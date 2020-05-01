Скворцова: Россия практически вышла на плато по коронавирусу в последние недели

Ранее на сайте Смольного опубликовали «майские» рекомендации для жителей города. Среди привычных советов — соблюдать режим самоизоляции и не встречаться с близкими, воздержаться от поездок, а для занятий спортом выбирать парки и скверы. Смольный и правительство Ленобласти смогли договориться об условиях, которые придется соблюдать петербуржцам, если они хотят провести долгие выходные за городом. Также 29 апреля свои советы о том, как обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции и не только, опубликовал Роспотребнадзор.

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