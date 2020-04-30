Президент БИЭМ: «Филиал моей клиники в США получил $200 000 от государства, там бизнес я сохраню, а в России — надо бороться»

О БИЭМ в США

Налоги в Соединенных Штатах никто не отменял. Но, как бы парадоксально не звучало, деньги, с которых мы платим налоги, дает государство. «Вы не виноваты в том, что государство заставило вас не работать» — с такими словами к гражданам обратилась власть. В итоге сделано все, чтобы бизнес не развалился: 50% экономики Штатов держится на малых предприятиях.

Сейчас в США действует несколько программ поддержки малого бизнеса (таким считается предприятие, в котором трудятся до 500 человек), но воспользоваться можно только одной.