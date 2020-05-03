Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность того, что в России пандемия коронавируса будет развиваться по итальянскому сценарию. В интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» он высказал мнение, что это маловероятно.
Главврач больницы в Коммунарке пояснил, почему итальянский сценарий в России маловероятен
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Фото из Facebook Дениса Проценко
Проценко подчеркнул, что в Италии наблюдается ярко выраженное региональное развитие заболевания. Как отметил врач, в северной части страны произошла «катастрофическая ситуация» с большим числом зараженных, тяжелых пациентов, которые нуждаются в ИВЛ, а также высокой смертностью, при этом на юге ситуация была более стабильной.
«Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — добавил он. Кроме того, во многих стран эпидемия имеет свои особенности развития, и историю России можно назвать уникальной, считает Проценко. Он предположил, что благодаря предпринятым мерам в Москве, среди которых были изоляция, контроль на въезде, провизорные госпитали, а также тщательное наблюдение, страна получила две-три недели для «перестроения».
При этом в отношении коронавируса все страны объединяют отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии, из-за чего никто не может спрогнозировать сроки окончания эпидемии, отметил врач.
Напомним, ранее главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что выход на плато по числу заразившихся не гарантирует скорого затухания и окончания эпидемии. Такой вывод был сделан после анализа всех известных эпидемий гриппа с начала прошлого века. А Роспотребнадзор допустил вторую волну заболеваемости коронавирусом осенью в России. «Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с чего начнется снятие ограничений из-за коронавируса в России. Так, сначала россиянам разрешат гулять в небольшой компании из двух-трех человек, заниматься спортом и физкультурой на улице, совершать пробежки и гулять с детьми. При этом Попова уточнила, что при прогулках люди должны соблюдать социальную дистанцию. Анна Попова также предположила, что режим самоизоляции можно будет отменять после майских праздников. Россияне сидят по домам уже два инкубационных периода, более 28-30 дней.
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