3. Подумайте, какая поддержка у вас уже есть, а в какой вы нуждаетесь

Чтобы проанализировать, какой именно поддержки вам не хватает, можно выполнить следующее упражнение. Сначала запишите имена людей — друзей, родственников, коллег — которые на данный момент вас уже поддерживают. Далее обозначьте, как именно они это делают. Это может быть даже такая мелочь, как сообщение: «Привет! Как ты там?». Может быть, они помогают и делами: например, приносят продукты домой, помогают по дому или сидят с вашими детьми. После заполнения этой таблицы поразмышляйте, где, какой поддержки вам еще не хватает, в чем она может выражаться и где ее можно найти?

Упражнение помогает сфокусировать своё внимание, во-первых, на собственных потребностях и нуждах. И, во-вторых, на том, как их можно удовлетворить . Конечно, посмотрите на эту задачу шире, нежели как на обращение за помощью к близким: так вы позаботитесь не только о себе, но еще и о них. Может быть, поддержкой для вас будет прогулка возле дома с любимой книгой в плеере, в то время как ваш партнер побудет дома с ребенком.