В связи с пандемией коронавируса приостановлен плановый прием пациентов — для частных клиник это решение равносильно банкротству из-за фактической остановки деятельности и тотальных убытков. Президент Бостонского Института Эстетической Медицины Константин Ронкин провел аудит филиалов БИЭМ в Петербурге, Москве и Бостоне и рассказал «Собака.ru», чем отличилась господдержка медицинского бизнеса в США.
Президент БИЭМ: «Филиал моей клиники в США получил $200 000 от государства, там бизнес я сохраню, а в России — надо бороться»
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Константин Ронкин
О БИЭМ в США
Налоги в Соединенных Штатах никто не отменял. Но, как бы парадоксально не звучало, деньги, с которых мы платим налоги, дает государство. «Вы не виноваты в том, что государство заставило вас не работать» — с такими словами к гражданам обратилась власть. В итоге сделано все, чтобы бизнес не развалился: 50% экономики Штатов держится на малых предприятиях.
Сейчас в США действует несколько программ поддержки малого бизнеса (таким считается предприятие, в котором трудятся до 500 человек), но воспользоваться можно только одной.
Первый вариант: если компания терпит убытки, она может претендовать на единовременную выплату до $10 000. Если и этого не достаточно, существует второй вариант — можно взять заем в банке, чтобы платить сотрудникам в полном объеме. Например, у меня 20 работников, в месяц на них надо $80 000. Если 75% от займа я отдам на зарплаты, а остальное пошлю на поддержание бизнеса (аренда, коммунальные услуги и тд) — мне возвращать кредит не нужно, его закроет государство. При невыполнении условий придется вернуть, но все равно с очень маленьким процентом: 1-2%. Американское отделение БИЭМ запросило уже порядка $100 000.
Некоторые работники нашей клиники в США после введения карантина даже стали получать больше, чем обычно. Во-первых, назначена единовременная выплата каждому гражданину с доходом меньше $75 000 в год от государства — $1200 на взрослого, $500 на ребенка. Плюс каждому потерявшему доход из-за режима ЧС (а он введен Трампом во всех 50-и штатах) положено $600 в неделю, как добавка к пособию по безработице. И, наконец, пособие по безработице составляет примерно половину от зарплаты. Поэтому некоторые мои ассистенты и администраторы стали получать в среднем на $200-400 больше, чем обычно .
В Бостоне моя стоматологическая клиника принимает только по неотложным показаниям уже 2 месяца. Сделать это настоятельно рекомендовала Американская Ассоциация Стоматологов — это почти то же самое, что государственный запрет в России. Но рейды с полицией здесь не устраивают.
Сотрудники БИЭМ сейчас получают деньги только от государства, не от бизнеса. Если они приходили в клинику для оказания неотложной помощи пациенту, специальным службам высылается отчет, и пособие по безработице сокращается. За те четыре часа, которые люди отработали, заплатит клиника. Нельзя и работать, и получать пособие.
Я знаю, что бизнес в Штатах, я точно не потеряю: офис останется прежним, сотрудники тоже. А вот в России — надо бороться.
О БИЭМ в России
Офисы БИЭМ в Москве и Петербурге работают только для оказания неотложной помощи. Существует целый список, с какими патологиями мы можем принимать, а с какими нет. Мы очень четко организовали систему: бригада, которая состоит из минимального количества работников, выезжает в клинику БИЭМ для оказания срочной помощи.
Что бы ни говорили, стоматологический бизнес имеет очень маленький запас прочности. Мы продержимся до конца мая — начала июня. Сверхприбылей нет, люди с трудом выживают. Особенно в тех условиях, в которых нас оставили — без какой-либо действенной поддержки.
Приход отсутствует, а расходы-то остались! Что такое отсрочки? Бизнесу придется заплатить через полгода в двойном размере все налоги и аренды. Получается, мы выйдем из этой ситуации через 4-6 месяцев с огромными долгами, которые никак не отдать. Скопится долг в $100 000, а заработаем мы за это время в разы меньше.
Сейчас мы сократили зарплату до того минимума, который позволяет закон. Наши арендодатели дали скидку или даже арендные каникулы, ведь лучше сейчас меньше заработать, но не дать бизнесу погибнуть. За счет этого мы сумели прожить апрель и, может, проживем май.
Часть наших работников уехали к себе домой в другие города, чтобы переждать там: написали заявление на увольнение по собственному желанию. Тем, кто находится в простое, платим 2/3 от оклада. Остальные в оплачиваемом/неоплачиваемом отпуске. Надеюсь, как только закончится пандемия, все вернутся обратно, ведь в нашей индустрии кадры решают все.
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Филиал БИЭМ в Петербурге
О будущем стоматологии
Как стоматология трансформируется из-за пандемии, будет зависеть от решений власти. Очевидно, что будут установлены новые правила эпидемиологической безопасности. В Штатах я уже получил e-mail с рекомендациями стоматологической ассоциации: что с оборудованием делать, как работать с компьютерными программами, как обратно запускать процессы. А в России пришел огромный список журналов, которые нам теперь надо заполнять, и приказов, которые надо выпускать, — работы прибавится.
Вирус достаточно легко передается. Осложняется ситуация тем, что многие COVID-положительные в отсутствии симптомов не подозревают о своем заражении. Конечно, стоматологический кабинет и в мирное время дезинфицируется тщательно — в этом плане мы безопасны. Но с другой стороны, работаем в полости рта и носоглотке, где находится очаг инфекции, поэтому вероятность передачи вируса стоматологу без спецзащиты при контакте с пациентом почти 100%. Если до пандемии мы применяли универсальные и отлаженные схемы защиты от от инфекции (к примеру, гепатита и ВИЧ), то после — введем дополнительные. Например, не будет достаточно обычных хирургических масок — врачам понадобятся респираторы с карбоновым фильтром.
В БИЭМ наймем дополнительный персонал, который будет проводить инфекционный контроль: помогать надевать одноразовую одежду, следить за ее сменой, вести график проветриваний и дезинфекции поверхностей. Такие меры предосторожности приведут к подорожанию услуг.
Вместе с тем безопасность пациентов и сотрудников на первом месте, поэтому экономить на этом никто не будет. Мы уже заказали маски с большей фильтрующей способностью и защитные экраны для лица.
Наш бостонский офис, в отличие от московского и петербургского, спроектирован как одно открытое пространство с перегородками. Это позволяет избежать инфицирования через контакт с дверной ручкой, например, но увеличивает риск передачи от сотрудника к сотруднику. Будем вводить новые системы безопасности, вплоть до замены дозаторов мыла с механических на автоматические.
Поскольку пандемия коснулась каждого, вероятно, будут задержки поставок материалов и оборудования. Но главное, всегда в наличии должны быть СИЗ (средства индивидуальной защиты. — Прим.ред.), они точно понадобятся и после пандемии.
Еще до этой глобальной катастрофы у БИЭМ была идея внедрения телемедицины и консультирования онлайн. Да, есть некоторые трудности, связанные с законодательством и спецификой стоматологического бизнеса — так или иначе нужно встретиться с пациентом. Но после карантина мы точно будем развиваться в этом направлении, ведь у БИЭМ традиционно много пациентов из других городов России и ближнего зарубежья.
Надо понимать, что часть штатов уже вышли на плато по количеству новых заболевших, в некоторых регионах наблюдается даже спад. Страна начинает запускать экономику, открываются бизнес-центры. Наблюдения за пандемией в США позволяет нам предсказать, что будет в России. Конечно, снятие карантина не произойдет в один день, это процесс: на улицах и в офисах нужно будет все еще выдерживать дистанции, избегать скопления людей. Но свет в конце тоннеля уже виден!
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