Видео дня: как выглядит научно достоверная модель коронавируса в атомном разрешении



Отмечается, что сейчас эта модель является наиболее достоверной из представленных. В ее создании использовали подходы и методы, используемые в фундаментальных и прикладных научных исследовниях.

«В свойственном им завораживающем стиле, талантливые иллюстраторы из Visual Science создали модель вирусной частицы SARS-CoV-2. В мельчайших деталях она демонстрирует зрелую частицу с поверхностными белками, встроенными в мембрану. Вид со срезом показывает нуклеокапсид внутри частицы. Эти великолепные изображения позволяют лучше понять организацию вируса, а для неспециалистов, сделать вирус, инфецирующий миллионы людей, практически осязаемым», — прокомментировал разработку Винсент Раканиелло, Хиггинсовский профессор Департамента Микробиологии и Иммунологии Колумбийского университета.

Visual Science в рамках своего некоммерческого проекта «Зоопарк вирусов» собирают модели ВИЧ, гриппа A/H1N1, вируса Эбола, вируса папилломы человека и вируса Зика. Теперь к ним добавится и модель вируса SARS-CoV-2.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института представили, как бы звучал новый вирус COVID-19, если бы был мелодией. Каждой аминокислоте в структуре белка биологи MIT присвоили ноту, а каждому аспекту белка — свой инструмент. Финальную композицию сыграли на колокольчиках, флейте и традиционном японском инструменте кото. Получилось духоподъемно!



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