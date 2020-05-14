Студия биомедицинской визуализации Visual Science создала детальную и научно достоверную модель коронавируса в атомном разрешении. Ее спроектировали на основе современный научных данных о строении COVID-19, а также комментариев ведущих вирусологов, которые занимаются его исследованием.
Видео дня: как выглядит научно достоверная модель коронавируса в атомном разрешении
Отмечается, что сейчас эта модель является наиболее достоверной из представленных. В ее создании использовали подходы и методы, используемые в фундаментальных и прикладных научных исследовниях.
«В свойственном им завораживающем стиле, талантливые иллюстраторы из Visual Science создали модель вирусной частицы SARS-CoV-2. В мельчайших деталях она демонстрирует зрелую частицу с поверхностными белками, встроенными в мембрану. Вид со срезом показывает нуклеокапсид внутри частицы. Эти великолепные изображения позволяют лучше понять организацию вируса, а для неспециалистов, сделать вирус, инфецирующий миллионы людей, практически осязаемым», — прокомментировал разработку Винсент Раканиелло, Хиггинсовский профессор Департамента Микробиологии и Иммунологии Колумбийского университета.
Visual Science в рамках своего некоммерческого проекта «Зоопарк вирусов» собирают модели ВИЧ, гриппа A/H1N1, вируса Эбола, вируса папилломы человека и вируса Зика. Теперь к ним добавится и модель вируса SARS-CoV-2.
Ранее ученые из Массачусетского технологического института представили, как бы звучал новый вирус COVID-19, если бы был мелодией. Каждой аминокислоте в структуре белка биологи MIT присвоили ноту, а каждому аспекту белка — свой инструмент. Финальную композицию сыграли на колокольчиках, флейте и традиционном японском инструменте кото. Получилось духоподъемно!
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.