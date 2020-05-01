Россия в последние недели уже почти вышла на плато по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Скворцова: Россия практически вышла на плато по коронавирусу в последние недели
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Фото: Shutterstock
«Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев», – заявила она. Согласно опыту других стран, после выхода на плато возможны колебания в количестве случаев заболевания Covid-19, добавила Скворцова.
При этом глава ФМБА подчеркнула, что во время майских праздников необходимо меньше контактировать с людьми. По ее мнению, на дачи выезжать можно, но там люди должны общаться только со своей семьей.
Ранее на сайте Смольного опубликовали «майские» рекомендации для жителей города. Среди привычных советов — соблюдать режим самоизоляции и не встречаться с близкими, воздержаться от поездок, а для занятий спортом выбирать парки и скверы. Смольный и правительство Ленобласти смогли договориться об условиях, которые придется соблюдать петербуржцам, если они хотят провести долгие выходные за городом. Также 29 апреля свои советы о том, как обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции и не только, опубликовал Роспотребнадзор.
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