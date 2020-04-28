Экс-руководитель центра вирусологии «Вектор» Сергей Нетесов — о некорректной статистике смертей от COVID-19, качестве тест-систем и заболевших кошках

В своих интервью и на последней онлайн-лекции вы говорили, что Россия допускает те же ошибки, что и Италия, и США, не выявляя бессимптомных носителей. Какие еще неверные шаги мы делаем в борьбе с COVID-19?

Главная ошибка, которую совершает большинство людей, — несерьезное отношение к карантинным мерам. Последствия этого мы наблюдаем ежедневно: число инфицированных продолжает расти. И это не промах руководства, а грубейшая ошибка населения. По данным Китая, Кореи и ряда европейских стран, количество бессимптомных носителей составляет восемьдесят и более процентов: эта цифра зависит и от методов обследования, и от того в какой фазе эпидемии находится страна. Всего один бессимптомник может стать причиной тысячи смертей, поэтому я настаиваю на важности тестирования для их выявления с последующей изоляцией.

У бессимптомных носителей признаки заболевания полностью отсутствуют?

Да, и в этом нет ничего выдающегося: когда человека вакцинируют от кори, паротита, краснухи и других болезней, вирусы в организме размножаются, но у большинства из нас симптомы не проявляются. Дело в том, что штамм вируса в прививках — специально ослабленный, и в отличие от патогенного, болезнетворного штамма, он разрушает очень мало клеток. Поэтому у тех людей, у которых, по всей видимости, недавно была встреча с похожей инфекцией, заболевание протекает бессимптомно, однако во время дыхания или разговора они выделяют аэрозольные частицы, содержащие коронавирус SARS-CoV-2. Основная часть этих частиц — крупные капли, они оседают на землю в течение нескольких секунд, максимум — минут, но есть и мелкие, которые могут находиться в воздухе до двух часов, особенно в помещении или на улице в безветренную погоду. Во многих странах этот фактор не учли, что стало фатальной ошибкой. Поэтому очень важно не просто говорить о карантине, а соблюдать этот режим, ведь вы не можете знать, кто рядом с вами — здоровый человек или бессимптомный носитель.

«В некоторых странах в количество зараженных включили бессимптомных носителей, поделив число умерших на это значение»

Получается, те, кто носят маски в присутствии людей, а затем опускают ее на подбородок, тоже рискуют?

Они этим действием убивают эффект ношения маски, так как не только перестают через нее дышать, но еще и касаются ее наружной стороны, где вирус адсорбируется: инфекция переносится на руки, а потом достаточно один раз прикоснуться к лицу, глазам или другим слизистым оболочкам, и все — вы инфицированы. К тому же подавляющее большинство людей использует обычные маски без обратного клапана, что, конечно, немного, но снижает вероятность заражения, однако не является гарантией от него.

На днях в Минздраве РФ заявили, что в России показатель смертности — один из самых низких в мире. Это действительно так, или дело в том, что у нас эпидемия только начинается?

Это ошибка в подсчетах. Когда в регионах появляются первые заболевшие, смертность нулевая, так как умирать люди начнут недели через две-три, но мы всех зараженных уже учитываем в общей сумме заболевших. Поэтому достоверные показатели будут только по итогам эпидемии. В США тоже изначально говорили о низкой смертности, и что происходит сейчас? И если мы не будем принимать противоэпидемические меры, то не сможем избежать такого же развития событий, и не надо успокаивать себя недостоверной статистикой. Более того, в некоторых странах в количество зараженных включили бессимптомных носителей, поделив число умерших на это значение. А при гриппе, к примеру, бессимптомников никогда и не считали: никто такую тщательную диагностику не проводил. Если же мы учтем количество бессимптомных носителей при гриппозной инфекции и сопоставим их с данными по CoViD-19, то получим совершенно другой процент, который минимум в двадцать, а то и в тридцать раз будет превышать смертность при гриппе.

Сейчас в мире ведется разработка вакцины от коронавируса, в том числе в новосибирском «Векторе», где вы проработали более тридцати лет. Каковы шансы, что среди них будут успешные кейсы, ведь существуют инфекции, от которых до сих пор нет «противоядия»?

Здесь не случайно употребляется слово «разработка». Конечно, в любом случае эти препараты в той или иной степени будут давать иммунный ответ в организме, но пока нет ни одной человеческой вакцины от коронавирусов, поэтому невозможно точно заранее сказать, насколько они будут эффективны. Да, есть инактивированные вакцины против коронавирусов кошек и собак, однако ни одна организация не возьмется за создание аналогичного варианта для людей — это дорого, опасно для производителя и не факт, что он будет эффективен. Поэтому кандидатные вакцины еще нужно проверить на моделях, а они выявлены только недавно: это либо хорьки, либо макаки-резусы, либо кошки, и с последними работать не очень хочется, потому что это животные далеко не самые смирные. Испытание на добровольцах первой волны запланировано на конец мая — начало июня. Затем в течение месяца их будут наблюдать, отслеживая выработку антител и побочные реакции. Далее в июле-августе последуют клинические испытания второй фазы. Процесс небыстрый, а результат гарантировать пока не может никто.