе специалиста и клиники. Итак, вот что нужно знать перед исправлением прикуса брекетами, масштабной имплантацией и даже рутинным лечением кариеса.
Как выбрать зубного врача, которому вы будете доверять? Вот 20 советов от самих стоматологов
Как выбрать врача, к которому вы будете ходить годами на осмотры и чистку зубов?
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Екатерина Петрова, стоматолог-терапевт Института красоты ГАЛАКТИКА
1. Ваш стоматолог не должен работать в клинике, где единственный сотрудник — это он сам. Иначе рано или поздно вам все равно придется эту клинику менять — в поисках ортопеда, хирурга, ортодонта, пародонтолога. Для лечения не всегда достаточно одного терапевта, даже если вы думаете, что «это всего лишь кариес». Хорошо, если при необходимости для вас могут собрать консилиум врачей, чтобы составить комплексный план лечения.
2. Обращайте внимание на оснащение клиники — ни один уважающий себя врач не будет работать без оборудования, необходимого для лечения по современным протоколам. Например, двумерные панорамные снимки зубов в прошлом — я за 3D. Нет сомнений: компьютерная томография (КТ) с трехмерными изображениями сейчас является самым достоверным рентгенологическим методом. Именно с помощью КТ можно обнаружить кариес, не видимый глазу, и даже некоторые онкологические заболевания на ранней стадии.
3. Стоматолог должен постоянно повышать свою квалификацию, посещать лекции, семинары, мастер-классы. В 2020-м году мы не можем работать так, как работали десять лет назад — объемы полезной информации увеличиваются ежегодно, и нужно эти объемы усваивать.
4. Возраст врача — это все же не главное. В свой первый рабочий день я принимала пациентку, попавшую в клинику «по острой боли». В итоге она продолжает наблюдаться уже 17 лет, на консультации приходит и вся ее семья. При этом у стоматолога может быть хоть 30-летний стаж, но это не означает, что он мастер своего дела. Можно работать все эти годы по устаревшим методикам, основываясь лишь на собственном мнении, а не на данных доказательной медицины.
5. В любом случае появляйтесь в кабинете вашего врача каждые 6 месяцев — для осмотра и гигиенической чистки. Это тот срок, за который могут появиться кариес и зубные отложения. И скорее всего, если проблема возникла в последние полгода, она не настолько значительна и поддается быстрому лечению. А вот запускать процесс не стоит: это может вам дорого стоить — во всех смыслах этого слова
На какие тонкости еще обратить внимание?
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Константин Ронкин, президент Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ)
1. Ищите специалиста, который понимает проблему полностью и интересуется не только кариесом на отдельно взятом зубе, а здоровьем всего организма. Поверьте, и к установке пломбы нужно подходить с умом. Ведь если врач не знает всех особенностей смыкания зубов, он может навредить даже обычной реставрацией. Хороший врач проводит комплексное обследование и составляет всеобъемлющий план лечения, который направлен на реабилитацию всего человека. Конечно, дальше выбор уже за самим пациентом.
2. Реальные истории пациентов на форумах — отличный инструмент, чтобы изучить плюсы и минусы доктора, но надо учитывать, что мнения субъективны и не всегда соответствуют реальности. Легко сказать — ищите специалиста. А где? Ни в одном медицинском справочнике не написано, кто есть кто. Да, стоматолог может всенародно — и в журналах, и в фейсбуке, и в тиктоке заявлять — я эксперт в эстетической реставрации зубов. А потом оказывается, что он сходил на две лекции и вылечил 2,5 человека. Мы вышли из ситуации следующим образом: представляем на сайте реальные истории людей (это библиотека из 64 кейсов), которые прошли лечение в клинике, с подробными фото-и видеоотчетами.
3. Актуальное оборудование и дипломы свидетельствуют о том, что клиника и врач не стоят на месте. Новые технологии экономят ваше время и нервы, а врач просто обязан тратить много часов на профессиональный тюнинг — диплом приличного медвуза лишь дает тебе право учиться дальше. Обязательно ознакомьтесь со списком учебных достижений вашего стоматолога. Хорошо, если там значатся зарубежные стажировки. Не потому что там лучше, а здесь хуже. Просто каждая школа имеет свои сильные стороны.
Свои зубы сохранить не удалось. Как искать врача для имплантации и протезирования?
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Елена Шмаин, заведующая отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Американской Медицинской Клиники
1. Проконсультируйтесь не у одного, а у нескольких специалистов. Хоть я сама стоматолог, бывает, тоже оказываюсь в кресле у коллег. И в любой непонятной ситуации поступаю так: со всеми результатами исследований на руках иду к трем врачам, чтобы получить разные мнения. Если два специалиста мыслят в схожем и верном направлении, выбираю — кто из них мне симпатичнее и больше подходит в финансовом плане.
2. Обязательно спрашивайте у хирурга — какие зубы мы все же можем сохранить? К сожалению, бывает и так, что некоторые стоматологи рассматривают свою работу исключительно как бизнес. В итоге удаляется то, что еще можно было бы оставить, но чуть меньше заработать. Мой совет не отменяет следующего факта: в определенных случаях сохранение зубов категорически невозможно и даже может привести к серьезным осложнениям.
3. Требуйте альтернативу: врач не должен сразу же навязывать максимальный план лечения и говорить — либо так, либо никак. Вам всегда должны предложить варианты — может быть, более дешевые или менее комфортные. Не стесняйтесь спрашивать врача: «А если не так дорого?» При этом по возможности не экономьте на самом искусственном корне зуба — имплантате. Место для маневра есть, например, при выборе материала для коронок при протезировании. Можно уходить не в самые дорогие варианты, а сделать что-то попроще — например, в боковых отделах зубов.
4. Учитесь четко задавать вопросы перед масштабной реабилитацией. В какие сроки это будет происходить? На какие этапы все будет поделено? Как это будет болеть? Какие возможны осложнения? Как долго я буду неработоспособен? Когда все закончится? Врач должен логично вам обрисовать весь путь, а вы, пусть не имея медицинских знаний, — понять логику того, что именно вас ждет. Если вы ничего не понимаете и не принимаете никакого участия, кроме финансового, — такое лечение может быть обречено на неудачу.
Как выбрать ортодонта, у которого вы, наконец, решитесь поставить брекеты?
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Джамиля Курданова, стоматолог-ортодонт клиники семейной стоматологии «МедГарант»
1. Ни в коем случае не спешите. К выбору ортодонта нужно подойти особенно вдумчиво: ведь, проходя лечение с помощью брекет-систем, вы будете встречаться со своим врачом на протяжении полутора-трех лет.
2. 95% врачей-ортодонтов по-прежнему обращают внимание в основном на эстетику или на ту жалобу, которую озвучили вы сами. Но опытный доктор должен видеть больше, чем просто «некрасиво». Хорошо, если он придерживается концепции так называемой нейромышечной стоматологии. Ведь проблемы с прикусом выходят далеко за рамки зубочелюстной системы: тут и положение головы и шеи, и изменение осанки, возможные головные боли, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Если мы просто выровняем зубы, но не уделим внимания функциональной составляющей — самочувствие человека с годами может лишь усугубиться.
3. Определить, грамотный ли перед вами ортодонт, можно уже на этапе диагностики. Перечень исследований перед установкой брекетов или элайнеров должен быть полноценным: это не только фотопрокол и снимки зубов, но и исследование височно-нижнечелюстного сустава, снимки черепа в нескольких проекциях.
4. Выбирайте стоматолога, которые разбирается не только в своей узкой специализации. Сейчас все больше стоматологов начинают осознавать, что в организме все взаимосвязано, работать вместе с остеопатами и кинезиологами для получения эффективного и стабильного результата лечения. Хороший стоматолог — это уже не просто врач с золотыми руками, но и с золотой головой
Как сохранить здоровье десен и когда имеет смысл искать пародонтолога?
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Юлия Барвина, хирург-пародонтолог и терапевт стоматологии DK Dent
1. Что такое пародонтит? Это когда в вашем зубодесневом кармане появился воспалительный элемент — грануляция. Хорошие новости: ситуация отлично поддается консервативному лечению. Золотым стандартом по-прежнему является использование скейлинга — так мы убираем зубные отложения под десной и те самые грануляции, не позволяя им разрушать связку зуба. После можно подключить к работе аппарат Vector: он идеально заполировывает поверхность корня зуба, обеспечивая его плотное прилегание к десне.
2. Врача-пародонтолога в редких случаях ищут целенаправленно. Ведь даже если проблемы с деснами уже начались, как правило, ничего не болит. Так что большинство пациентов попадают в кабинет после осмотра врача-терапевта — и крайне удивлены. На вопрос — а что вас беспокоит — отвечают, что их-то ничего не беспокоит, только их стоматолога. Вторая группа — люди, уже испытывающие некий дискомфорт, но еще не явную боль. И, наконец, третья категория — те, кто приходит с опозданием, когда зуб уже шатается или потерян.
3. Ваш стоматолог-терапевт должен обращать внимание на здоровье десен — чтобы вы не стали тем самым запущенным случаем. Многое зависит от его глазомера и уровня знаний. Опытный врач увидит изменения с деснами во время планового приема, при необходимости прозондирует карман и определит его глубину. Если карман глубже 3 мм — направит к пародонтологу.
4. Если вы еще ни разу не бывали у пародонтолога, рекомендую хотя бы раз записаться на профилактическую чистку именно к нему, а не просто к гигиенисту или врачу-терапевту. Таким образом, вы убьете двух зайцев — получите и необходимую гигиену, и осмотр десен. Не удивляйтесь, если врач просит принести вас с собой на прием зубную щетку. По тому, как чистит зубы человек и как выглядит его щетка, можно сказать многое о принципах домашней гигиены. А главное — наглядно скорректировать ее. Не забывайте, что 90 % успеха в уходе за зубами и деснами — это ваша домашняя работа.
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