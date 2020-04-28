Доктор биологических наук, профессор, экс-заместитель генерального директора центра «Вектор» Сергей Нетесов провел для «Собака.ru» полный «корона-ликбез». Почему в России показатель смертности oт COVID-19— один из самых низких в мире? Могут ли кошки быть переносчиками заболевания? И какую цепочку заражений может запустить всего один бессимптомный носитель?
Экс-руководитель центра вирусологии «Вектор» Сергей Нетесов — о некорректной статистике смертей от COVID-19, качестве тест-систем и заболевших кошках
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Сергей Викторович Нетесов — член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, профессор кафедры молекулярной биологии и биотехнологии ФЕН НГУ.
В своих интервью и на последней онлайн-лекции вы говорили, что Россия допускает те же ошибки, что и Италия, и США, не выявляя бессимптомных носителей. Какие еще неверные шаги мы делаем в борьбе с COVID-19?
Главная ошибка, которую совершает большинство людей, — несерьезное отношение к карантинным мерам. Последствия этого мы наблюдаем ежедневно: число инфицированных продолжает расти. И это не промах руководства, а грубейшая ошибка населения. По данным Китая, Кореи и ряда европейских стран, количество бессимптомных носителей составляет восемьдесят и более процентов: эта цифра зависит и от методов обследования, и от того в какой фазе эпидемии находится страна. Всего один бессимптомник может стать причиной тысячи смертей, поэтому я настаиваю на важности тестирования для их выявления с последующей изоляцией.
У бессимптомных носителей признаки заболевания полностью отсутствуют?
Да, и в этом нет ничего выдающегося: когда человека вакцинируют от кори, паротита, краснухи и других болезней, вирусы в организме размножаются, но у большинства из нас симптомы не проявляются. Дело в том, что штамм вируса в прививках — специально ослабленный, и в отличие от патогенного, болезнетворного штамма, он разрушает очень мало клеток. Поэтому у тех людей, у которых, по всей видимости, недавно была встреча с похожей инфекцией, заболевание протекает бессимптомно, однако во время дыхания или разговора они выделяют аэрозольные частицы, содержащие коронавирус SARS-CoV-2. Основная часть этих частиц — крупные капли, они оседают на землю в течение нескольких секунд, максимум — минут, но есть и мелкие, которые могут находиться в воздухе до двух часов, особенно в помещении или на улице в безветренную погоду. Во многих странах этот фактор не учли, что стало фатальной ошибкой. Поэтому очень важно не просто говорить о карантине, а соблюдать этот режим, ведь вы не можете знать, кто рядом с вами — здоровый человек или бессимптомный носитель.
Получается, те, кто носят маски в присутствии людей, а затем опускают ее на подбородок, тоже рискуют?
Они этим действием убивают эффект ношения маски, так как не только перестают через нее дышать, но еще и касаются ее наружной стороны, где вирус адсорбируется: инфекция переносится на руки, а потом достаточно один раз прикоснуться к лицу, глазам или другим слизистым оболочкам, и все — вы инфицированы. К тому же подавляющее большинство людей использует обычные маски без обратного клапана, что, конечно, немного, но снижает вероятность заражения, однако не является гарантией от него.
На днях в Минздраве РФ заявили, что в России показатель смертности — один из самых низких в мире. Это действительно так, или дело в том, что у нас эпидемия только начинается?
Это ошибка в подсчетах. Когда в регионах появляются первые заболевшие, смертность нулевая, так как умирать люди начнут недели через две-три, но мы всех зараженных уже учитываем в общей сумме заболевших. Поэтому достоверные показатели будут только по итогам эпидемии. В США тоже изначально говорили о низкой смертности, и что происходит сейчас? И если мы не будем принимать противоэпидемические меры, то не сможем избежать такого же развития событий, и не надо успокаивать себя недостоверной статистикой. Более того, в некоторых странах в количество зараженных включили бессимптомных носителей, поделив число умерших на это значение. А при гриппе, к примеру, бессимптомников никогда и не считали: никто такую тщательную диагностику не проводил. Если же мы учтем количество бессимптомных носителей при гриппозной инфекции и сопоставим их с данными по CoViD-19, то получим совершенно другой процент, который минимум в двадцать, а то и в тридцать раз будет превышать смертность при гриппе.
Сейчас в мире ведется разработка вакцины от коронавируса, в том числе в новосибирском «Векторе», где вы проработали более тридцати лет. Каковы шансы, что среди них будут успешные кейсы, ведь существуют инфекции, от которых до сих пор нет «противоядия»?
Здесь не случайно употребляется слово «разработка». Конечно, в любом случае эти препараты в той или иной степени будут давать иммунный ответ в организме, но пока нет ни одной человеческой вакцины от коронавирусов, поэтому невозможно точно заранее сказать, насколько они будут эффективны. Да, есть инактивированные вакцины против коронавирусов кошек и собак, однако ни одна организация не возьмется за создание аналогичного варианта для людей — это дорого, опасно для производителя и не факт, что он будет эффективен. Поэтому кандидатные вакцины еще нужно проверить на моделях, а они выявлены только недавно: это либо хорьки, либо макаки-резусы, либо кошки, и с последними работать не очень хочется, потому что это животные далеко не самые смирные. Испытание на добровольцах первой волны запланировано на конец мая — начало июня. Затем в течение месяца их будут наблюдать, отслеживая выработку антител и побочные реакции. Далее в июле-августе последуют клинические испытания второй фазы. Процесс небыстрый, а результат гарантировать пока не может никто.
Когда в СМИ появилась информация о том, что кошки и хорьки могут быть переносчиками заболевания, люди интерпретировали это неправильно, решив, что эти домашние питомцы могут стать источниками заражения, и начали от них избавляться. Давайте расставим все точки над «и»: как человек может подцепить коронавирусную инфекцию от животного?
Коронавирусов в природе очень много, мы с ними живем тысячелетиями, и среди них есть те, которые поражают скот, птиц, собак и других животных. Однако на данный момент не зафиксировано ни одного случая, когда бы человек заразился коронавирусом от домашнего питомца. Опять же нужно понимать: кошка может получить вирус только от хозяев, и с гораздо большей вероятностью заразиться можно от принесшего в дом вирус члена семьи. Поэтому думать, что кошка будет распространителем — это верх абсурда. Более того, сегодня есть миллионы случаев передачи вируса от человека к человеку, а от человека к кошачьим (не наоборот!) всего несколько, и в основном — к тиграм и львам, и лишь один или два — к кошкам. Другое дело, если в семье есть заболевший, который имел контакт с животным, но тогда он общался и с родными, и намного более тесно, чем с кошкой.
Каждому из нас сегодня хочется уберечь от вируса своих близких. Возможна ли разработка экспресс-тестов для домашнего использования?
Во-первых, получить достоверные результаты без специального оборудования, используя ПЦР-тест, все равно не получится, так как эта процедура требует определенных температурных условий. Во-вторых, чем быстрее тест, тем ниже его чувствительность. В-третьих, если вести привычный образ жизни, то тесты нужно делать ежедневно, поскольку, продолжая общение с другими людьми, заразиться можно в любой момент.
В СМИ прошла информация, что у российских тестов низкая чувствительность, что является причиной того, что масштаб распространения инфекции в нашей стране отличается от европейского. Насколько эти показатели могут быть критичны в плане диагностики?
Это устаревшие данные: сегодня в России зарегистрирована не одна тест-система, а полтора десятка. Да, изначально некоторые из них действительно обладали низкой чувствительностью, но уже в начале марта в нашей стране появились тесты с чувствительностью не менее, чем сто вирусных частиц в пробе.
Становится ли вирус со временем более «лояльным» к человеку из-за мутаций?
Он мутирует не так быстро. Мы сами, конечно, запустили процесс селекции, изолируя тяжелых больных и тех, кто с ними контактировал, при этом не ограничивая контакты бессимптомных носителей, и в результате «включили» систему отбора менее патогенного вируса. Однако не стоит забывать, что пожилого человека COVID-19 просто сбивает с ног, и не нужно рассчитывать, что за счет эволюции за один-два месяца болезнь станет менее опасной. Поэтому и нужен карантин: по опыту других стран, мы пока не можем искоренить инфекцию, это длительная борьба, но часть населения переносит заболевание на ногах, становится к нему иммунной, и в итоге, перестает распространять коронавирус, и эпидемиологическая цепочка прерывается без пиковой нагрузки на больницы.
Карантинные меры применяли еще несколько сотен лет назад, когда всех пассажиров и команду корабля с опасными больными изолировали в отдельном бараке, бесконтактно передавали еду, мыли тарелки древесной золой, а это щелочь. Метод работал тогда, и будет работать сейчас. Чтобы изобрести лечебные и вакцинные препараты, нужен не один год, поэтому лучше пересидеть дома этот период в один-два месяца, прекратив тем самым распространение вируса, и вернуться к обычной жизни, как это сделали в Китае и начинают делать в Корее. Однозначно, это лучше, чем ждать чуда, растянув срок карантина на еще более длительный срок.
То есть ослабление карантинных мер, когда в некоторых городах разрешили работать салонам красоты, — это еще одна ошибка?
Уже не в одном интервью я говорил, что мы сами открываем пути для распространения коронавируса. В парикмахерских и салонах красоты очень близкое общение с клиентом, здесь достаточно одного бессимптомного носителя, и все — цепочка распространения продолжилась. Другое дело строители: как правило, они носят респираторы, не имеют тесного контакта с людьми, плюс там работает компактно живущий контингент. Хотя опять же они ходят в магазины, но все же ослабление карантинных мер в этой сфере представляет меньшую опасность. С другой стороны, я понимаю руководителей, которые находятся в очень сложной ситуации, ведь если надолго затормозить экономику, то население начнет болеть и умирать от недоедания.
Эпидемия коронавирусной инфекции совпала с периодом вакцинации от клещевого энцефалита. Стоит ли сейчас ставить прививки, или лучше избегать любых воздействий на организм?
Роспотребнадзор совместно с Минздравом РФ приняли решение отложить прививки для взрослых, а в некоторых регионах их отменили и для детей, чтобы избежать тесного контакта людей и не нарушать режим самоизоляции. Однако ряд поликлиник поступили мудро и просто сделали отдельный вход в прививочный кабинет, организовав культурную очередь или запись через определенные промежутки времени. И это максимально разумный выход из ситуации, потому что коронавирус — не самое опасное заболевание, а если ребенку вовремя не поставить прививку против кори, то здесь вероятность осложнений — десять процентов, и некоторые из них хуже, чем смерть. Например, хронический прогрессирующий панэнцефалит — это беда на всю жизнь, когда человек теряет способность координированно двигаться, мыслить нормально. А в африканских странах, где нет национального календаря прививок, детская смертность до пяти лет и вовсе составляет пятьдесят процентов. Поэтому я этого решения не понимаю. К тому же, в России многие рекомендации Европейского бюро ВОЗ игнорируются, в том числе по вакцинации против ротавируса, папилломавируса и других инфекций, однако мы не только их не выполняем, но и молчим по этому поводу.
На мой взгляд, сейчас главное — не отказываться от прививок, а грамотно организовать процесс вакцинации, чтобы исключить контакты людей между собой. Прививки не ослабляют иммунитет: мы каждый день получаем инфекции извне, и эта «добавка» просто незначительна.
В разработке каких вакцин вы принимали участие, когда работали в «Векторе»?
В 1990-е и 2000-е годы мы разработали несколько десятков кандидатных вакцинных препаратов, но только некоторые из них пошли в практику, так как показали свою эффективность и безопасность, и одна из самых значимых — это вакцина против гепатита А. Благодаря работе по оценке качества отечественных и зарубежных штаммов, мы нашли пути к ее улучшению. Конечно, были и неудачные кейсы, но они помогли другим разработчикам, да и нам самим продвинуться вперед.
Однако репутация у отечественных препаратов не настолько хорошая, как у зарубежных аналогов.
Конечно, двадцать-тридцать лет назад наша вакцина от клещевого энцефалита была не такой чистой, как сегодня, но процесс доработки и совершенствования идет постоянно. И если сначала были в некотором роде эвристические препараты, то затем начал главенствовать физико-химический подход, к сторонникам которого я себя отношу. Именно тогда стало ясно, что качество вакцины можно улучшать путем ее очистки и последующего анализа чистоты, разделяя препарат вакцины на компоненты и проверяя чистоту каждого из них.
У вас COVID-19 вызывает любопытство или опасения?
Для меня это вызов, и человечество успешно справлялось в прошлом с такими проблемами. Все вакцины, на самом деле, это ответы на вызовы, и в этой борьбе проявляется сила человеческого разума. Уже двадцать пять лет я читаю лекции по вирусологии и вижу, что у людей нет даже элементарных знаний в этой области, что приводит к бескультурью в области борьбы с заболеваниями. С годами я понял, что миссия специалиста должна меняться с течением времени, и если когда-то я анализировал вирусы, разрабатывал препараты, отрабатывал схемы их очистки, то затем пришел к тому, что не менее важно донести до людей необходимую информацию. И я очень огорчен, что в школах на уроках обж ни слова не говорят о вирусах и бактериях, а они представляют нешуточную опасность, так как заразиться серьезным заболеванием можно в самой безобидной ситуации, даже не подозревая об этом. Поэтому пять лет назад совместно с коллегами подготовил и записал один из первых бесплатных онлайн-курсов от НГУ для образовательного ресурса coursera.org. Две мои первые онлайн-лекции по коронавирусу на YouTube — тоже хороший ликбез по теме. Надеюсь, благодаря им люди станут более серьезно относиться к карантину. Хотя уже сейчас нужно либо корректировать меры, либо ждать усиления эпидемии. Приход тепла, на который многие рассчитывают, никак на ситуацию не повлияет, так как от температуры воздуха жизнеспособность вируса не зависит — он в основном распространяется непосредственно от человека к человеку, поэтому самое главное сегодня — это социальное дистанцирование, самоизоляция и минимизация близких контактов с людьми и предметами общего пользования.
Текст: Татьяна Евстигнеева
Фото: архивы пресс-служб
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