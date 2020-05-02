Во Франции первая кошка заразилась коронавирусом

Напомним, международная группа ученых на основании проведенного ими экспресс-исследования сделала вывод, что коронавирус не передается от домашних животных к человеку. Как считают эксперты, та база данных, сформированная на сегодняшний день, говорит о сугубо человеческой природе коронавирусной инфекции. Клинические ветеринары уточняют, что опыты, проводимые на кошках, собаках, свиньях, показали очень малую восприимчивость к вирусу домашних животных, особенно собак.

Напомним, ранее китайские ветеринары выяснили, что у почти 15% бродячих и домашних кошек в Ухане есть антитела к SARS-CoV-2. Так, наличие антител подтвердилось у 15 животных (около 15%) из 102 протестированных особей. Исследователи отмечают, что домашних питомцев заразили их хозяева, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А вот каким способом заразились бродячие кошки, пока неизвестно. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть при контактах с людьми.

Позже Всемирная организация здравоохранения заявила о тщательном отслеживании случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. «Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью», – уточнил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

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