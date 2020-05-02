Французские ветеринары впервые выявили коронавирусную инфекцию у домашней кошки, которой, как предполагают эксперты, вирус передался от инфицированного хозяина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную ветеринарная школа Альфора (ENVA).
Во Франции первая кошка заразилась коронавирусом
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Фото: Shutterstock
В заявлении говорится, что смешанная команда вирусологических исследований обнаружила первую кошку, которая является носителем SARS-CoV-2 во Франции. Как и в других подтвержденных случаях в других странах, кошка жила с человеком, заразившимся COVID-19.
Специалисты ENVA, Агентства санитарной безопасности (Anses) и Национального института сельскохозяйственных исследований (Inrae) в сотрудничестве с институтом Пастера тестировали домашних кошек нескольких жителей столичного региона, у которых было подозрение на коронавируса. Один из анализов показал положительный результат, при этом у животного наблюдались характерные дыхательные и пищеварительные симптомы заболевания.
«Данное исследование впервые позволило подтвердить естественное заражение кошки на территории страны (недалеко от Парижа), вероятно, ее владельцами. На данном этапе исследований можно судить, что вирус трудно передается животным, даже в случае контакта с инфицированными владельцами», – отмечают специалисты. Они советуют больным COVID-19 избегать прямых контактов с их кошками, носить маску в их присутствии и мыть руки перед тем, как их погладить, чтобы защитить животных.
Напомним, международная группа ученых на основании проведенного ими экспресс-исследования сделала вывод, что коронавирус не передается от домашних животных к человеку. Как считают эксперты, та база данных, сформированная на сегодняшний день, говорит о сугубо человеческой природе коронавирусной инфекции. Клинические ветеринары уточняют, что опыты, проводимые на кошках, собаках, свиньях, показали очень малую восприимчивость к вирусу домашних животных, особенно собак.
Напомним, ранее китайские ветеринары выяснили, что у почти 15% бродячих и домашних кошек в Ухане есть антитела к SARS-CoV-2. Так, наличие антител подтвердилось у 15 животных (около 15%) из 102 протестированных особей. Исследователи отмечают, что домашних питомцев заразили их хозяева, которые перенесли коронавирусную инфекцию. А вот каким способом заразились бродячие кошки, пока неизвестно. Предполагается, что вирус в их организм мог попасть при контактах с людьми.
Позже Всемирная организация здравоохранения заявила о тщательном отслеживании случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. «Мы в курсе того, что домашние животные пациентов с COVID-19 в отдельных случаях заражены этой болезнью», – уточнил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
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